અમદાવાદના પોશ વિસ્તારના PG માં ચોરી કરતી બે સગી બહેનો ઝડપાઈ! મોડસ ઓપરેન્ડી જાઈને ચોંકી જશો

અમદાવાદના પોશ વિસ્તારમા ચોરી કરતી બે સગી બહેનો આખરે ઝડપાઈ ગઈ છે. બંને મહિલાઓ વસ્ત્રાપુર તેમજ આસપાસના પીજી વિસ્તારમાં ચોરી કરતી. તેમની ચોરીની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. બંને મહિલાઓ પકડાઈ જાય તો મુંગી બહેરી હોવાનું બતાવતી, તેમજ આનંદ મિશન નામનું કાર્ડ બતાવીને દાન લેવા માટે આવવાનું કહી દેતી હતી. 

Written By Dipti Savant
Published: May 15, 2026, 03:36 PM IST|Updated: May 15, 2026, 03:38 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

