/તમારા સંતાનો વિદેશમાં કેટલા સુરક્ષિત? કેનેડામાં ગુજરાતી દીકરીની હત્યા બાદ માતાપિતાને ટેન્શન વધ્યું

Gujarati Girl Killed In Canada : અમેરિકામાં ગુજરાતી યુવતીની હત્યાના એક અઠવાડિયામાં જ કેનેડામાં ગુજરાતી યુવતીની હત્યાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. લાખોનો ખર્ચો કરીને વિદેશ મોકલતા માતાપિતામાં હવે ભયનો માહોલ ફેલાયો છે કે, વિદેશની ધરતી પર તેમના સંતાનો કેટલા સુરક્ષિત છે. જુઓ અહેવાલ
Anand News બુરહાન પઠાણ/આણંદ : કેનેડામાં વધુ એક ગુજરાતી યુવતીની કરૂણ હત્યાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આણંદ જિલ્લાના બોરસદની 22 વર્ષીય આશાસ્પદ યુવતી વિધી કલ્પેશકુમાર મેઘાની કેનેડાના નાયગ્રા વિસ્તારમાં ચાકૂના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી કેનેડામાં રહી અભ્યાસ કરતી વિધી સાથે નોકરી પણ કરતી હતી અને પી.આર મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહી હતી. 14 મે 2026 બાદથી તેનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો અને બીજા દિવસે રહેણાંક મકાનમાંથી હત્યા કરાયેલો તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. કેનેડા પોલીસે આ ધટનામાં એક શંકાસ્પદ આરોપીની પણ હત્યાનાં ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. દીકરીના મોતના સમાચાર મળતા પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને સમગ્ર બોરસદ પંથકમાં શોકની લાગણી પ્રસરી ગઈ છે.
દીકરીને વિદેશમાં ભણાવવાના માતાપિતાના સપના ચકનાચૂર થયા
વિદેશમાં અભ્યાસ અને સારા ભવિષ્યના સપના લઈને ગયેલી ગુજરાતીની વધુ એક દીકરી કરૂણ ઘટનાનો ભોગ બની છે. આણંદ જિલ્લાના બોરસદની રહેવાસી 22 વર્ષીય વિધી કલ્પેશકુમાર મેઘા છેલ્લા ચાર વર્ષથી કેનેડાના નાયગ્રા વિસ્તારમાં રહી અભ્યાસ કરતી હતી. પરિવારના સપનાઓને સાકાર કરવા માટે વિધી અભ્યાસ સાથે નોકરી પણ કરતી હતી અને કેનેડામાં પી.આર મેળવવા માટે તૈયારી કરી રહી હતી. અગાઉ તે પોતાનાં મામાની સાથે રહેતી હતી. પરંતુ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી તે અલગ રહેતી હતી.
છેલ્લે પિતા સાથે વાત કરી હતી
14 મેનાં રોજ તેણીએ પોતાનાં પિતા સાથે છેલ્લી વાત કરી હતી અને ત્યારબાદ તેનો સંપર્ક નહી થતા પરિવારજનો ચિંતાતુર થયા હતા. આ દરમિયાન નાયગ્રા પોલીસને માહિતી મળી હતી કે લેકશોર રોડ પર લેક સ્ટ્રીટની પાસે એક ધરમાં બે વ્યકિતઓ ધાયલ અવસ્થામાં પડ્યા છે. આ બાતમીનાં આધારે પોલીસે તપાસ કરતા ધરમાંથી વિધી મેધાનો લોહીથી લથપથ મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જયારે 40 વર્ષીય જોશુઆ સેંટ ઓમર ધાયલ અવસ્થામાં મળ્યો હતો. બંનેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસે ત્યારબાદ તપાસ દરમિયાન મળેલી કેટલીક વિગતોનાં આધારે ઘાયલ મળેલા, જોશુઆ સેંટ ઓંમરની હત્યાનાં ગુનામાં ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાએ કેનેડામાં વસતા ગુજરાતી પરિવારોમાં પણ ચિંતા વધારી છે.
કેનેડામાં થશે વિધીના અંતિમ સંસ્કાર
એક તરફ વિધીના અંતિમ સંસ્કાર કેનેડામાં જ કરવામાં આવનાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે બીજી તરફ વતન બોરસદમાં પરિવાર શોકમાં ગરકાવ થયો છે. સંતાનને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે વિદેશ મોકલનાર પરિવાર માટે આ સમાચાર અસહ્ય સાબિત થયા છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમેરિકા, કેનેડા સહિતના દેશોમાં ગુજરાતીઓ ઉપર હુમલા અને હત્યાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. જેને લઈને હવે વિદેશમાં ગુજરાતી વિદ્યાર્થીઓ અને પરિવારોની સુરક્ષા અંગે પણ સવાલો ઊભા થયા છે.