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  • /સ્માર્ટ સિટીની કડવી વાસ્તવિકતા! અમદાવાદની શાળામાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં, ગંદુ પાણી અને અસુવિધાઓનો વીડિયો વાયરલ

સ્માર્ટ સિટીની કડવી વાસ્તવિકતા! અમદાવાદની શાળામાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં, ગંદુ પાણી અને અસુવિધાઓનો વીડિયો વાયરલ

Ahmedabad School Video Viral: અમદાવાદ શહેરની શાળાઓને સ્માર્ટ શાળાઓ કહેવાય છે. પણ આ વચ્ચે શહેરના એક વિસ્તારની શાળાને લઈને કડવી વાસ્તવિકતા સામે આવી છે. આ શાળામાં અપાતી સુવિધાના વીડિયો વાયરલ થતા મામલો સામે આવ્યો. જેને જોતા બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા થતું હોવાનું ફલિત થઈ રહ્યું છે. આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ તંત્ર એક્શનમાં આવ્યું છે અને હવે કાર્યવાહીની ખાતરી આપવામાં આવી છે. ત્યારે જોઈએ ક્યાં વિસ્તારની છે આ શાળા અને શું છે સમગ્ર મામલો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 13, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:35 PM IST
સ્માર્ટ સિટીની કડવી વાસ્તવિકતા! અમદાવાદની શાળામાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં, ગંદુ પાણી અને અસુવિધાઓનો વીડિયો વાયરલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સ્માર્ટ સિટીની કડવી વાસ્તવિકતા!શાળામાં બાળકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં થયા વીડિયો વાયરલ
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