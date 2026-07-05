/અમદાવાદ-ગાંધીનગરને જોડતો આઇકોનિક કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તૈયાર; આજે લોકાર્પણ, રોજ 1.50 લાખ વાહનો ચાલકોને ફાયદો

Ahmedaba News: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરને જોડતા વ્યસ્ત માર્ગ પર વાહનચાલકો માટે લાંબા સમયથી પડકારરૂપ બનેલી ટ્રાફિકની સમસ્યાના નિવારણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. બંને શહેરો વચ્ચેના જિલ્લાના પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ બ્રિજનું 175 કરોડના ખર્ચે નિર્માણ પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે.જેનું લોકાર્પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવશે.
અત્યાધુનિક કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તૈયાર
અમદાવાદ-ગાંધીનગર હાઈવે પર આવેલી ભાટ ચોકડી પર દૈનિક 1.50 લાખ જેટલા વાહનોની અવરજવર રહે છે, જેના કારણે ટ્રાફિક જામની ગંભીર સમસ્યા સર્જાતી હતી. આ સમસ્યાને હળવી કરવાના હેતુથી એપોલો સર્કલ ઉપર 175 કરોડના ખર્ચે આ અત્યાધુનિક કેબલ સ્ટેડ બ્રિજ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગરનો આ પ્રથમ કેબલ સ્ટેડ ઓવરબ્રિજ હવે ટ્રાફિકના ધમધમાટ માટે તૈયાર છે.
બ્રિજની સમાંતર 6 લેનનો સર્વિસ રોડ પણ તૈયાર
આ બ્રિજની લંબાઈ 1483 મીટર એટલે કે અંદાજે દોઢ કિલોમીટર જેટલી છે, જ્યારે તેની પહોળાઈ 27 મીટર રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને બંને સાઈડ દોઢ મીટરની ફૂટપાથ અને ક્રેશ બેરિયર પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. બ્રિજના આઠ ગાળામાં 100-100 મીટરના બે સ્પાન કેબલના સહારે લટકતા રાખવામાં આવ્યા છે અને બ્રિજની સમાંતર 6 લેનનો સર્વિસ રોડ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
નવો મળીને કુલ 12 લેનનો બ્રિજ બની જશે
આ લોકાર્પણ કાર્યક્રમ સાથે જ વધુ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. હાઈવે પર ભાટ પાસે આવેલા નર્મદા કેનાલ બ્રિજને પહોળો કરવાની કામગીરીનું ખાતમૂહુર્ત કરવામાં આવશે. હાલમાં અહીંયા હયાત 6 લેન બ્રિજ પર બોટલનેક ટ્રાફિકની સમસ્યા સર્જાય છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત બ્રિજની બંને તરફ 3-3 લેનના બે નવા બ્રિજ બનાવવામાં આવશે, જેથી જૂનો અને નવો મળીને કુલ 12 લેનનો બ્રિજ બની જશે.
નાગરિકો માટે ટ્રાફિકમાં કેટલો સમય બચશે
પરિણામે વાહનો કોઈ પણ અવરોધ વગર સડસડાટ પસાર થઈ શકશે. 48 કરોડના ખર્ચે થનારી આ કામગીરીમાં પાણી વચ્ચે કામ કરવા માટે પોન્ટૂન મૂકીને એટલે કે મશીનોને તરતા રાખીને બ્રિજના પિલર ભરવામાં આવશે. આ બંને પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થવાથી અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચેની મુસાફરી વધુ ઝડપી અને સુરક્ષિત બનશે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વચ્ચે મુસાફરી કરતા નાગરિકો માટે ટ્રાફિકમાં કેટલો સમય બચશે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી રહી છે?