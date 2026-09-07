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'ચલણી નોટ' પર ફોટો અને નંબર લખી વહુને બદનામ કરવાનો ખેલ! CCTV ફૂટેજે ખોલી નરાધમ કાકાજી સસરાની પોલ

અમદાવાદના ઓઢવમાં એક એવી ઘટના બની છે, જેણે સંબંધોને તારતાર કરી દીધા છે. એક વ્યક્તિની નજર પોતાના ભત્રીજાની પત્ની પર બગડે છે અને પછી તે મહિલાને બદનામ કરવા માટે એવો કાંડ કરે છે, જે જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ છે. તમે પણ જાણો શું છે આ સમગ્ર મામલો...
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 07, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:00 PM IST
'ચલણી નોટ' પર ફોટો અને નંબર લખી વહુને બદનામ કરવાનો ખેલ! CCTV ફૂટેજે ખોલી નરાધમ કાકાજી સસરાની પોલ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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'ચલણી નોટ' પર ફોટો અને નંબર લખી વહુને બદનામ કરવાનો ખેલ! CCTV ફૂટેજે ખોલી પોલ
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