/ગર્લફ્રેન્ડના મોજશોખ પુરા કરવા પેલેડિયમ મોલમાં લાખોના દાગીનાની ચોરી: વસ્ત્રાપુર પોલીસે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવની કરી ધરપકડ

દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: અમદાવાદના થલતેજ એસ જી હાઇવે પર આવેલ પેલેડિયમ મોલમાં એક શોપ માંથી ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો. જે ચોરી અન્ય કોઈએ નહિ પણ શોપના કર્મચારી એ જ કરી હતી. જે અંગે વસ્ત્રાપુર પોલીસને ફરિયાદ મળતા પોલીસે કર્મચારી આરોપીની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી કરી. પોલીસ ગિરફતમાં રહેલ શખ્સનું નામ દર્શન સોની છે. જેની વસ્ત્રાપુર પોલીસે ચોરીના ગુનામાં ધરપકડ કરી છે. અને તે પણ આરોપી જે શો રૂમ માં નોકરી કરતો હતો તે જ શો રૂમમાં તેણે ચોરી કરી હતી. જે અંગે ફરિયાદ મળતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી.
વસ્ત્રાપુર પોલીસને ફરિયાદ મળી હતી કે 17 ઓગસ્ટ પેલેડીયમ મોલમાં આવેલ 'ઓરા ફાઇન જ્વેલરી' શોરૂમમાં આરોપી દર્શન અશ્વિન સોની શોરૂમમાં સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે નોકરી કરતો. જે દર્શન અશ્વિન સોની નામના કર્મચારી સામે જે શોરૂમ તરફથી પોલીસને ફરિયાદ મળી. જેમાં શોરૂમ તરફથી કર્મચારી ચોરી કરતો હોવાના cctv ફૂટેજ પણ આપ્યા. જે cctv ફૂટેજ અને ફરિયાદ આધારે પોલીસે દર્શન ની શોધખોળ શરૂ કરી. આરોપી ચોરી બાદ નોકરી પર ન આવતો અને ઘરે પણ ન હતો જેથી આરોપીને પકડવામાં પોલીસને તકલીફ પડી. જોકે આખરે આરોપી પોલીસ હાથે ઝડપાઇ ગયો.
પોલીસને ફરિયાદ મળી હતી કે આરોપી દર્શન સોનીએ 17 ઓગસ્ટએ 'બેગ ભૂલી ગયો છું' તેવું બહાનું કાઢી સાથી કર્મચારી પાસેથી શોરૂમની ચાવી મેળવી લીધી હતી. અને બાદમાં શો રૂમમાંથી સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી હતી. જેમાં આરોપીએ રાત્રિના સમયે શોરૂમ ખોલી રૂ.૫,૯૦,૨૪૨ કિંમતના સોના અને ડાયમંડના દાગીનાની ચોરી કરી હતી. જે સમગ્ર મામલે વસ્ત્રાપુર પોલીસને ફરિયાદ મળતા જ પોલીસે આરોપીને શોધી પકડી કાર્યવાહી કરી. જે આરોપી ની તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી ધોરણ 12 પાસ અને મૂળ પાટણનો છે અને અમદાવાદમાં વ્યાસ વાડીમાં રહેતો. જે 10 મહિનાથી નોકરી કરતો અને તેણે નાણાં ની જરૂર પડતા ચોરીનો પ્લાન બનાવ્યો હોવાનું પોલીસને જણાવ્યું.
જેણે મોજશોખ માટે ચોરી કરી હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું પણ પોલીસને જણાવ્યું. ચોરી કર્યા બાદ આરોપી અલગ અલગ સ્થળે ફર્યો અને મોજ શોખ કર્યાનું સામે આવ્યું. તેમજ ચોરી બાદ આરોપી નોકરી પર નહિ આવી ફરતો અને માણેકચોક ભક્તિટચ સોનીને દાગીના આપ્યા હોવાનું સામે આવ્યુ. જેમાં પોલીસે સોની પાસેથી મુદ્દામાલ રિકવરી કરવા કાર્યવાહી શરૂ કરી. પોલીસે આરોપીની વધુ તપાસ કરી તો સામે આવ્યું કે આરોપી ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. જેની સામે 2016 થી 10 વર્ષેમાં અલગ અલગ 13 ગુના નોંધાયા હોવાનું સામે આવ્યું.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી સામે નોંધાયેલ 13 ગુનાઓમાં પાટણ. ડીસા. ચાંદખેડા. વાડજ. સોલા. નવસારી. ગાંધીનગર સહિત અલગ અલગ જગ્યા પર મળી પ્રોહીબિશન, ઘરફોડ, વાહન ચોરી. ચેઇન સ્નેચિંગ સાથે અકસ્માત અને પાસા ની પણ વિગતો સામે આવી છે. હવે પોલીસ એ તપાસ કરી રહી છે કે પેલેડીયમ મોલના શો રૂમ માં ચોરી કરવાનું કારણ શું છે..