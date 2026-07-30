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ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટની આગાહીને પગલે તંત્ર એલર્ટ: અધિકારીઓની રજાઓ રદ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના છૂટ્યા આદેશ

Gandhinagar News: ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે અધિકારીઓની રજાઓ રદ કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના આદેશ બાદ અધિકારીઓની રજા રદ કરાઈ છે. અધિકારીઓને હેડક્વાર્ટરમાં હાજર રહેવા સીએમઓમાંથી આદેશ છૂટ્યા છે. અધિક મુખ્ય સચિવ મહેસુલે જિલ્લા કલેક્ટરો સાથે ચર્ચા કરી લીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 30, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:00 PM IST
ગુજરાતમાં રેડ એલર્ટની આગાહીને પગલે તંત્ર એલર્ટ: અધિકારીઓની રજાઓ રદ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના છૂટ્યા આદેશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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