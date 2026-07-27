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  • /ચોમાસામાં સક્રિય થયા તસ્કરો, કાલુપુરમાં લાખોની ચોરીનો પર્દાફાશ; શાતિર ચોરે આ રીતે આપ્યો ચોરીને અંજામ

ચોમાસામાં સક્રિય થયા તસ્કરો, કાલુપુરમાં લાખોની ચોરીનો પર્દાફાશ; શાતિર ચોરે આ રીતે આપ્યો ચોરીને અંજામ

Kalupur Theft Case: ચોમાસાની આ સિઝનમાં જ્યારે આખું શહેર ગાઢ નિંદ્રામાં પોઢેલું હોય છે, અને મેઘરાજા હેત વરસાવતા હોય છે. ત્યારે અંધારાની ઓથ લઈને કેટલાક એવા શખ્સો સક્રિય થઈ જાય છે, જેઓ તમારી મહેનતની કમાણી પર પળભરમાં પાણી ફેરવી દે છે! અમદાવાદમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે ચોરીનો એક એવો સનસનીખેજ મામલો સામે આવ્યો છે, જેને જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 27, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:26 PM IST
ચોમાસામાં સક્રિય થયા તસ્કરો, કાલુપુરમાં લાખોની ચોરીનો પર્દાફાશ; શાતિર ચોરે આ રીતે આપ્યો ચોરીને અંજામ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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