/શું ખરેખર ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીનું અપહરણ થયું? CCTV સામે આવ્યા બાદ ઉઠ્યા સવાલ

અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાંથી ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીનું કથિત અપહરણ થવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટના આશરે બપોરે 2 કલાકની આસપાસ બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. કિંજલ રબારી અહીં પોતાના પતિની સાથે ફિલ્મ જોવા ગઈ હતી. ત્યારબાદ ચાંદખેડામાં આવેલા સીબીડી મોલની બહારથી તેનું કથિત અપહરણ થયાનું સામે આવ્યું છે. પરંતુ હવે આ ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવતા કથિત અપહરણ પર સવાલ ઉઠી રહ્યાં છે.
ગુજરાતની જાણીતી ગાયિકા કિંજલ રબારી અજ્ઞાત કારમાં બેસીને ફરીથી ભાગી ગઈ હોવાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા #kinjalrabari #kidnapped #breakingnews #ahmedabad #gujarat pic.twitter.com/3pKTgE0Bec
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
ગુજરાતી સિંગર કિંજલ રબારીનું અમદાવાદના ચાંદખેડામાં આવેલા સીબીડી મોલમાં પતિ સાથે ફિલ્મ જોવા આવી ત્યારે અપહરણ થયું છે. હવે આ અપહરણની ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે. પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
BREAKING NEWS: લોકગાયિકા Kinjal Rabariનું થયું અપહરણ, ચાંદખેડામાં આવેલા CBD મોલ પાસેથી કરાયું અપહરણ#kinjalrabari #breakingnews #kidnapped #gujarat pic.twitter.com/1Myr5hjXfy
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 6, 2026
સામે આવેલા સીસીટીવીમાં કિંજલ પોતાના પતિ સાથે રોડ પર ઉભેલી જોવા મળી રહી છે. થોડીવાર બાદ ત્યાં એક કાળા કલરની કાર આવે છે. બહાર રસ્તા પર એક વ્યક્તિ સફેદ કલરના શર્ટમાં પહેલાથી ઉભેલો જોવા મળે છે. જ્યારે કાળી કાર આવે છે તો એક વ્યક્તિ કિંજલના પતિને પકડે છે અને કિંજલ જાતે જ કારનો દરવાજો ખોલી અંદર બેસી જાય છે અને કાર ત્યાંથી જતી રહે છે.
ગુજરાતની જાણીતી ગાયિકા કિંજલ રબારી અજ્ઞાત કારમાં બેસીને ફરીથી ભાગી ગઈ હોવાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના ચાંદખેડામાં CBD મોલ બહારથી ભાગી કિંજલ રબારી ફરીથી કોઈ અજ્ઞાત યુવક સાથે ભાગી ગઈ છે.
કિંજલ સાથે જે યુવક હતો તેને બીજા યુવકે બંધક બનાવ્યો અને કિંજલ સ્વેચ્છાએ જ કાળા કલરની ક્રેટા કારમાં બેસતી હોય તેવું આ વીડિયોમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. કિંજલ સાથે યુવક હતો તેને બંધક બનાવીને કિંજલ ભાગી ગઈ છે. એટલે કે જે યુવકે કિંજલ સાથે એક યુવક હતો તેને બંધક બનાવ્યો તેને કિંજલ રબારી ઓળખતી હોઈ શકે છે.