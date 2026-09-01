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અમદાવાદમાં રક્તરંજિત ઘટના: પરિવાર સાથે વિસ્તાર છોડી ગયેલા યુવકની જૂની અદાવતમાં હત્યા કરી ચાર ભાઈઓ ફરાર

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગુનેગારોને જાણે કાયદા કે પોલીસનો કોઈ ડર જ ન રહ્યો હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે. વટવા GIDC પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સામે આવી છે જશોદાનગર પાસે ચાર સગા ભાઈઓએ ભેગા મળીને એક યુવકની સરાજાહેર ઘાતકી હત્યા કરી નાખી છે. જુની અંગત અદાવતમાં તલવાર અને પાઇપ વડે થયેલા આ હુમલામાં અન્ય બે લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આ ચાર ભાઈઓમાંથી બે તો અગાઉ પણ એક મર્ડર કેસમાં જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યા છે અને થોડા મહિનાઓ પહેલા જ જામીન પર છૂટ્યા હતા અને ફરી હત્યા ની અંજામ આપી વટવા જીઆઈડીસી પોલીસ ને દોડતી કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 01, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 03:57 PM IST
અમદાવાદમાં રક્તરંજિત ઘટના: પરિવાર સાથે વિસ્તાર છોડી ગયેલા યુવકની જૂની અદાવતમાં હત્યા કરી ચાર ભાઈઓ ફરાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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