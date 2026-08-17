/નીલમ હીરા બજારમાંથી થયેલ 1 કરોડના હીરા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, CCTVના આધારે ખૂલ્યા એવા રાજ કે પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: બોટાદના નીલમ હીરા બજારમાં ગત 16મી તારીખે એક લાખોના હીરા ચોરીની ઘટના સામે આવી હતી. બપોરે રિશેષના સમયે જ્યારે વેપારી દુકાન બંધ કરીને ગયા હતા, ત્યારે અજાણ્યા તસ્કરોએ દુકાનનું તાળું તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો. તસ્કરો કબાટમાંથી 1885.75 કેરેટના કિંમતી હીરા ચોરીને ફરાર થઈ ગયા હતા. મૂળ રૂ. 43.11 લાખના આ હીરાની આંતરરાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક બજાર કિંમત અંદાજે 1 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે. હીરા બજારમાં ધોળા દિવસે ચોરી થતાં જ વેપારીઓમાં અચંબો.
CCTVથી ખુલ્યું રહસ્ય
ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને બોટાદ પોલીસે તાત્કાલિક અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. બનાવ સ્થળ આસપાસના સીસીટીવી કેમેરા ચકાસતા પોલીસને એક ચોંકાવનારી કડી મળી. સીસીટીવીમાં એક મહિલા સહિત બે પુરુષો ચોરી કરીને નજરે પડ્યા હતા. ચોરી કર્યા બાદ આ ત્રણેય આરોપીઓ એક ઓટો રિક્ષામાં બેસીને નાસી છૂટ્યા હતા. પોલીસે રિક્ષાનો પીછો કરતા અને સીસીટીવી ટ્રેક કરતા માલૂમ પડ્યું કે, આરોપીઓ બોટાદ રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને ત્યાંથી અમદાવાદ તરફ જતી ટ્રેનમાં બેસી ગયા હતા. ત્યારે બોટાદ પોલીસે અમદાવાદ જિલ્લા પોલીસને પણ જાણ કરીને તપાસમાં જોડી હતી.
આ રીતે ઝડપાઈ ત્રિપુટી
આરોપીઓ અમદાવાદ તરફ આવી રહ્યા હોવાની પાકી બાતમી મળતા જ બોટાદ LCBએ તરત જ અમદાવાદ LCBનો સંપર્ક કર્યો હતો. જ્યારબાદ બન્ને જિલ્લાની પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ટ્રેન અમદાવાદ પહોંચે તે પહેલાં જ બાવળા રેલવે સ્ટેશન આવતા જ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓની અટકાયત કરી લીધી હતી. આ આરોપીઓ ટ્રેનમાંથી ઊતરીને જેવા આરોપીઓ બાવળા રેલવે સ્ટેશન બહાર નીકળ્યા કે તરત જ વોચમાં ગોઠવાયેલી અમદાવાદ ગ્રામ્ય LCB અને બાવળા પોલીસની ટીમે ત્રણેયને દબોચી લીધા હતા અને તેમની પાસેથી ચોરી કરેલો બજાર કિંમત મુજબ 1 કરોડનો આખો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો અને ત્રણેય આરોપીની પૂછપરછ કરી હતી.
આરોપીઓની ઓળખ થયા જ અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા
પોલીસની પૂછપરછમાં પકડાયેલા આરોપીઓની અસલ ઓળખ સામે આવતા અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. આ ચોરી કોઈ પ્રોફેશનલ ગેંગે નહીં પણ એક જ પરિવારના સભ્યોએ મળીને કરી હતી. પકડાયેલા આરોપીઓમાં મુખ્ય ચોરી કરનાર 31 વર્ષીય પુત્રી સપના બચુભાઈ સાડમીયા, તેનો 55 વર્ષીય પિતા બચુભાઈ રામુભાઈ સાડમીયા અને સપનાનો પતિ એટલે કે જમાઈ વિનાભાઈ ધીરૂભાઈ જલીયા સામેલ છે.
પોલીસ તપાસમાં થયા ખુલાસા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુખ્ય આરોપી સપના સામે અગાઉ જેતપુર અને કાલાવાડમાં ઘરફોડ ચોરીના ગુના નોંધાયેલા છે, જ્યારે તેના પિતા બચુભાઈ સામે મોરબીમાં 4 ગુના નોંધાયેલા છે. ત્યારે પોલીસે આરોપીની કાયદેસર ધરપકડ કરીને કાયદેસર ની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.