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ગુજરાતના મોટા સમાચાર: અમદાવાદ સહિત 6 શહેરોમાં હવે ફાયર બ્રિગેડની મદદ માટે 101 નહીં, 112 ડાયલ કરવો પડશે

Ahmedabad News: અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મુખ્ય શહેરોમાં ફાયર બ્રિગેડની સેવાઓ મેળવવા માટે મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ઈમરજન્સી બાદ હવે ફાયર બ્રિગેડની મદદ માટે પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં 112 નંબર લાગુ કરી દેવાયો છે. 
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 12:14 PM IST
ગુજરાતના મોટા સમાચાર: અમદાવાદ સહિત 6 શહેરોમાં હવે ફાયર બ્રિગેડની મદદ માટે 101 નહીં, 112 ડાયલ કરવો પડશે

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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