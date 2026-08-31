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અમદાવાદ સિવિલમાં સર્જિકલ ગ્લોઝની અછત: જૂના ગ્લોઝ સ્ટેરેલાઈઝ કરીને વાપરવા સૂચના આપ્યાના આક્ષેપથી મચ્યો ખળભળાટ

અમદાવાદમાં આવેલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ માટી સંખ્યામાં દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે. પરંતુ તાજેતરમાં એક મોટી ઘટના સામે આવી છે. હોસ્પિટલમાં ગ્લોવ્ઝની અછત સર્જાય છે. તેવામાં ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફ જૂના ગ્લોવ્ઝ સેનેટાઇઝ કરી ફરી ઉપયોગમાં લેવા મજબૂર બન્યો છે. 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 31, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:39 PM IST
અમદાવાદ સિવિલમાં સર્જિકલ ગ્લોઝની અછત: જૂના ગ્લોઝ સ્ટેરેલાઈઝ કરીને વાપરવા સૂચના આપ્યાના આક્ષેપથી મચ્યો ખળભળાટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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