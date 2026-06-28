/મકાન ખરીદદારોના હિતમાં સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો; વર્ષોથી પરેશાન ગ્રાહકોને મળશે સૌથી મોટી રાહત

Ahmedabad News: સુપ્રીમ કોર્ટે મકાન ખરીદદારોના હિતમાં એક અત્યંત મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે, જે મુજબ જો બિલ્ડર મકાન સોંપવામાં મોડું કરે, તો ખરીદદાર મકાનનો કબજો મેળવ્યા પછી પણ વળતર માંગી શકે છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર મકાન મળી જવાથી વળતર મેળવવાનો ગ્રાહકનો કાયદાકીય અધિકાર છીનવાઈ જતો નથી. આ ઐતિહાસિક ચુકાદો વર્ષોથી ફ્લેટ ન મળવાને કારણે માનસિક અને આર્થિક રીતે પરેશાન ગ્રાહકોને ખૂબ મોટી રાહત આપશે. આ સાથે જ, સુપ્રીમ કોર્ટે ૨૦૧૫માં રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક કમિશન દ્વારા ગ્રાહકની વળતરની માંગને ફગાવી દેતો જૂનો નિર્ણય પણ રદ કર્યો છે.
શું છે આ સમગ્ર મામલો?
ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે બિલ્ડરો પ્રોજેક્ટ સમયસર પૂરા કરતા નથી, જેના કારણે ખરીદદારોને વર્ષો સુધી રાહ જોવી પડે છે. જ્યારે લાંબી રાહ જોયા પછી ગ્રાહકને મકાનનો કબજો મળે છે, ત્યારે ઘણીવાર એવો તર્ક આપવામાં આવતો હતો કે હવે મકાન મળી ગયું છે એટલે વળતરનો અધિકાર સમાપ્ત થઈ ગયો છે. પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આ માન્યતાને ફગાવી દીધી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો
સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં મહત્વની સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે મકાનનો કબજો મળી જવાથી ગ્રાહકનો વળતર મેળવવાનો કાયદાકીય અધિકાર છીનવાઈ જતો નથી. જો બિલ્ડરે કરાર મુજબ સમયસર મકાન ન સોંપ્યું હોય, તો ગ્રાહક તેને થયેલા આર્થિક અને માનસિક નુકસાન માટે વળતર માંગવા માટે હકદાર છે. કોર્ટે 2015માં રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક કમિશન (NCDRC) દ્વારા આપવામાં આવેલ તે નિર્ણયને રદ કર્યો છે, જેમાં ગ્રાહકની વળતરની માંગણીને ફગાવી દેવામાં આવી હતી.
ગ્રાહકો માટે આ નિર્ણય શા માટે ખાસ છે?
આ ચુકાદો લાખો એવા મકાન ખરીદદારો માટે આશાનું કિરણ બન્યો છે, જેઓ વર્ષોથી ફ્લેટ કે મકાન ન મળવાને કારણે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા હતા. અત્યાર સુધી ઘણા ખરીદદારો 'કબજો મળી ગયા પછી વળતર ન મળી શકે' તેવા ડરથી કાયદાકીય લડત લડતા અચકાતા હતા. હવે, આ ચુકાદાથી બિલ્ડરોની જવાબદારી વધશે અને ગ્રાહકોને ન્યાય મળવો સરળ બનશે.
સુપ્રીમ કોર્ટના આ મહત્વપૂર્ણ ચુકાદાને સમજવા માટે નીચે મુજબના 5 FAQ...
1. શું મકાનનો કબજો મળી ગયા પછી પણ વળતર માંગી શકાય?
હા. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જો બિલ્ડરે મકાન સોંપવામાં વિલંબ કર્યો હોય, તો ગ્રાહક મકાનનો કબજો સ્વીકાર્યા પછી પણ વળતરનો દાવો કરી શકે છે. માત્ર કબજો મળવાથી ગ્રાહકનો વળતર મેળવવાનો કાયદાકીય અધિકાર સમાપ્ત થતો નથી.
2. આ ચુકાદાનો મુખ્ય ફાયદો કોને થશે?
આ ચુકાદો એવા તમામ ઘર ખરીદદારો માટે મોટી રાહત છે જેમને બિલ્ડર તરફથી સમયસર ફ્લેટ કે મકાન ન મળવાને કારણે વર્ષો સુધી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. જેઓ લાંબા સમયથી પ્રોજેક્ટમાં વિલંબને કારણે આર્થિક અને માનસિક તણાવમાં હતા, તેમને હવે વળતર મેળવવાનો કાનૂની માર્ગ મોકળો થયો છે.
3. શું આ ચુકાદો અગાઉના જૂના કેસોમાં પણ લાગુ પડશે?
હા, આ ચુકાદા દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટે 2015ના રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક કમિશન (NCDRC) ના તે નિર્ણયને રદ કર્યો છે, જેમાં ગ્રાહકની વળતરની માંગ ફગાવી દેવામાં આવી હતી. આનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ભૂતકાળના વિવાદોમાં પણ હવે આ સિદ્ધાંત મુજબ વળતરનો દાવો કરી શકાય છે.
4. ગ્રાહકે વળતર મેળવવા માટે શું સાબિત કરવું પડશે?
ગ્રાહકે મુખ્યત્વે એ સાબિત કરવું પડશે કે બિલ્ડર સાથેના કરાર મુજબ મકાન સોંપવાની જે સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી હતી, તેમાં બિલ્ડર દ્વારા વિલંબ થયો છે. કબજામાં થયેલ આ અયોગ્ય વિલંબ જ વળતરનો દાવો કરવા માટેનો આધાર બનશે.
5. આ ચુકાદો રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે શું બદલાવ લાવશે?
આ ચુકાદો બિલ્ડરોને વધુ જવાબદાર બનાવશે. અત્યાર સુધી ઘણા બિલ્ડરો માનતા હતા કે એકવાર ઘર સોંપી દીધા પછી તેમની જવાબદારી પૂરી થઈ ગઈ છે, પરંતુ હવે આ ચુકાદા બાદ તેમણે સમયસર કામ પૂર્ણ કરવાની અને વિલંબના કિસ્સામાં વળતર ચૂકવવાની તૈયારી રાખવી પડશે.