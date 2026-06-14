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અમદાવાદમાં ભર ઉનાળે આ જીવલેણ રોગોનો આતંક! ચોમાસા પહેલાં ચિંતા વધી, સોલા સિવિલમાં દર્દીઓનો રાફડો ફાટ્યો!

Ahmedabad News: ભર ઉનાળામાં રોગચાળો વકર્યો. ચોમાસા પેહલા પાણીજન્ય રોગો વધ્યા ઝાડા ઉલટીના કેસમાં વધારો. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ છેલ્લા ૧૫ દિવસમાંઝાડા ઉલટી તાવના ૮૫ સેમ્પલ લેવાયાં. આ સિઝનમાં પાણી જન્ય રોગો વધ્યા.. ટાઈફોડના કેસ પણ વધ્યા ટાઈફોડના ૧૦ કેસ નોંધાયા. સોલા સિવિલમાં ઓપીડીમાં વધારો, બે સપ્તાહ Opd ૨૫ હજાર ને પાર, દાખલ દરદીઓની સંખ્યા ૨૨૮૮, ડેન્ગ્યુ ના 1200 જેટલા સેમ્પલ લેવાયા જેમાંથી ૧૬ પોઝીટીવ. મેલેરિયા ૧૨૧૨ સેમ્પલ લેવાયા, નાના નાના બાળકોમાં પણ ઝાડા ઉલટી નું પ્રમાણ વધ્યું 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 14, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:03 AM IST
અમદાવાદમાં ભર ઉનાળે આ જીવલેણ રોગોનો આતંક! ચોમાસા પહેલાં ચિંતા વધી, સોલા સિવિલમાં દર્દીઓનો રાફડો ફાટ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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