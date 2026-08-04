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  • /મેરા સબ કુછ બરબાદ કર દિયા... પૈસાની ઉઘરાણી અને ત્રાસથી કંટાળી યુવકે ભર્યું દર્દનાક પગલું, વોટ્સએપ સ્ટેટ્સમાં થયો ખુલાસો

'મેરા સબ કુછ બરબાદ કર દિયા...' પૈસાની ઉઘરાણી અને ત્રાસથી કંટાળી યુવકે ભર્યું દર્દનાક પગલું, વોટ્સએપ સ્ટેટ્સમાં થયો ખુલાસો

Ahmedabad News: અમદાવાદના સરખેજ વિસ્તારમાં પિતા-પુત્રના ત્રાસથી કંટાળીને 28 વર્ષીય યુવકે ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો છે. મૃતકે વોટ્સએપ સ્ટેટ્સમાં આરોપીઓના નામ લખી ન્યાયની માંગ કરી હતી. સરખેજ પોલીસે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી પિતાની ધરપકડ કરી છે અને ફરાર પુત્રની શોધખોળ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:40 PM IST
'મેરા સબ કુછ બરબાદ કર દિયા...' પૈસાની ઉઘરાણી અને ત્રાસથી કંટાળી યુવકે ભર્યું દર્દનાક પગલું, વોટ્સએપ સ્ટેટ્સમાં થયો ખુલાસો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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