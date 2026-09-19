/અમદાવાદમાં AMTSની લાલિયાવાડી: એક જ રૂટ પર એક જ નંબરની બે ઈ-બસો દોડતી ઝડપાઈ

Ahmedabad News: મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં મુસાફરો અને સ્થાનિક લોકોની નજર સામે એક જ નંબર ધરાવતી બે ઈ-બસ એક જ રૂટ પર દોડતી જોવા મળી હતી. બંને બસો એક જ રૂટ પર સંચાલિત થતી હોવાનું સામે આવતા આ ઘટનાએ AMTSના બસ સંચાલનની વ્યવસ્થા અંગે ચર્ચા જગાવી છે. એક તરફ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુસાફરોને બસની રાહ જોવી પડતી હોવાની ફરિયાદો રહે છે, ત્યારે બીજી તરફ એક જ રૂટ પર એક જ નંબરની બે બસો દોડતી જોવા મળતાં બસોના રૂટ અને શિડ્યુલ ફાળવણીની પ્રક્રિયા સામે સવાલ ઊભા થયા છ. AMTSની બસોમાં GPS આધારિત ટ્રેકિંગ અને કંટ્રોલ રૂમ મારફતે મોનિટરિંગની વ્યવસ્થા હોવા છતાં એક જ નંબરની બે બસો એક જ રૂટ પર દોડતી હોવાની સ્થિતિ કેવી રીતે ઊભી થઈ તે મહત્વનો પ્રશ્ન છે.
મેઘાણીનગર રૂટ પર GJ27TJ 3550 નંબરની બે બસો દોડતી જોવા મળી...
મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં મુસાફરો અને સ્થાનિક લોકો ત્યારે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા જ્યારે તેમણે એક જ રૂટ પર એક જ રજિસ્ટ્રેશન નંબર ધરાવતી બે ઈ-બસોને એકસાથે દોડતી જોઈ. આ બંને અલગ-અલગ બસો પર GJ27TJ 3550 નંબરની પ્લેટ લાગેલી હતી. આ ઘટનાનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેને પગલે AMTSના સંચાલન અને બસોની ફાળવણી પ્રક્રિયા સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.
HSRP નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને એજન્સીને 5 લાખનો દંડ ફટકારાયો
આ ઘટના સામે આવતા જ AMTS વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં એ પણ ખૂલ્યું છે કે બસ પર લગાવવામાં આવેલી નંબર પ્લેટ HSRP (High Security Registration Plate) નિયમોની પણ સંપૂર્ણપણે વિરુદ્ધ હતી. પ્રાથમિક તપાસ બાદ AMTS સત્તાધીશો દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરતા બસનું સંચાલન કરતી એજન્સી 'એરોઇગલ'ને રૂપિયા 5 લાખની મસમોટી પેનલ્ટી ફટકારવામાં આવી છે. એજન્સી દ્વારા કયા કારણોસર એક જ નંબરની બે બસો રસ્તા પર ઉતારવામાં આવી, તેની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ AMTSની આધુનિક વ્યવસ્થાઓની પોલ ખોલી નાખી
આ ઘટનાએ AMTSની આધુનિક વ્યવસ્થાઓની પોલ ખોલી નાખી છે. AMTSની બસોમાં GPS આધારિત ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ અને કંટ્રોલ રૂમ મારફતે સતત મોનિટરિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, એક જ નંબરની બે બસો એક જ રૂટ પર કેવી રીતે દોડી રહી હતી તે સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. એક તરફ શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મુસાફરોને સમયસર બસ ન મળવાની અને લાંબો સમય રાહ જોવાની ફરિયાદો રહે છે, ત્યારે બીજી તરફ આવી ગંભીર લાલિયાવાડી દર્શાવે છે કે તંત્રના મોનિટરિંગ અને શિડ્યુલિંગમાં મોટી ખામીઓ રહેલી છે.