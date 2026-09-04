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  • /ગર્લફ્રેન્ડના મોજશોખ પુરા કરવા પેલેડિયમ મોલમાં લાખોના દાગીનાની ચોરી: વસ્ત્રાપુર પોલીસે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવની કરી ધરપકડ

ગર્લફ્રેન્ડના મોજશોખ પુરા કરવા પેલેડિયમ મોલમાં લાખોના દાગીનાની ચોરી: વસ્ત્રાપુર પોલીસે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવની કરી ધરપકડ

Ahmedabad News: અમદાવાદના થલતેજ એસ જી હાઇવે પર આવેલ પેલેડિયમ મોલમાં એક શોપ માંથી ચોરીનો બનાવ સામે આવ્યો. જે ચોરી અન્ય કોઈએ નહિ પણ શોપના કર્મચારી એ જ કરી હતી. જે અંગે વસ્ત્રાપુર પોલીસને ફરિયાદ મળતા પોલીસે કર્મચારી આરોપીની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી કરી. ત્યારે જોઈએ કોણ છે તે ચોર કર્મચારી...

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 04, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:57 PM IST
ગર્લફ્રેન્ડના મોજશોખ પુરા કરવા પેલેડિયમ મોલમાં લાખોના દાગીનાની ચોરી: વસ્ત્રાપુર પોલીસે સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવની કરી ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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