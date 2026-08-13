/સ્માર્ટ સિટીની કડવી વાસ્તવિકતા! અમદાવાદની શાળામાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં, ગંદુ પાણી અને અસુવિધાઓનો વીડિયો વાયરલ

દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં આવેલ નારોલ ગામની સરકારી શાળા નંબર 1 અને 2માં આ ઘટના સામે આવી છે. તાજેતરમાં નારોલ ગામની શાળા 1 અને 2ના વીડિયો વાયરલ થયા છે. આ વીડિઓમાં શાળામાં જ્યાં બાળકો પાણી પીતા તે ટાંકીમાં ગંદુ પાણી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સિવાય શાળામાં આપવામાં આવતા ફૂડને લઈને સ્થાનિકોએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. એટલું જ નહીં, પણ શાળામાં મોબાઈલ ટાવર જોવા મળ્યો. આ સિવાય શાળામાં પીવાના પાણીના કુલર શોભાના ગાંઠિયા સામાન જોવા મળ્યા છે
વીડિયો વાયરલ થવાની જાણ થતાં તંત્ર એક્શન મોડમાં આવ્યું છે અને આજે સવારે તંત્ર દ્વારા પાણીની ટાંકીઓ સાફ કરાવી દેવાઈ. આ સાથે જ પાણીના કુલર પાસે પડેલા સામાન હટાવી કુલર શરૂ કરી દેવાયું. જો કે, જ્યારે Z 24 કલાક વાયરલ વીડિયોની તપાસ માટે શાળા પર પહોંચ્યું, ત્યારે પાણીના કુલરમાંથી ધીમી ધારે નીકળતા પાણી અને સીડી નીચે પડેલા સામાનએ શાળાની પોલ ખોલી નાખી.
'સબ સહી સલામત હૈ'નો દાવો
આ સાથે જ શાળા બહાર રોડ પર ભરાયેલા પાણીમાં મચ્છરોનો ઉપદ્રવ પણ જોવા મળ્યો. શાળાની આ તપાસ દરમિયાન અન્ય વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે. જેમાં શાળામાં બાળકો સાથે મજૂરી કરાવવામાં આવતી હતી. જો કે, શાળા પર હાજર મદદનીશ શિક્ષણાધિકારી દીપ્તિ પંડયાએ નો દાવો કરી શાળાને નોટિસ આપી કાર્યવાહી કરવા જણાવ્યું.
વીડિયો વાયરલ થતા વાલીઓમાં નારાજગી
તો બીજીતરફ શાળામાં ભણતા બાળકોના વાલીએ આ બાબતે અજાણ હોવાનો અને વાયરલ વીડિયો બાદ પોતાને ખબર પડી તેવી વાત કરી. આ સાથે જ ખરાબ પાણીથી બાળકો બિમાર પડે તેવા આક્ષેપ કરી નારાજગી પણ વ્યક્ત કરી છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી લગાવ્યા ગંભીર આક્ષેપ
નારોલની મ્યુનિસિપલ શાળા ઓમાં બાળકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં થતા હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી રાજેશ ટી. સોનીએ શાળા પર ગંભીર આક્ષેપ લગાવ્યા છે. રાજેશ ટી. સોનીએ જણાવ્યું કે, “બાળકોના આરોગ્ય સાથે કોઈ સમાધાન નહીં — શુદ્ધ પાણી અને ગુણવત્તાયુક્ત ભોજન આપવું તંત્રની ફરજ છે, ઉપકાર નહીં.”
રાજેશ ટી. સોનીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, “અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કરોડો રૂપિયાનું શિક્ષણ અને સુવિધાઓનું બજેટ ખર્ચે છે, પરંતુ જો મ્યુનિસિપલ શાળાના બાળકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી પણ ન આપી શકાય તો આ તંત્રની નિષ્ફળતા નથી તો બીજું શું છે?” મુલાકાત દરમિયાન બાળકોને આપવામાં આવતા ભોજનની ગુણવત્તા અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા હતા. બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ સાથે સીધી રીતે જોડાયેલી ભોજન અને પીવાના પાણી જેવી પ્રાથમિક બાબતોમાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ચલાવી શકાય નહીં.
કોણ લેશે જવાબદારી?
દૂષિત પાણી પીવાથી આવતીકાલે કોઈ બાળક બીમાર પડે, ચેપ ફેલાય કે રોગચાળો સર્જાય તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? શું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કોઈ ગંભીર ઘટના બને તેની રાહ જોઈ રહ્યું છે. એક તરફ અમદાવાદને આધુનિક અને સ્માર્ટ સિટી તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. જ્યારે બીજી તરફ મ્યુનિસિપલ શાળામાં અભ્યાસ કરતા નાના બાળકોને સ્વચ્છ અને ગુણવત્તાયુક્ત પીવાનું પાણી તથા યોગ્ય ગુણવત્તાનું ભોજન સુનિશ્ચિત કરવામાં પણ તંત્ર નિષ્ફળ રહેતું હોય, તો આ સમગ્ર શાળા વહીવટ સામે ગંભીર સવાલ ઊભા કરે છે.
શાળાના વાયરલ થયેલા વીડિયો કોંગ્રેસ કાર્યકર દ્વારા બનાવાયા હતા. જ્યાં શાળા તપાસ દરમિયાન કોંગ્રેસ કાર્યકર ત્યાં હાજર હતા. જેના કારણે શાળા દ્વારા પોલીસ બોલાવાઈ. પોલીસ કોંગ્રેસ કાર્યકરને બોલાવી શાળા સામેની ફરિયાદ લીધી. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, શાળા મામલે આગળ શું તપાસ થાય છે અને તેમાં શુ કાર્યવાહી થાય છે કે પછી બધુ ભીનું સંકેલી લેવામાં આવે છે.