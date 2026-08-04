'મેરા સબ કુછ બરબાદ કર દિયા...' પૈસાની ઉઘરાણી અને ત્રાસથી કંટાળી યુવકે ભર્યું દર્દનાક પગલું, વોટ્સએપ સ્ટેટ્સમાં થયો ખુલાસો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: શહેરના સરખેજ વિસ્તારમાં રહેતા મુળ રાજસ્થાનના 28 વર્ષીય યુવકે પિતા-પુત્રના ત્રાસથી કંટાળીને આપઘાત કર્યો છે. પિતા પુત્રએ મૃતક યુવક પાસે પૈસાની ઉઘરાણી કરી ત્રાસ આપ્યો હતો. પિતા પુત્ર અવાર નવાર ધમકી આપતા હોવાથી યુવક કંટાળી ગયો હતો. આરોપીઓએ વેપારની ભાગીદારીમાંથી પણ યુવકને છૂટો કરી દીધો હતો. જે બાદ પણ પિતા-પુત્ર અવારનવાર પૈસાની માંગણી કરી ધમકી આપતા યુવકે ઘરમાં ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો હતો. યુવકે વોટ્સએપમાં આપઘાત માટે જવાબદાર પિતા-પુત્રનો ફોટો મૂકીને ધારાસભ્ય પાસે ન્યાયની માંગણી કરતું સ્ટેટ્સ પણ મૂક્યું હતું. સરખેજ પોલીસે બન્ને આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી આરોપી પિતાની ધરપકડ કરી છે.
મૂળ રાજસ્થાનનો અને સરખેજ ઉજાલા સર્કલ પાસે દ્વારકેશનગર સોસાયટીમાં રહેતો 28 વર્ષીય સુરેશસિંહ પુરોહિત તેના ભાઇ સાથે મોબાઇલ એસેસરીઝની લારી ચલાવી ઉજાલા સર્કલ ખાતે વેપાર કરે છે. વર્ષ 2025માં સુરેશસિંહે મિત્ર કાળુ પ્રજાપતિ અને રાહુલ કાળુ પ્રજાપતિ સાથે ઉજાલા સર્કલ પાસે સાવરીયા મોબાઇલ મની ટ્રાન્સફરની દુકાન ભાગીદારીમાં ચાલુ કરી હતી. 6 મહિના પછી ધંધો સેટ થઈ ગયા બાદ સુરેશ વતનમાં ગયા હતો.
પૈસાની ઉઘરાણીથી કંટાળી યુવકે કર્યો આપઘાત
જ્યારબાદ સુરેશ લાંબા સમયથી વતનમાંથી પરત ન આવતા રાહુલ અને તેના પિતા કાળુએ સુરેશના ભાઈને જણાવ્યું હતું કે, સુરેશ ક્યારે આવશે, અમારે તેની પાસેથી પૈસા લેવાના છે. જેથી મૃતક સુરેશ સિંહના ભાઈ તેજપાલસિંહ આ બાબતે મૃતક સુરેશસિંહને ફોન કરીને પૂછતાં તેણે નાણાં આપવાની કબૂલાત કરી હતી. બાદમાં સુરેશ મે મહિનામાં અમદાવાદ પરત આવ્યો ત્યારે પિતા-પુત્રએ તેને દુકાનમાં આવવાની મનાઈ કરીને વેપાર શરૂ કરવામાં થયેલ ખર્ચ માંગી બોલાચાલી કરી હતી.
સુરેશને દુકાનમાંથી છૂટો કરી દીધા બાદ પિતા પુત્રએ બોલાચાલી કરી લારી ઉઠાવી લેવાની ધમકી આપી હતી. ત્રણેક દિવસ પહેલા પણ પિતા-પુત્રની રૂપિયાની ઉઘરાણી અને ધમકીથી કંટાળીને સુરેશસિંહ ઉદાસ રહેતો હતો. ગત તા. 3 ઓગસ્ટે સવારે સુરેશસિંહ ઘરમાં ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. આ મામલે પોલીસને જાણ કરતા સરખેજ પોલીસે તપાસ કરતા ફોનમાંથી આરોપી પિતા-પુત્ર પર આક્ષેપ કરતા મેસેજ મળ્યા હતા. જેથી સરખેજ પોલીસે કાળુ પ્રજાપતિ અને તેના પુત્ર રાહુલ પ્રજાપતિ સામે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી હતી.
મેરી મોત કી વજહ યહ દોનો હૈ...
સુરેશસિંહ પુરોહિતની આત્મહત્યા બાદ સરખેજ પોલીસની તપાસ દરમિયાન સુરેશના વોટ્સએપમાં 3જી ઓગસ્ટની વહેલી સવારે 4.18 વાગ્યાનું સ્ટેટસ મળી આવ્યું હતું. જેમાં તેણે કાળુ પ્રજાપતિ અને રાહુલ પ્રજાપતિનો ફોટો મૂક્યો હતો અને લખ્યું હતું કે, 'મેરી મોત કી વજહ યહ દોનો હૈ, મેરા સબ કુછ બરબાદ કર દિયા.' સુરેશે મૂકેલા અન્ય સ્ટેટસમાં મિસ યુ પપ્પા ઓલ ફેમિલી, જિસકા ભી મેને પૈસા લિયા આપકા નહીં લોટા પાયા, મુજે માફ કર દેના, મુજે ન્યાય દીલાના અમિતભાઈ ઠાકર MLA વેજલપુરનું લખાણ મળી આવ્યું હતું. ત્યારે આ સ્ટેટસના આધારે સરખેજ પોલીસે ફરિયાદ નોંધીને કાળું પ્રજાપતિની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે ફરાર રાહુલ પ્રજાપતિની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
ત્યારે સરખેજ પોલીસે મૃતકના મોબાઈલ અને પરિવારના નિવેદનના આધારે સાચું કરાણ ભાગીદારીના પૈસા જ છે કે અન્ય કોઈ કરાણ છે, તેને લઇને પણ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.