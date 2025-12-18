Prev
ગુજરાતની દીકરીનો PM મોદીને પત્ર : બાળકોના આપઘાત માટે મોબાઈલ જવાબદાર, નિયંત્રણ જરૂરી છે!

Surat Student Letter To PM Modi : બાળકોને મોબાઈલ-સો.મીડિયાના વળગણથી બચાવવા વિદ્યાર્થીનીએ PMને પત્ર લખ્યો: ઓસ્ટ્રેલિયાની માફક ભારત સરકાર આચારસંહિતા ઘડે તેવી માગ, 'મનકી બાત'માં આ મુદ્દે વાત કરવા અપીલ

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:40 PM IST

Surat News : સુરતની 11મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી ભાવિકા મહેશ્વરીએ પીએમ મોદીને પત્ર લખ્યો છે. જેમાં મોબાઈલ અને સોશિયલ મીડિયાના ઉપયોગથી બાળકોને બચાવવા અપીલ કરી છે. સાથે જ ભારતમાં 16 વર્ષથી નાના બાળકો માટે કડક નિયમો લાદવાની માંગ પણ કરી. સુરતની દીકરીએ પત્રમાં જણાવ્યું કે, ઓસ્ટ્રેલિયાની જેમ ભારતમાં પણ નિયમો લાગુ કરવો જોઈએ. 

ઉંમર માત્ર 16 વર્ષ, પરંતુ સુરતની એક  દીકરીએ દેશના બાળકોને મોબાઇલ એડિશનથી બચાવવાનો સંકલ્પ લીધો છે. સુરતમાં 11 ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પત્ર લખ્યો છે. ભાવિકા મહેશ્વરીએ મોબાઈલ અને સોશિયલ મીડિયાના અતિઉપયોગ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે. તેણે પીએમ મોદીને લખેલા પત્રમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં 16 વર્ષથી નાના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર નિયંત્રણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. 

ભારતમાં પણ ઓસ્ટ્રેલિયાની જેમ આવા કડક નિયમો લાવવાની માંગ સાથે પત્ર લખાયો છે. સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને ઉંમર વેરિફિકેશન માટે જવાબદાર બનાવવાની અપીલ કરી. ભાવિકાએ મહેશ્વરીએ પત્રમાં લખ્યું કે,બાળકોમાં મોબાઇલ એડિશન સામે જાગૃતિ લાવવાનો મુખ્ય હેતુ છે. 

આમ, ‘રાષ્ટ્રીય ડિજિટલ ડિસિપ્લિન આંદોલન’ની શરૂઆત ગુજરાતની નાનકડી દીકરી દ્વારા કરવામાં આવી છે. સાથે જ તેણે ‘મન કી બાત’ કાર્યક્રમમાં આ મુદ્દે ચર્ચા કરવાની વડાપ્રધાનને વિનંતી કરી છે. 

ભાવિકાએ આ વિશે કહ્યું, મોબાઇલ શું અને કેટલો વાપરવો તે સ્વનિયંત્રણ જરૂરી છે. બાળકોમાં વધતી આત્મહત્યા જેવી ઘટનાઓમાં મોબાઇલની ભૂમિકા ચિંતાજનક છે. નિયમો પહેલા વ્યાપક જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવાની જરૂર છે. સાથે જ બેટી બચાવો અને સ્વચ્છતા અભિયાનની જેમ ડિજિટલ જાગૃતિ લાવવાની તાતી જરૂરિયાત છે. સાત સંકલ્પમાં મોબાઇલ એડિશન સામે આઠમો સંકલ્પ ઉમેરવાની જરૂર છે. 

આમ, દેશભરના બાળકોના ભવિષ્ય માટે ડિજિટલ સંયમનો સંદેશ પહોંચાડવાના હેતુથી સુરતની ભાવિકા મહેશ્વરીએ પ્રધાનમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. 
 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

suratmobile addictionpm modiસુરતપીએમ મોદી

