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મકાન ખરીદદારોના હિતમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો; વર્ષોથી પરેશાન ગ્રાહકોને મળશે સૌથી મોટી રાહત

Ahmedabad News: મકાન ખરીદનારા સામાન્ય લોકો માટે સુપ્રીમ કોર્ટે એક અત્યંત મહત્વનો અને રાહતરૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. આ નિર્ણય દ્વારા સર્વોચ્ચ અદાલતે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો બિલ્ડર મકાનનો કબજો સોંપવામાં વિલંબ કરે, તો ખરીદદાર મકાનનો કબજો સ્વીકાર્યા પછી પણ વળતરનો દાવો કરી શકે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:51 AM IST
મકાન ખરીદદારોના હિતમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો; વર્ષોથી પરેશાન ગ્રાહકોને મળશે સૌથી મોટી રાહત
Image Credit: AI PhotosSource: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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