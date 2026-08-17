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  • /નીલમ હીરા બજારમાંથી થયેલ 1 કરોડના હીરા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, CCTVના આધારે ખૂલ્યા એવા રાજ કે પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી

નીલમ હીરા બજારમાંથી થયેલ 1 કરોડના હીરા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, CCTVના આધારે ખૂલ્યા એવા રાજ કે પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી

Diamond Heist: બોટાદના પ્રખ્યાત નીલમ હીરા બજારમાં બપોરના સમયે દુકાનનું તાળું તોડીને 1885.75 કેરેટના કિંમતી હીરાની ચોરી કરનાર શાતિર પીતા, પુત્રી અને જમાઈની ગેંગને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડી છે. બજાર કિંમત પ્રમાણે આશરે 1 કરોડ રૂપિયાની કિંમત ધરાવતા હીરા ચોરીને અમદાવાદ તરફ ભાગી રહેલા સસરા, જમાઈ અને દીકરીની ત્રિપુટીને બોટાદ LCB અને અમદાવાદ LCBની સંયુક્ત ટીમે બાવળા રેલવે સ્ટેશન બહારથી ઝડપી પાડ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:43 PM IST
નીલમ હીરા બજારમાંથી થયેલ 1 કરોડના હીરા ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો, CCTVના આધારે ખૂલ્યા એવા રાજ કે પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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