/ચોમાસામાં સક્રિય થયા તસ્કરો, કાલુપુરમાં લાખોની ચોરીનો પર્દાફાશ; શાતિર ચોરે આ રીતે આપ્યો ચોરીને અંજામ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના કાલુપુરમાં થયેલ 20 લાખની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે. ઝોન 3 LCBએ ગણતરીના કલાકોમાં પશ્ચિમ બંગાળના એક આરોપીની ધરપકડ કરી 14 લાખ રોકડ કબજે કર્યા છે. આરોપી બંગાળ ભાગે તે પહેલા પકડીને વધુ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પોલીસ ધરપકડ કરેલ આરોપી સાબિર શેખ જ્યાં સામાનની ખરીદી કરવા જતો હતો ત્યાં જ તેને લાખોની ચોરી કરી નાખી. કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલા સિંધી માર્કેટમાં દુકાન બંધ થયા બાદ આરોપી દુકાનનું શટર ખેંચીને તિજોરીમાંથી ચોરી કરી હતી. વેપારીને હિસાબની જાણ ન હોવાથી શરૂઆતમાં 4.50 લાખ રૂપિયાની ચોરી અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જો કે, ઝોન-3 LCBની ટીમે CCTV આધારે ગણતરીના સમયમાં જ ચોરને ઝડપી લેતા તેણે 20 લાખની ચોરી કરી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો.
વરસાદનો લાભ ઉઠાવી ચોરીને આપ્યો અંજામ
આરોપીએ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો હોવાથી લોકોની અવર-જવર ન હોય તે દરમિયાનમાં રેઇનકોટ પહેરીને મોઢું છુપાવીને ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. 20 લાખમાંથી બે લાખ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શનથી ઘરે મોકલી પણ દીધા હતા. પોલીસે આરોપી પાસેથી 14 લાખ રિકવર કરી અન્ય નાણાં બાબતે તપાસ હાથ ધરી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, કુબેરનગરમાં રહેતા જીતુભાઇ વાઘવાણી કાલુપુર સિંધી માર્કેટમાં વાસવાની મેન્સન બિલ્ડીંગમાં આર. એમ. હેન્ડલુમ હાઉસ નામની રૂમાલની દુકાન ધરાવે છે. ગત તા. 24મીએ સાંજે દુકાન બંધ કરીને તે ઘરે ગયા હતા. જ્યારે બીજા દિવસે સિંધી માર્કેટના ચોકીદારે ફોન કરીને દુકાનનું શટર ખુલ્લુ હોવાની જાણ કરતા તેઓ પિતા સાથે દુકાને પહોંચ્યા હતા. જ્યાં જોયુ તો દુકાનની ડાબી બાજુનું શટર અને દુકાન ખુલ્લી હતી.
દુકાન માલિકે 4.50 લાખની રૂપિયાની ચોરીની નોંધાવી હતી ફરિયાદ
સાથે જ દુકાનમાં રહેલા સામાન વેરવિખેર હતો અને તિજોરી પણ ખુલ્લી હાલતમાં હતી. જીતુભાઈની દુકાનમાં વેપારના કેટલા નાણાં હતા, તેની જાણ ન હોવાથી તેમણે પ્રાથમિક હિસાબ મુજબ 4.50 લાખ રૂપિયાની ચોરીની કાલુપુર પોલીસને ફરિયાદ આપી હતી. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યુ છે કે, આરોપી મુળ પશ્ચિમ બંગાળનો છે અને મોડીરાત્રે વરસાદ પડી રહ્યો હતો ત્યારે કોઇ ચહલ પહલ ન હોવાથી તે સમયે તેણે 20 લાખ રૂપિયાની ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. હાલ પોલીસે આરોપીને ઝડપી પાડી અન્ય રૂપિયા ક્યાં છે તે બાબતે તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસે 14 લાખ રિકવર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી
આરોપી સાબીર ઉર્ફે છોટુ શેખ પાંચેક માસથી અમદાવાદ આવીને સોની કામની મજૂરી કરતો હતો. આ દુકાને વારંવાર રૂમાલની ખરીદી કરવા જતો હોવાથી લોકરમાં મોટી રકમ હોવા બાબતે વાકેફ હતો અને તેથી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. આરોપી સામે 3 ચોરીના ગુના નોંધાયા છે. આરોપી બાકીની રકમ લઈને ટ્રેન મારફતે પશ્ચિમ બંગાળ ભાગી જવાની તૈયારીમાં હતો, આ દરમિયાન પોલીસે તેને ઝડપી પાડી 14 લાખ રિકવર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.