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BIG BREAKING: ગુજરાતમાં હડકંપ, ગાંધીનગરમાં CM ઓફિસ, RSS કાર્યાલય, અમદાવાદમાં AMCને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીથી દોડધામ

Gandhinagar News:અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની કચેરીને ધમકી. દાણાપીઠ સ્થિત AMC બિલ્ડિંગને મળી બોમ્બની ધમકી. બોમ્બની ધમકી બાદ બિલ્ડિંગને ખાલી કરાવી દેવાયું. પોલીસ અને બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમે પહોંચી ઘટના સ્થળે. આ જ કચેરીમાં આવેલી છે મનપાના તમામ હોદ્દેદારોની ઓફિસ

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:23 PM IST
BIG BREAKING: ગુજરાતમાં હડકંપ, ગાંધીનગરમાં CM ઓફિસ, RSS કાર્યાલય, અમદાવાદમાં AMCને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીથી દોડધામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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