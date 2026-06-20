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  • /ગુરુ-શિષ્યના સંબંધો શર્મસાર! સરકારી શાળાના શિક્ષકે જ 13 વર્ષના વિદ્યાર્થી સાથે આચર્યું શરમજનક કૃત્ય

ગુરુ-શિષ્યના સંબંધો શર્મસાર! સરકારી શાળાના શિક્ષકે જ 13 વર્ષના વિદ્યાર્થી સાથે આચર્યું શરમજનક કૃત્ય

Ahmedabad News: ગુરુ બાળકોના ભવિષ્યના ઘડવૈયા માનવામાં આવે છે અને એ જ ગુરુ જો હેવાન બની જાય તો... ધોળકામાં ગુરુ અને શિષ્યના પવિત્ર સંબંધોને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. એક સરકારી શાળાના શિક્ષક સામે 13 વર્ષના સગીર વિદ્યાર્થી સાથે જાતીય સતામણી કરવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી શિક્ષકની ધરપકડ કરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 09:45 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:45 PM IST
ગુરુ-શિષ્યના સંબંધો શર્મસાર! સરકારી શાળાના શિક્ષકે જ 13 વર્ષના વિદ્યાર્થી સાથે આચર્યું શરમજનક કૃત્ય

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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ગુરુ-શિષ્યના સંબંધો શર્મસાર! શાળાના શિક્ષકે જ વિદ્યાર્થી સાથે આચર્યું શરમજનક કૃત્ય
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