/અમદાવાદના પોશ વિસ્તારના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમા ચોરી કરતી બે સગી બહેનો આખરે ઝડપાઈ ગઈ છે. બંને મહિલાઓ વસ્ત્રાપુર તેમજ આસપાસના પીજી વિસ્તારમાં ચોરી કરતી. તેમની ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. બંને મહિલાઓ પકડાઈ જાય તો મુંગી બહેરી હોવાનું બતાવતી, તેમજ આનંદ મિશન નામનું કાર્ડ બતાવીને દાન લેવા માટે આવવાનું કહી દેતી હતી.
Ahmedabad Crime News : અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમા ચોરી કરતી બે સગી બહેનો આખરે ઝડપાઈ ગઈ છે. બંને મહિલાઓ વસ્ત્રાપુર તેમજ આસપાસના પીજી વિસ્તારમાં ચોરી કરતી. તેમની ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. બંને મહિલાઓ પકડાઈ જાય તો મુંગી બહેરી હોવાનું બતાવતી, તેમજ આનંદ મિશન નામનું કાર્ડ બતાવીને દાન લેવા માટે આવવાનું કહી દેતી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદ વસ્ત્રાપુર પોલીસે ભીખ માગવાને બહાને ચોરી કરતી બે મહિલાની ધરપકડ કરી છે. આ બંને મહિલા આરોપીઓ બેહરા મૂંગા હોવાનો ઢોંગ કરી ભીખ માંગતી હતી. આ બંને મહિલાઓ અમદાવાદના પોશ વિસ્તારોના પીજીને ટાર્ગેટ કરતી હતી.
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર વિસ્તારમાં આવેલ માધવ પીજીમાં મોબાઈલ ચોરીની ઘટના બની હતી. આ ચોરીની ઘટનાને પગલે વસ્ત્રાપુર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં પોલીસે સીસીટીવીના આધારે પૂજા નટ અને એનુ નટ નામની બે મહિલાઓી અટકાયત કરી હતી. તેમની પાસેથી પોલીસને ચોરીના મોબાઈલ પણ મળી આવ્યા હતા.
પોલીસ તપાસમાં બંને મહિલાઓ સગી બહેનો હોવાનું ખૂલ્યું છે. બંને સાબરમતી વિસ્તારમાં કાળી ગામની રહેવાસી છે. માધવ પીજીમાં થયેલ મોબાઇલ ચોરીના ગુનાનો ભેદ ઉકેલી પોલીસે બંનેની ધરપકડ કરી છે. આ મહિલાઓ પીજીમાં લગાવવામાં આવેલા CCTV માં કેદ થઈ હતી. જેના બાદ વસ્ત્રાપુર પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
આ વિશે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ ગીતા ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, આ મહિલાઓ પીજીને ટાર્ગેટ કરતી હતી. જે પીજીનો દરવાજો ખુલ્લો હોય ત્યાં તે ઘૂસી જતી હતી. તે મોબાઈલ સહિત અન્ય સામાનની ચોરી કરતી. જો કોઈ વ્યક્તિ તેને ચોરી કરતા પકડી લે તો બહેરા મુંગા હોવાનો ડોળ કરતી હતી. તેમજ તેમની પાસે રહેલું નાગપુરના આનંદ મિશન આશ્રમનું કાર્ડ બતાવી દેતી. હાલ તેમની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.