/નિકાહના વાયદાનો કરૂણ અંત! સરખેજમાં પ્રેમીએ જ પ્રેમિકાને ઉતારી મોતને ઘાટે, કારણ જાણીને ચોંકી જશો

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના ફતેવાડીમાં રહેતી યુવતીને ભવિષ્યમાં જે યુવક સાથે હાથમાં હાથ રાખીને નિકાહ પઢવાના હતા, એ જ પ્રેમીએ પ્રેમિકાનું ગળું દબાવીને હત્યા કરી નાખી છે. પરણિત પ્રેમી યુવકે ડ્રેસની દોરીથી ગળે ટુંપો આપીને હત્યા કરી નાખી હોવાનો બનાવ સરખેજ પોલીસના ચોપડે નોંધાવા પામ્યો છે. આ હત્યાના સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો ફતેવાડીમાં રહેતી 27 વર્ષીય સીમાબાનુના ઇમરાનખાન નામના યુવક સાથે લગ્ન થયા હતા. પરંતુ પાંચેક માસ પહેલા સીમા બાનુના તલાક થઇ જતા તે બે દીકરાઓ સાથે ફતેવાડી ખાતે પિયરમાં રહેવા આવી હતી. સીમાબાનુની માતા મહેજબીન બાનુ અગાઉ જે હોસ્પિટલમાં નોકરી કરતી હતી ત્યાં યાસીન કુરેશી નામના યુવક સાથે મુલાકાત થતાં ઘર જેવા સંબંધ બંધાયા હતા.
આ રીતે થઈ હતી બન્નેની મુલાકાત
યાસીન કુરેશીએ મહેજબીન બાનુને અંગત સંબંધ હોવાથી તે ઘરે આવતો જતો હતો અને દર મહિને કરિયાણાની વસ્તુઓ મદદ સ્વરૂપે આપતી હતો. આ દરમિયાન સીમાબાનુના તલાક થઇ ગયા હોવાથી માતા બીજા લગ્નની શોધમાં હતી. તેવામાં યાસીન પણ પત્ની સાથે ન બનતું હોવાથી તલાક આપવાની વાત કરતો હતો. જેથી મહેજબીન બાનુએે તેની દીકરી સીમાબાનુને પણ બીજા લગ્ન કરવાના હોવાથી યાસીન સમક્ષ લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો. યાસીને સીમાબાનુ સાથે લગ્ન કરવા સહમતી બતાવી હતી અને બાદમાં બન્ને એકબીજાને મળતા હતા. બન્નેની મુલાકાતો દરમિયાન યાસીન કુરેશી સાથે સીમાબાનુ પઠાણ નિકાહની વાતને લઇને અવારનવાર ઝગડો થતો હતો.
પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં થયો ખુલાસો
આ દરમિયાન ગઈ તારીખ 5 જૂનના રોજ જ્યારે સીમાબાનુની માતા તેના પિયર ગઇ ત્યારે ઘરે કોઈ નહોતું. પાડોશીએ સીમાબાનુ મૃત હાલતમાં મળી હોવાની જાણ કરતા તેની માતા અને ભાઈ દોડી આવ્યા હતા. બીજીબાજુ સરખેજ પોલીસને જાણ થતાં પોલીસે તપાસ કરી મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવી અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પીએમ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું કે, ગળે ટૂંપો આપીને હત્યા કરી હોવાનું સામે આવતા પોલીસે હત્યાની તપાસ શરૂ કરી હતી.
યુવતી લગ્ન માટે ઉતાવળ કરતી હોવાથી થતો હતો ઝઘડો
આ દરમિયાન ઘટનાના દિવસે રાત્રે યાસીન કુરેશીએ સીમાબાનુના ઘરે આવીને ઝગડો કરીને માર મારીને ગળે ટુંપો આપીને હત્યા કરી હોવાનો ખુલાસો થતાં સરખેજ પોલીસે આરોપી યાસીન કુરેશીની ધરપકડ કરી છે. ત્યારે સરખેજ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, હત્યા કરવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, સીમાબાનુ અને યાસીનને લગ્ન કરવાના હતા. પણ યાસીન લગ્ન કરવા તૈયાર ન હતો. જેના કારણે બન્ને વચ્ચે ઝઘડા થતા હતા. ત્યારે ગઈ તારીખ 4 જૂનની રાત્રે યાસીન કુરેશી સીમા પઠાણના ઘરે આવ્યો હતો અને લગ્નની બાબતે બન્ને વચ્ચે જગાડો થયો હતો. ઝઘડો એટલો ઉગ્ર થઇ ગયો હતો કે યાસીન કુરેશીએ હત્યા કરી નાખી હતી અને ફરાર થઇ ગયો હતો. આ ઘટનામાં સીમાબાનુ લગ્ન માટે ઉતાવળ કરતી હોવાથી બન્ને વચ્ચે ઝઘડો થતાં હોવાનું સામે આવ્યું છે.
સરખેજ પોલીસે પ્રેમી આરોપીની વધુ તપાસ કરતા સામે આવ્યું છે કે યાસીન કુરેશી બકરા મંડીમાં પશુ લે-વેચના વેપારમાં એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. યાસીન કુરેશીને એક પત્ની અને બે બાળકો પણ છે. હાલ તો સરખેજ પોલીસે હત્યારા પ્રેમી યાસીન કુરેશીની ધરપકડ કરીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે અને હત્યાને લગતા વધુ પુરાવા એકત્ર કરવા તજવીજ હાથ ધરી છે.