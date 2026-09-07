'ચલણી નોટ' પર ફોટો અને નંબર લખી વહુને બદનામ કરવાનો ખેલ! CCTV ફૂટેજે ખોલી નરાધમ કાકાજી સસરાની પોલ

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદના ઓઢવ પોલીસ મથકે એક એવો અજીબોગરીબ કિસ્સો નોંધાયો છે, જે સાંભળીને તમે પણ કહેશો કે આવા સબંધીથી તો ભગવાન બચાવે. સંબંધમાં કાકાજી સસરા થતા એક શખ્સે પોતાની જ ભત્રીજા વહુના એકતરફી પ્રેમમાં પાગલ થઈને એવું કૃત્ય આચર્યું છે જે જાણીને કોઈ પણ ને સંબંધો પરથી વિશ્વાસ ઊઠી જાય. મહિલાને બદનામ કરવા માટે આ શખ્સે ચલણી નોટો પર તેના ફોટા, ઘરનું સરનામું અને બિભત્સ લખાણ લખીને જાહેર રસ્તાઓ પર ફેંકી દેતો હતો. જોકે, ઓઢવ પોલીસની સીસી ટીવી ના આધારે ભેજાબાજ આરોપીનો ઝડપી પાડ્યો છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
સમગ્ર બનાવની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા બે મહિનાથી ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતી એક પરણિતા પર અજાણ્યા નંબરો પરથી વોટ્સએપ મેસેજ અને ફોન કોલ્સ આવતા હતા. ફોન કરનારા લોકો આ મહિલા પાસે શારીરિક સંબંધ બાંધવાની બિભત્સ માંગણીઓ કરતા હતા. મહિલા અને તેનો પરિવાર આનાથી ભારે હેરાન-પરેશાન થઈ ગયા હતા ત્યારે પરીણિતા આ ઓઢવ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.
પોલીસ તપાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
ઓઢવ પોલીસે પ્રાથમિક તપાસ કરતા સામે આવ્યું કે, કોઈ અજાણ્યો શખ્સ ચલણી નોટો પર મહિલાનો મોબાઈલ નંબર, ફોટોગ્રાફ્સ, ઘરનું સરનામું અને બિભત્સ લખાણવાળી ચિઠ્ઠીઓ ચોંટાડીને જાહેર રસ્તાઓ પર ફેંકી રહ્યો છે. અમદાવાદના નરોડા, રામોલ ટોલટેક્સ, હાટકેશ્વર સર્કલ, સિંગરવા ગામ અને ઓઢવ રિંગરોડ સહિતના વિસ્તારોમાં આવી નોટો ફેંકવામાં આવી હતી. આ ચિઠ્ઠીઓ વાંચીને જ અજાણ્યા લોકો મહિલાને ફોન કરતા હતા ને શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે વાત કરતા હતા. ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનની અલગ અલગ ટીમો બનવામાં આવી હતી અને ઊંડાણપૂર્વ તપાસ કરવામાં આવી તો એક ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો હતો.
આ રીતે ઝડપાયો આરોપી
ઓઢવ પોલીસે આ મામલાની ગંભીરતા સમજીને તાત્કાલિક ટેકનિકલ સર્વેલન્સ હાથ ધર્યું. જે લોકો મહિલાને ફોન કરતા હતા, તેમનો સંપર્ક કરી પોલીસે પૂછપરછ કરી કે તેમને આ નોટો ક્યાંથી મળી. તેના સ્થળોની ઓળખ કરી ત્યારબાદ પોલીસે આ સ્થળ આસપાસના વિવિધ વિસ્તારોના આશરે 100 જેટલા સીસીટીવી કેમેરાના ફૂટેજ ચકાસ્યા. આખરે 4 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ પોલીસને એક મોટી લીડ મળી. ઓઢવ એસ.પી. રિંગરોડ પર આવેલા જાનવી આર્કેડના પાર્કિંગમાં એક્ટિવા પર આવેલો એક શખ્સ ચિઠ્ઠી ફેંકી રહ્યો હોવાનું સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગયું. પોલીસે આ એક્ટિવાનો રૂટ ટ્રેક કરીને આરોપીને સીધો તેના ઘર સુધી ટ્રેસ કરી લીધો અને તેની ધરપકડ કરી લીધી જે બાદ આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પરિવારજનોના હોંશ ઉડી ગયા
ઓઢવ પોલીસ તપાસમાં જે ખુલાસો થયો હતો જેનાથી પરિવારજનોના હોશ ઉડી ગયા હતા. ઝડપાયેલો આરોપી બીજું કોઈ નહીં, પણ પીડિત મહિલાનો દૂરનો કૌટુંબિક કાકાજી સસરો રવિન્દ્ર પંચાલ નીકળ્યો! 36 વર્ષીય રવિન્દ્ર પંચાલ ઓઢવ વિસ્તારમાં ફેબ્રિકેશનની ફેક્ટરી ધરાવે છે. આરોપી રવિન્દ્રના પોતાના જ લગ્નજીવનમાં ભંગાણ પડ્યું છે અને છેલ્લા એક વર્ષથી તેના છૂટાછેડાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેવામાં તે પોતાની ભત્રીજા વહુ પર ખરાબ નજર બગાડી બેઠો હતો અને તેને પામવા માટે તલપાપડ થઈ રહ્યો હતો. ત્યારે આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલની પૂછપરછ દરમિયાન કબૂલાત કરી હતી કાર આવી બદનામી ભરી ચિઠ્ઠીઓ ફેંકવા પાછળ તેનો ઈરાદો મહિલાના ઘરમાં ઝઘડો કરાવવાનો અને તેના છૂટાછેડા કરાવવાનો હતો. છૂટાછેડા થઈ ગયા બાદ તે આ પરણિતા સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો. પૂછપરછમાં આરોપી એ પણ કબૂલાત કરી હતી કે પહેલા માત્ર સદા કાગળ પર બીભત્સ લખાણ લખીને ચિઠ્ઠી ઓ ફેંકતો હતો પણ કોઈના ફોન કોલ આવતા ન હતા. ત્યાર બાદ લોકો વધારે કોલ કરે એ માટેથી ફોટો અને ચલણી નોટ સાથે બીભત્સ લખાણ લખ્યું અને ચીઠી બનાવીને ફેકી તો લોકો પરણિતાને કોલ કરતા થયા હતા
ચીઠીઓ બનાવી રસ્તા પર ફેંકી દેતો હતો આરોપી
ઓઢવ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલે અત્યાર સુધીમાં આવી 100 જેટલી ચિઠ્ઠીઓ અને ચલણી નોટો રસ્તાઓ પર ફેંકી હતી. તેની ધરપકડ સમયે રવિન્દ્ર પંચાલના પર્સમાંથી પણ વધુ ત્રણ ચિઠ્ઠીઓ, ચલણી નોટો અને મહિલાના ફોટોગ્રાફ્સ મળી આવ્યા હતા. હાલ ઓઢવ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ સજ્જડ પુરાવાઓ એકત્ર કરીને કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક તરફી પ્રેમમાં અંધ બનેલા આ કાકાજી સસરાએ સંબંધોની મર્યાદા તો નેવે મૂકી જ, પરંતુ એક નિર્દોષ મહિલાની ઈજ્જત ઉછાળવામાં પણ કોઈ કસર છોડી ન હતી. જોકે ઓઢવ પોલીસની જહેમતથી આ ભેજાબાજ શખ્સ હવે જેલના સળિયા પાછળ ધકેલાઈ ગયો છે