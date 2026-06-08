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  • /નિકાહના વાયદાનો કરૂણ અંત! સરખેજમાં પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટે, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

નિકાહના વાયદાનો કરૂણ અંત! સરખેજમાં પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટે, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં વધુ એક વખત આડા સંબંધમાં મહિલાને મોત મળ્યું છે. સરખેજના ફતેવાડી વિસ્તારમાં પરણિત પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાનું ગળું દબાવી હત્યા કરી ફરાર થઇ ગયો હતો. સરખેજ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં હત્યારા પરણિત પ્રેમીની ધરપકડ કરીને હત્યાના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 08, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:17 PM IST
નિકાહના વાયદાનો કરૂણ અંત! સરખેજમાં પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટે, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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