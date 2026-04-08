પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંજામ! સમાજ સામે લડીને લગ્ન કરનાર યુવતીને પતિએ જ ઉતારી મોતને ઘાટ, આ રીતે થયો પર્દાફાશ
Ahmedabad News: શું કોઈ પ્રેમ આટલો ઘાતકી હોઈ શકે? જેની સાથે જીવવા-મરવાના સોગંદ ખાધા, જેની માટે આખા જગત સામે લડીને પ્રેમ લગ્ન કર્યો. એ જ વ્યક્તિ જ્યારે કાળ બનીને સામે આવે ત્યારે વિશ્વાસનો લોહીલુહાણ અંત આવે છે. અમદાવાદમાં અન્ય સમાજમાં પ્રેમ લગ્ન કરતા યુવતીને મોત મળ્યું છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ સાબરમતીમાં 4 તારીખની એ રાત્રે શું બન્યું હતું? પોલીસ તપાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો.
- સાબરમતીમાં યુવતીના મોતના કેસમાં ચોંકાવનારો વળાંક
- સાબરમતી પોલીસે 'કુદરતી મોત'ના તરકટનો કર્યો પર્દાફાશ
- પત્નીની હત્યા કરી પતિએ 108ને કોલ કરી રચ્યું હતું મોટું કાવતરું
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગુજરાતમાં અલગ-અલગ સમાજમાં પ્રેમ લગ્નને લઇને એક વિરોધનો વંટોળ ઊભો થયો છે. અમદાવાદમાં અન્ય સમાજમાં પ્રેમ લગ્ન કરતા યુવતીને મોત મળ્યું છે. પતિએ જ ગળું દબાવીને પત્નીની હત્યા કરી કુદરતી મોત થયાનું તરકટ ઊભું કર્યું હતું. સાબરમતી પોલીસની તપાસમાં હત્યાનો ખુલાસો થતા આરોપી પતિની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
જેની સાથે સાત ફેરા લીધા, જેની સાથે જીવવા-મરવાના કસમ ખાધા અને જેની માટે સમાજ સામે લડીને પ્રેમ લગ્ન કર્યા. એ જ વ્યક્તિ જ્યારે કાળ બનીને સામે આવે ત્યારે માનવતા ધ્રૂજી ઉઠે છે. અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારમાં પ્રેમ લગ્નનો લોહીલુહાણ અંત આવ્યો છે. શંકાના વમળમાં ફસાયેલા પતિએ પોતાની જ પત્નીને મોતના ઘાટ ઉતારી દીધી અને પોલીસને ઉંધા ચશ્મા પહેરાવવા 'ચક્કર'નું નાટક કર્યું. પણ કહેવાય છે ને કે પાપ છાપરે ચડીને પોકારે છે!
108 ને કરેલો એ કોલ... એક મોટું ષડયંત્ર?
અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારમાં ગત 4 તારીખે એક એવી ઘટના બની જેણે સમગ્ર પંથકને હચમચાવી દીધું. કોમલ ઠાકોર નામની યુવતીનો મૃતદેહ તેના જ ઘરમાંથી મળી આવ્યો. શરૂઆતમાં 108ને એવો કોલ કરવામાં આવ્યો કે, કોમલ ચક્કર આવવાથી પડી ગઈ છે અને બેભાન છે. તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી, પણ સાબરમતી પોલીસને કઈક અજૂગતું લાગ્યું.
સમગ્ર ઘટનાની વાત કરવામાં આવે તો ઇશ્વર ઠાકોરની પુત્રી કોમલ ઠાકોર વર્ષ 2022માં હર્ષ પ્રજાપતિ સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. બન્નેએ સમાજ અને પરિવારના વિરૂદ્ધમાં જઈને પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. ત્યારે જ ગઈ 4 તારીખે કોમલ ઠાકોરના પિતા ઇશ્વર ઠાકોરને દીકરાના સસરા કોલ કરીને જાણ કરે છે કે, કોમલ ઠાકોર બાથરૂમમાં ચક્કર આવી જવાના કારણે પડી ગઈ છે અને મોત થયું છે. આ સાંભળતાની સાથે જ તાબડતોડ ઈશ્વર ઠાકોર સહિતનો પરિવાર સાબરમતીમાં સાસરિયામાં પોહચી ગયા હતા.
પીએમ રિપોર્ટે ખોલી પતિની 'હત્યારી' પોલ!
પ્રથમ નજરે કુદરતી મોતના હોવાનું લાવ્યું હતું. પરંતુ સાબરમતી પોલીસ સમક્ષ દીકરી કોમલની હત્યા થઈ હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જ્યારબાદ સાબરમતી પોલીસે હત્યાની દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે મૃતદેહને પીએમ માટે મોકલ્યો અને રિપોર્ટ આવતા જ પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી. કોમલ ચક્કર આવવાથી નહોતી પડી, પણ તેનું ગળું દબાવીને તેની નિર્મમ હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ હત્યા કોઈ બહારના વ્યક્તિએ નહીં, પણ તેના પતિ હર્ષ પ્રજાપતિએ જ કરી હતી.
પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંજામ
હર્ષ પ્રજાપતિ, જે કર્ણાવતી ડેન્ટલ યુનિવર્સિટીમાં ઓટી આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવે છે. પત્ની કોમલ ઠાકોરે આરોપી પતિનો મોબાઈલ જોવા માટે માંગ્યો હતો અને પતિ હર્ષ પ્રજાપતિ સાથે જે બાબત ને લઈને ઝગડો હતો. બન્ને વચ્ચે આડા સંબંધને લઈને સત્તત શંકાઓ રહેતી હતી અને બન્ને વચ્ચે આવરનવાર ઝગડા પણ થતા હતા. ત્યારે બનાવના દિવસે પણ સવારે પતિ પત્ની વચ્ચે આડા સબંધોને લઈને તકરાર થઈ હતી અને આરોપી પતિએ પત્નીનું આવેશમાં આવીને ગળું દબાવી દીધું. આરોપી હર્ષએ પત્નીના શ્વાસ બંધ ન થયા ત્યાં સુધી ગળું દબાવી રાખ્યું હતું અને હત્યા નિપજાવી હતી. હાલ તો સાબરમતી પોલીસે આરોપી પતિ હર્ષ પ્રજાપતિની ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે
આરોપી પતિની વધુ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે, આરોપી પતિ હર્ષ પ્રજાપતિ ઉવારસદ કર્ણાવતી હોસ્પિટલ ખાતે પુરુષ નર્સ તરીકે નોકરી કરે છે અને કોમલ ઠાકોરની મુલાકાત વર્ષ 2022માં હોસ્પિટલમાં થઈ હતી. બાદમાં બન્ને વચ્ચે પ્રેમ થતા પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા હતા. કોમલ ઠાકોર આરોપી પતિથી 10 વર્ષ મોટી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
આરોપી પતિ હર્ષ પ્રજાપતિની ધરપકડ
હાલ તો સાબરમતી પોલીસે હત્યારા પતિ હર્ષ પ્રજાપતિ સામે ગુનો નોંધી તેને સકંજામાં લીધો છે. પણ સવાલ એ થાય છે કે શું પ્રેમનો અંજામ આટલો ભયાનક હોઈ શકે? શું શંકા એટલી મોટી થઈ ગઈ કે એક જીવ લેતા પણ આ જલ્લાદ પતિના હાથ ન ધ્રૂજ્યા? પિતા ઇશ્વર ભાઈ આજે પોતાની વહાલસોયી દીકરી ગુમાવીને ન્યાયની ભીખ માંગી રહ્યા છે.
સાબરમતી પોલીસ તો કદાચ કાયદા મુજબ સજા અપાવશે, પણ શું એ પિતાને એની દીકરી પાછી મળશે? શું સમાજમાં પ્રેમ લગ્ન કરનાર દીકરીઓ હવે ડર વગર જીવી શકશે? સવાલ મોટો છે, પણ જવાબ માત્ર કોમલની એ શાંત પડેલી આંખોમાં છે. જે કદાચ છેલ્લી ઘડીએ પૂછી રહી હતી - 'કેમ હર્ષ? શું આ જ હતો તારો પ્રેમ?
