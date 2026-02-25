Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

સાવધાન! આજથી રસ્તા પર ઉતર્યા છે પોલીસના ધાડે ધાડા! 15 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ચાલશે સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ

Ahmedabad News: રાજ્યભરમાં 15 દિવસની ટ્રાફિક ડ્રાઈવ. 25 ફેબ્રુઆરી થી 10 માર્ચ સુધી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ. ટ્રાફિક નિયમોના ઉલ્લંઘન કરનાર વિરુદ્ધ કાર્યવાહી. રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા ટ્રાફિક ડ્રાઈવના કરાયા આદેશ. વધતા જતા માર્ગ અકસ્માતોને અંકુશમા લાવવા ડ્રાઈવનુ આયોજન. ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ, કાળા કાચ, હેલ્મેટ ન પહેરનાર વિરુદ્ધ થશે કાર્યવાહી. રોંગ સાઈડ, ઓવર પેસેન્જર, ગેરકાયદેસર LED લાઈટ વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી. જાહેર રોડ પર થયેલા અનઅધિકૃત પાર્કિંગને લઈને થશે કાર્યવાહી

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:08 PM IST

Trending Photos

સાવધાન! આજથી રસ્તા પર ઉતર્યા છે પોલીસના ધાડે ધાડા! 15 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં ચાલશે સ્પેશિયલ ડ્રાઇવ

Ahmedabad News: જો તમે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવામાં બેદરકારી દાખવતા હોવ, તો હવે ફરી એકવાર સાવધાન થઈ જજો. જી હા... રાજ્યમાં સતત વધતા જતા માર્ગ અકસ્માતોને અંકુશમાં લેવા માટે રાજ્ય પોલીસ વડા ડો. કે. એલ. એન. રાવ દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. આજથી એટલે કે 25 ફેબ્રુઆરીથી 10 માર્ચ સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં 15 દિવસની ખાસ 'ટ્રાફિક ડ્રાઇવ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ગોતા બ્રિજ પર સવારથી જ ચેકિંગ શરૂ
અમદાવાદમાં આ ડ્રાઇવની અસર સવારથી જ જોવા મળી રહી છે. ડ્રાઇવના પ્રથમ દિવસે જ અમદાવાદના ગોતા બ્રિજ સહિતના મુખ્ય વિસ્તારોમાં પોલીસના ધાડેધાડા ઉતારી દેવામાં આવ્યા છે અને સઘન વાહન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા 15 દિવસ ચાલનારી આ ટ્રાફિક ડ્રાઈવમાં દરેક શહેર અને જિલ્લામાં થયેલી કામગીરીનો રિપોર્ટ રોજેરોજ રાજ્ય પોલીસ વડાની કચેરીને ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલવાનો રહેશે, જેથી આ ડ્રાઇવનું કડક અમલીકરણ થઈ શકે.

કેમ લેવાયો આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય?
ગત વર્ષની સરખામણીએ ચાલુ વર્ષે માર્ગ અકસ્માતોની સંખ્યામાં વધારો થયો છે. વારંવાર સૂચનાઓ આપવા છતાં ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન થતું હોવાથી, અકસ્માતો ઘટાડવા અને નાગરિકોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ પોલીસ કમિશનરો અને જિલ્લા પોલીસ વડાઓને આ ઝુંબેશ ચલાવવા આદેશ અપાયા છે.

પોલીસની નજર કોની પર રહેશે?
રાજ્યભરમાં 15 દિવસની ટ્રાફિક ડ્રાઈવ દરમિયાન પોલીસની ટીમો રોડ પર ઉતરીને નીચે મુજબના ઉલ્લંઘનો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. જેમાં વાહનો પર કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી. અકસ્માતનું મુખ્ય કારણ બનતા રોંગ સાઈડ ડ્રાઈવિંગ સામે ઝીરો ટોલરન્સ. ટુ-વ્હીલર પર હેલ્મેટ ન પહેરનાર અને ફોર-વ્હીલરમાં સીટ બેલ્ટ ન બાંધનાર સામે દંડ. નશાની હાલતમાં વાહન ચલાવનારાઓ પર પોલીસની બાજ નજર રહેશે. ક્ષમતા કરતા વધુ પેસેન્જર ભરતા વાહનો અને પરમિટના નિયમોનો ભંગ કરતા ચાલકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી અને ગેરકાયદેસર LED લાઈટ્સ ધરાવતા વાહનો અને જાહેર રોડ પર અનઅધિકૃત પાર્કિંગ સામે પણ દંડ ફટકારવામાં આવશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
gujaratAhmedabadtraffic policeSpecial Driveconducted acrossgujarat policeGujarat Traffic

Trending news