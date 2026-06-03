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અમદાવાદના ગોતામાં દૂષિત પાણીનો આતંક; 500થી વધુ લોકો ઝાડા-ઉલટીનો ભોગ બન્યા, તંત્ર ઘોર નિદ્રામાં

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં રોગચાળાએ ચિંતાજનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. ગોતા વિસ્તારમાં 500થી વધુ રહેવાસીઓ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઝાડા-ઉલટી સહિતની તકલીફોથી પીડાઈ રહ્યા છે, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.

Published: Jun 03, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:54 AM IST
અમદાવાદના ગોતામાં દૂષિત પાણીનો આતંક; 500થી વધુ લોકો ઝાડા-ઉલટીનો ભોગ બન્યા, તંત્ર ઘોર નિદ્રામાં
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

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