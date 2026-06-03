/અમદાવાદના ગોતામાં દૂષિત પાણીનો આતંક; 500થી વધુ લોકો ઝાડા-ઉલટીનો ભોગ બન્યા, તંત્ર ઘોર નિદ્રામાં

Ahmedabad: અમદાવાદ શહેરમાં પાણીજન્ય રોગચાળોએ ફરી માથું ઊંચકી રહ્યો છે, ત્યારે અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાંથી એક અત્યંત ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગોતા વિસ્તારમાં દૂષિત પાણીના કારણે ભયાનક રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. સ્થાનિકોના દાવા મુજબ આ વિસ્તારમાં 500થી વધુ લોકો ઝાડા-ઉલટીની ઝપેટમાં આવી ગયા છે, જેને કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ફફડાટ અને વહીવટી તંત્ર સામે ભારે રોષ ફેલાયો છે.
100થી વધુ કેસ એકસાથે સામે આવતા દોડધામ, હોસ્પિટલો ઉભરાઈ
શુક્રવારથી જ ગોતા વિસ્તારની એક સોસાયટીમાં લોકોની તબિયત બગડવાની શરૂ થઈ ગઈ હતી. જોતજોતામાં એકસાથે 100થી વધુ ઝાડા-ઉલટીના કેસો સામે આવતાં સોસાયટીમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ હતી કે સોસાયટીની બે મહિલાઓની તબિયત લથડતા તેમને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવી પડી હતી. હાલમાં આસપાસની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં જ 30થી 40 જેટલા દર્દીઓ સારવાર હેઠળ દાખલ છે, જ્યારે અન્ય લોકો સ્થાનિક ક્લિનિક્સમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
AMCની ઘોર બેદરકારી: પીવાનું અને ગટરનું પાણી મિક્સ થયું
રોગચાળો ફાટી નીકળવા પાછળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ઘોર બેદરકારી જવાબદાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર, પીવાનું પાણીની લાઇન અને ગટરનું પાણી મિક્સ થઈ ગયું છે. છેલ્લા ચાર દિવસથી ઘરોમાં દૂષિત અને વાસ મારતું પાણી આવી રહ્યું છે, જેનો વપરાશ કરવાથી આખી સોસાયટી રોગચાળાનો ભોગ બની છે.
જનતા મોંઘા ભાવના પાણીના બાટલા ખરીદવા મજબૂર
સ્થાનિક રહીશોએ તંત્ર સામે ઉગ્ર રોષ ઠાલવતા જણાવ્યું છે કે, છેલ્લા ચાર દિવસથી સેંકડો લોકો બીમાર છે અને હોસ્પિટલના બિછાને પડ્યા છે, તેમ છતાં પણ કોઈ વહીવટી અધિકારી કે રાજકીય નેતા વહારે આવ્યા નથી કે પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા સુદ્ધાં પહોંચ્યા નથી. હાલમાં રહીશો પીવા તેમજ રસોઈ બનાવવા માટે બહારથી મોંઘા ભાવના પાણીના બાટલા (કેન) મંગાવવા મજબૂર બન્યા છે.