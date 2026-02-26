Prev
અમદાવાદની પહેલી ઈંટ અને 615 વર્ષની અતૂટ આસ્થા: જાણો માણેક બુર્જ અને માણેકનાથજીના વંશજોની ગાથા

Happy Birthday Ahmedabad: આજે આપણા ગરવા અને ઐતિહાસિક શહેર અમદાવાદનો 615મો જન્મ દિવસ છે. ધૂળિયાનગરમાંથી ધબકતું બનેલું અમદાવાદ આજે ગ્લોબલ સિટી અને સપનાની ઉડાનનું ફલક બન્યું છે. અનેક આફતો અને ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે અડીખમ રહેનાર આ શહેરના સ્થાપના દિવસની આજે પરંપરાગત અને શ્રદ્ધાપૂર્વક ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદની પહેલી ઈંટ અને 615 વર્ષની અતૂટ આસ્થા: જાણો માણેક બુર્જ અને માણેકનાથજીના વંશજોની ગાથા

Happy Birthday Ahmedabad: આજે આપણા અમદાવાદનો 615મો જન્મ દિવસ છે. અનેક આફતોની વચ્ચે અડીખમ રહેનાર અમદાવાદના સ્થાપના દિવસનો ઈતિહાસ પણ રસપ્રદ છે. અમદાવાદ ધૂળિયાનગરમાંથી ધબકતું બનેલું શહેર આજે સપનાની ઉડાનનું ફલક બન્યું છે. જેની 26 ફેબ્રુઆરી 1411માં અહમદશાહે માણેકબુર્જ પાસે સ્થાપના કરી હતી. જેથી દર વર્ષે અમદાવાદના સ્થાપના દિવસે માણેકબુર્જની ધજા બદલવાની પરંપરા છે. જેમના આર્શીવાદથી અહેમદશાહ બાદશાહનું અમદાવાદ બનાવવાનુ સપનુ સાકર થયું, એ માણેકનાથજીના વંશજોએ આજે પણ આ પરંપરા નિભાવી હતી.

માણેક બુર્જ ખાતે ધજા પૂજનની પરંપરા
26 ફેબ્રુઆરી 1411ના રોજ બાદશાહ અહેમદશાહે સાબરમતીના તીરે શહેરનો પાયો નાખ્યો હતો. જેમના આશીર્વાદથી આ શહેરનું નિર્માણ શક્ય બન્યું, તેવા સંત માણેકનાથજીના વંશજો આજે પણ 600થી વધુ વર્ષ જૂની પરંપરા નિભાવી રહ્યા છે. શહેરની સ્થાપના જ્યાં થઈ હતી તે માણેક બુર્જ ખાતે આજે માણેકનાથજીની 13મી પેઢીના વંશજો દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવી અને ધજા બદલવામાં આવી હતી. ગુરુ માણેકનાથ ગાદીના 13માં મહંત ચંદનનાથજીએ પરિવાર સાથે મળીને આરતી અને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ એ જ સ્થળ છે જ્યાં અમદાવાદની પ્રથમ ઈંટ મૂકવામાં આવી હતી.

615 વર્ષથી સચવાયેલો અમૂલ્ય વારસો
માણેકનાથજીનો પરિવાર આજે પણ આ આધ્યાત્મિક વારસાને ગર્વભેર સાચવી રહ્યો છે. મહંત ચંદનનાથજી જણાવે છે કે, તેમનો પરિવાર છેલ્લા 615 વર્ષથી આ પરંપરા સાથે જોડાયેલો છે. હાલ નાથ પરિવારમાં 50 થી 60 સદસ્યો છે. આ પરિવાર હાલ શહેરના નહેરૂનગર વિસ્તારમાં રહે છે, જોકે તેમનું મૂળ ઘર પ્રેમ દરવાજા પાસે આવેલું છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, આ પરિવાર આધુનિકતા સાથે પણ જોડાયેલો છે. મહંત ચંદનનાથજી જેઓ એડવર્ટાઈઝિંગ એન્ડ બ્રાન્ડિંગ પ્રોફેશનલ (મુદ્રા એડવર્ટાઈઝિંગના પૂર્વ હેડ) સાથે જોડાયેલા છે. તેમની પત્ની ડો. વંદના નાથ જાણીતા આંખના ડોક્ટર છે. પુત્ર અખિલેશનાથ એડવર્ટાઈઝિંગ ક્ષેત્રમાં કાર્યરત છે. પુત્રી અનિશા નાથ એક ગ્રાફિક ડિઝાઈનર છે.

માણેકનાથજી અને અમદાવાદની સ્થાપનાની કથા
લોકવાયકા મુજબ, જ્યારે બાદશાહ અહેમદશાહે કિલ્લો ચણવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે દિવસે જે દીવાલ ચણાતી તે રાત્રે પડી જતી હતી. બાદશાહને જાણ થઈ કે જ્યારે સંત માણેકનાથજી સાદડી ગૂંથતા ત્યારે દીવાલ ઊભી થતી અને જ્યારે તેઓ સાદડીનો દોરો ખેંચતા ત્યારે દીવાલ ઢળી પડતી. બાદશાહે સંતના શરણમાં જઈ આશીર્વાદ માંગ્યા. માણેકનાથજીએ તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપ્યું અને ભૂમિપૂજનનો સાચો સમય અને સ્થળ સૂચવ્યું. સંતના માર્ગદર્શન બાદ જ અમદાવાદનો કિલ્લો અડીખમ ઊભો રહી શક્યો. આ સંતના સન્માનમાં જ કિલ્લાના પ્રથમ બુર્જનું નામ 'માણેક બુર્જ' રાખવામાં આવ્યું.

માણેકચોક: વેપાર અને શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર
જે વિસ્તારમાં સંત માણેકનાથજી રહેતા હતા તે આજે 'માણેકચોક' તરીકે ઓળખાય છે. અહીં જ સંતે જીવતી સમાધિ લીધી હતી. આજે પણ માણેકચોક અમદાવાદનું હૃદય ગણાય છે. અહીં જ દેશનું સૌથી જૂનું શેરબજાર અને સોની બજાર આવેલું છે. ખાસ વાત એ છે કે, બાદશાહે પોતે માણેકનાથજી પ્રત્યેના આદરભાવને કારણે શાહી પરિવારની કબરો પણ સંતની સમાધિની આસપાસ જ બનાવી હતી.

વિકસતું અને અડીખમ અમદાવાદ
'અહમદાબાદ'માંથી 'અમદાવાદ' બનેલું આ શહેર આજે વેપારનું હબ છે. રિવરફ્રન્ટ હોય કે વિશ્વનું સૌથી મોટું નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, અમદાવાદની શાન સતત વધી રહી છે. ગાંધીજીના સાબરમતી આશ્રમથી લઈને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીના ટેગ સુધી, અમદાવાદનો ઈતિહાસ ગૌરવશાળી રહ્યો છે. આજે 616માં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરતું અમદાવાદ પોતાની પરંપરા અને આધુનિકતાના સમન્વય સાથે સતત આગળ વધી રહ્યું છે.
 

