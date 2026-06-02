/અચાનક ત્રાટકી પડેલા વાવાઝોડા જેવા વરસાદે ગુજરાતમાં નુકસાની સર્જી : દાહોદમાં 3 ના મોત, જુઓ કયા કયા જિલ્લાઓમાં મચાવ્યો કહેર

Ahmedabad News : સોમવારે રાતે વાવાઝોડા સાથે ત્રાટકેલા વરસાદે લગભગ અડધા ગુજરાતને ભીંજવ્યું હતું. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે આ વરસાદ રાહતનો વરસાદ બની રહ્યો હતો. રાજ્યના 10 જિલ્લામાં ગત મોડી રાત્રે ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો. વાવાઝોડા સાથે આવી ચઢેલા વરસાદથી દાહોદ જિલ્લામાં ભારે તારાજી સર્જાઈ છે. દાહોદમાં ત્રણ લોકોના જીવ લીધા છે. દાહોદમાં ભારે પવન સાથે વાવાઝોડાના ફૂંકાતા મહાકાય સાઈન બોર્ડ ધરાશાયી થવાની ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત નિપજ્યા છે. હજુ પણ 4 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની હવામાનની આગાહી છે.
પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો ધમાકેદાર પ્રારંભ, 24 કલાકમાં 150 તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ
ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો ધમાકેદાર પ્રારંભ થયો છે. છેલ્લાં ૨૪ કલાકમાં ૧૫૦ તાલુકાઓમાં સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળ્યો છે. રાજ્યના ૨૬ જિલ્લાના ૧૫૦ તાલુકાઓમાં મેઘરાજાની એન્ટ્રી જોવા મળી છે. અમદાવાદ જિલ્લાના ધંધુકા તાલુકામાં સૌથી વધુ ૯૫ mm (આશરે ૪ ઇંચ) વરસાદ જોવા મળ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના સુરતના ઉમરપાડામાં પોણા ૩ ઇંચ (૭૦ mm) અને તાપીના વાલોડમાં ૩૧ mm વરસાદ નોંધાયો છે. મધ્ય ગુજરાતના ખેડા જિલ્લામાં પણ વ્યાપક મેઘમહેર થતાં ખેડામાં ૪૪ mm અને માતરમાં ૪૦ mm વરસાદ નોંધાયો. તો ઝાલાવાડ પંથકમાં પણ જોરદાર બેટિંગ જોવા મળી છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગરના લખતરમાં ૪૦ mm અને ચુડામાં ૩૯ mm વરસાદ ખાબક્યો. આ તરફ ઉત્તર ગુજરાતના ગાંધીનગરના માણસામાં ૨૯ mm અને સાબરકાંઠાના તલોદમાં ૨૮ mm વરસાદ નોંધાયો.
દાહોદમાં વાવાઝોડાએ લીધો 3 લોકોનો જીવ
મોડી રાતે દાહોદમાં અચાનક વાવાઝોડા સાથે ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. ગરબાડા ચોકડી નજીક સ્માર્ટ સિટીનો મહાકાય સાઈન બોર્ડ ઉડીને ફંગોળાયું હતુ. સાઈન બોર્ડ ધરાશાઈ થતા 3 લોકોના મોત નિપજ્યા છે. સ્માર્ટ સિટીના મહાકાય સાઈન બોર્ડે 3 લોકોનો જીવ લેવાયો છે. સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ઉભો કરાયેલા સાઈન બોર્ડે ભ્રષ્ટાચારની પોલ ઉઘાડી પાડી છે. સ્માર્ટ સિટીના મહાકાય વજનદાર સાઈન બોર્ડ પાતળી સાઈઝના નટ બોલ્ટ ઉપર ઉભો કરાયો હતો. ત્યારે 3 લોકોના મોતની લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. અને જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહીની માંગ કરાઈ છે.
મૃતકોના નામ
અમદાવાદમાં નુકસાની સર્જાઈ
અમદાવાદ શહેરમાં મોડી રાતથી મધરાત સુધી ભારે વરસાદ વરસ્યો હતો. વીજળીના કડાકા અને ભારે પવન સાથે વરસાદનું આગમન થયું હતું. પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીમાં અમદાવાદના વાતાવરણમાં બદલાવ જોવા મળ્યો હતો. શહેરના કેટલાય વિસ્તારોમાં પાણી રોડ પર ભરાયા હતા. અચાનક આવેલા વરસાદથી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સેંકડો કામોને અસર થઈ. રોડ, ડ્રેનેજ અને વરસાદી પાણીની લાઈનોના સેંકડો કામોને અસર થઈ છે. તો વાવાઝોડાને પગલે શહેરમાં અનેક ઠેકાણે વૃક્ષો ધરાશાયી થયા. ઈસરો રોડ પર વૃક્ષ કાર પર પડતા કાર દબાઈ હતી. મધરાતે આવી ચઢેલા વાતાવરણના પલટામાં સરેરાશ અડધો ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ઝાડ પડવાના બનાવને પગલે સ્થાનિક કોર્પોરેટર સ્થળ પર આવ્યા હતા. મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન વિભાગ બેધ્યાન જોવા મળ્યું.
વાવાઝોડામાં પતરું વાગતા એક વ્યક્તિ ઘાયલ
દાહોદના ભીલવાડા ખાતે એકટીવા પર જતા વ્યક્તિને માથાના ભાગે પતરું વાગ્યું હતું. વિનોદભાઈ માવીને પતરું વાગતા તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. દાહોદના ઝાયડસ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઘાયલ વ્યક્તિની સારવાર ચાલી રહી છે.
ડાંગ જિલ્લામાં વાવાઝોડાને લઈ નુકસાન
ડાંગ જિલ્લામાં વહેલી સવારે આવેલ વાવાઝોડામાં ગેટ થયો ધરાશાયી છે. ડાંગના વઘઈ આહવા માર્ગ પર માર્ગ મકાન વિભાગ દ્વારા મૂકવામાં આવેલ દિશા સૂચક ગેટ ધરાશાયી થયો હતો. ગેટ ધરાશાયી થતા વાહન વ્યવહાર બંધ થયો છે. સ્થાનિકોએ ગેટને રસ્તાની સાઈડે કરતા ફરી વાહનવ્યવહાર શરૂ થયો.
ગરબાડા દાહોદ નેશનલ હાઈવે પર ઝાડ પડ્યા
વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાતા સાહડાથી લઈને દેવધા ગામ સુધી અનેક ઝાડ રસ્તા પર પડ્યા છે. મોડી રાત્રે વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે હાઈવે ઉપર ઝાડ પડ્યા હતા. ઝાડ પડતા રાત્રે રસ્તો બંધ થયો હતો. ગરબાડા પોલીસની ટીમે રાત્રિના સમયે હાઈવે પર પડેલા ઝાડો કાપીને હટાવ્યા હતા. પોલીસ કર્મચારીઓ જાતે જ કુહાડી ઉપાડી ઝાડો કાપીને રસ્તા સાફ કર્યો હતો. હાઈવે પર ઝાડ પડવાથી રાત્રિના સમયે હાઈવે બંધ થયો હતો.
આ પણ વાંચો :
વાવ થરાદમાં મોટું નુકસાન, ખેડૂતોને પણ ચિંતા
આખા દિવસની ભારે ગરમી અને બફારા બાદ સરહદી પંથકમાં મોડી રાત્રે મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ હતી. ભારે પવન, વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. થરાદ તાલુકાના જમડા, લોરવાડા, વામી સહિત અનેક ગામોમાં વરસાદની એન્ટ્રીથી ખેડૂતોમાં ચિંતા અને રાહત બંનેની લાગણી ફેલાઈ છે. ભારે વરસાદ થાય તો કાપણી કરાયેલ પાકમાં ભારે નુકસાન થવાની ભીતિ પવનની ગતિ વધારે હોવાથી ઊભા પાકને પણ નુકસાન થયું છે.
વાવાઝોડા જેવા પવનથી ઉભા પાક જમીનદસ્ત થયા
સરહદી વાવ-થરાદ જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ભારે પવન (વાવાઝોડા) સાથે વરસાદ આવ્યો હતો. વાવ, થરાદ, ભાભર, દિયોદર અને લાખણી સહિતના વિસ્તારોમાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ભારે પવનના કારણે અનેક જગ્યાએ કાચા મકાનોના પતરા ઉડ્યા, પશુઓના શેડ અને ઘરવખરીને નુકસાન થયું છે. થરાદના ભલાસરા, પઠામડા, કિયાલ સહિતના ગામોમાં પવનનો કહેર જોવા મળ્યો. તો બાજરી સહિતના ઉભા પાક જમીનદસ્ત થતાં ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. કાપણી માટે તૈયાર અને કાપણી કરાયેલા પાકને પણ ભારે નુકસાની સર્જાઈ છે. અચાનક આવેલા વરસાદ અને વાવાઝોડાએ ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવ્યું છે. આંકડા પર નજર કરીએ તો, મોડીરાતે લાખણીમાં 1 ઇંચ, થરાદમાં 22 એમએમ, દિયોદરમાં 22 એમએમ, ભાભરમાં 13 એમએમ અને વાવમાં 10 એમએમ વરસાદ નોંધાયો.
આ પણ વાંચો :