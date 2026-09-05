Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહિત અમદાવાદ-સુરતની તમામ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, પોલીસ, ફાયર અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમો ઘટના સ્થળે...

ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહિત અમદાવાદ-સુરતની તમામ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, પોલીસ, ફાયર અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમો ઘટના સ્થળે...

Ahmedabad Court Bomb Threat: ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં આવેલી કોર્ટોને નિશાન બનાવીને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. અમદાવાદની બે કોર્ટમાં ઈમેલ દ્વારા આપેલી ધમકી અને સુરત કોર્ટમાં ફેલાયેલી અફવાને પગલે સુરક્ષા એજન્સીઓ દોડતી થઈ ગઈ હતી.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:48 PM IST
ગુજરાત હાઈકોર્ટ સહિત અમદાવાદ-સુરતની તમામ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, પોલીસ, ફાયર અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમો ઘટના સ્થળે...

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
No Cost EMI અને 10 ટકા Discountના ચક્કરમાં ક્યાંક ખાલી ન થઈ જાય ખિસ્સું! શોપિંગ પહેલ
2
3
4
5