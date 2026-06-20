/ગુરુ-શિષ્યના સંબંધો શર્મસાર! સરકારી શાળાના શિક્ષકે જ 13 વર્ષના વિદ્યાર્થી સાથે આચર્યું શરમજનક કૃત્ય

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ધોળકા ટાઉન પોલીસે ધરપકડ કરેલા આરોપી શિક્ષક વિજય સોલંકીએ ગુરુ અને શિષ્યના પવિત્ર સંબંધોને લાંછન લગાવ્યા છે. ધોળકા ટાઉન પોલીસે પોક્સો કેસ હેઠળ શિક્ષક વિજય સોલંકી ધરપકડ કરી છે. સમગ્ર બનાવની વાત કર્યે તો ધોળકા ટાઉન બામણપીઠ ખાતે આવેલ કુમાર શાળા નંબર 4 માં શિક્ષક તરીકે નોકરી કરતા આરોપી શિક્ષક વિજય સોલંકીએ ધોરણ 8નો વિદ્યાર્થી જાતીય સતામણી કરી હોવાનો ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે.
શિક્ષકે જ વિદ્યાર્થી સાથે કર્યા શારીરિક અડપલા
જેમાં ભોગ બનાર વિદ્યાર્થીને નરાધમ શિક્ષક વિજયે સ્કૂલના કોમ્પ્યુટર રૂમમાં ચાવીના બહાને લઈ જઈ વિદ્યાર્થીના કપડાં કાઢી તેની સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા હતા. જે બાદ 13 વર્ષીય કિશોર વિદ્યાર્થી ગભરાઈને ભાગી ગયો હતો. એટલું જ નહી આરોપી શિક્ષક વિજયે વિદ્યાર્થીને ધમકી આપી હતી કે, આ વાતની જાણ કોઈને કહીશ તો મારી નાખીશ તે બાદ વિદ્યાર્થી પિતાને જાણ કરતા પોલીસે ગુનો નોધી નરાધમ શિક્ષક વિજય સોલંકી ધરપકડ કરી છે.
પોલીસે વિદ્યાર્થીનું મેડિકલ કરાવી તપાસ હાથ ધરી
પોલીસ તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, આરોપી શિક્ષક વિજય સોલંકી 4 વર્ષથી કુમાર સરકારી સ્કૂલમાં ફરજ બજાવે છે. અને છેલ્લા 25 વર્ષથી શિક્ષક તરીકે નોકરી કરે છે. ત્યારે 49 વર્ષના આધેડ શિક્ષક વિજયે તેના દીકરાની ઉમંરના વિદ્યાર્થી સાથે શારીરિક અડપલા કરી જાતીય સતામણી કરી છે. જેથી પોલીસે વિદ્યાર્થી કિશોરનું મેડિકલ કરવામાં આવ્યું છે.
પોલીસે પકડેલ શિક્ષક વિજયની ધરપકડ કરી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. હાલ પોલીસે આ શિક્ષકે અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થી સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.