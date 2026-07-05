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અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતો આઇકોનિક કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તૈયાર; આજે લોકાર્પણ, રોજ 1.50 લાખ વાહનો ચાલકોને ફાયદો

Bhat Circle Overbridge Inauguration By CM Patel: અમદાવાદ-ગાંધીનગર જિલ્લાના પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રિજનુ મુખ્યમંત્રીના હસ્તે લોકાર્પણ થશે, દૈનિક 1.50 લાખ જેટલા વાહનો ચાલકોને ફાયદો થશે. અમદાવાદ-ગાંધીનગર હાઈવે પર ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ મળી રહી છે. જિલ્લાના પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રિજનું 175 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. જેનું લોકાર્પણ આજે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:46 AM IST
અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતો આઇકોનિક કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તૈયાર; આજે લોકાર્પણ, રોજ 1.50 લાખ વાહનો ચાલકોને ફાયદો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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