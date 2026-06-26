/અમદાવાદમાં નકલી પોલીસનો આતંક! ખોટી ફરિયાદનો ડર બતાવી આધેડ પાસેથી 10,500 રૂપિયા પડાવ્યા

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અમદાવાદમાં 'નકલી પોલીસ'નો આતંક! ખોટી ફરિયાદનો ડર બતાવી આધેડ પાસેથી 10,500 રૂપિયા પડાવ્યા

Ahmedabad News: અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાંથી નકલી પોલીસ બનીને તોડનો અસલી ખેલ પાડયાની ફરિયાદ નારોલ પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાઈ છે. રાહદારીને અસલી પોલીસ જેવો ડર બતાવી તોડપાણી કરતી રીઢા ગુનેગારની જોડીને નારોલ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડી છે. ખાનગી કંપનીના કર્મચારીને નિશાન બનાવી રોકડા રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 08:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:28 PM IST
અમદાવાદમાં 'નકલી પોલીસ'નો આતંક! ખોટી ફરિયાદનો ડર બતાવી આધેડ પાસેથી 10,500 રૂપિયા પડાવ્યા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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