/અમદાવાદીઓ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે સમજો આ સંકેત, નહિ તો ભવિષ્યમાં અમદાવાદ શહેર રહેવાલાયક નહિ બચે!

Ahmedabad News : અમદાવાદની સરખામણી એમ્સ્ટરડેમ સાથે કરવામાં આવે છે. પરંતું સિમેન્ટની ઉંચી ઈમારતો વચ્ચે અમદાવાદની ઓળખ ભૂંસાઈ રહી છે. એક તરફ સરકાર વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે ચાર-પાંચ ઝાડવા વાવીને ઉજવણી કરે છે. પરંતું હકીકત એ છે કે, અમદાવાદ આગની ભઠ્ઠી પર બેસેલું છે. વર્લ્ડ એન્વાર્યનમેન્ટના આગામી દિવસે જ એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ કહે છે કે, અમદાવાદ વિશ્વના ટોપ-10 સૌથી ગરમ શહેરોમાં સામેલ થયું છે. વધતા વૈશ્વિક તાપમાન અને ભીષણ ગરમી વચ્ચે ભારતના ત્રણ શહેરો દુનિયાના સૌથી વધુ ગરમ (Heat-Sensitive) શહેરોમાં સામેલ થયા છે. આ ખુલાસો ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીના સસ્ટેનેબલ સિટીઝ એન્ડ સોસાયટીના રિપોર્ટમાં કરાયો છે. જેમાં અમદાવાદ બીજા સ્થાન પર છે.
ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીનું રિસર્ચ
ઓફ્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીના રિસર્ચ કરનારાઓએ 10 લાખથી વધુ વસ્તીવાળા દુનિયાના 205 શહેરનું વિશ્લેષણ કર્યું. જેનો હેતુ એ જાણવાનો હતો કે, ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે કયા શહેરોના નાગરિકો પર સૌથી મોટું જોખમ છે. આ રિસર્ચમાં માત્ર તાપમાન કે હ્યુમિડિટીને નહિ, પરંતું અન્ય સામાજિક અને આર્થિક કારણોને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
દુનિયાના ટોપ-10 સૌથી ગરમ શહેરો
અમદાવાદમાં રહેવું કેટલું જોખમી?
અમદાવાદની સરખામણી ક્યાંક માન્ચેસ્ટર કે ક્યાક એમ્ટરડેમ સાથે કરાય છે. પરંતું આ આંકડા પરથી કહી શકાય કે, અમદાવાદમાં રહેવું કેટલું જોખમી છે. આ લિસ્ટમાં ભારતના સૌથી વધુ ત્રણ શહેરો છે. જેને દેશના શહેરી માળખામાં ગરમીથી લડવા માટે યોગ્ય પાયાગત સુવિધા અને નીતિઓની કેટલી આવશ્યકતા છે તે બતાવે છે. જળવાયુ પરિવર્તનના કારણે હવે હીટવેવની અસર વધી રહી છે. ગરમી હવામાનનું સૌથી ઘાતક સ્વરૂપ છે, જેનાથી દર વર્ષે લગભગ પાંચ લાખ લોકોના મોત થાય છે. ગરમીથી થતા એક તૃતિયાંશ મોતનું કારણ હવે જળવાયુ પરિવર્તનને પણ ગણી શકાય છે.
ભારતના કુલ 50 શહેરો આ લિસ્ટમાં સામેલ છે
ઓક્સફોર્ડ સ્મિથ સ્કૂલ ઓફ એન્ટરપ્રાઈઝ એન્ડ ધ એન્વાર્યનમેન્ટના રિસર્ચ કરનારાઓની મુખ્ય લેખિકા નેમથી જયરાત્ને કરિયાવાસમ જણાવે છે કે, જોખમ માત્ર વધતા તાપમાનનો પ્રભાવ જ હોય તેવું નથી. અમારું રિસર્ચ બહુઆયામી વૈશ્વિક ગરમીના જોખમ આકલન પર મહત્વ આપે છે. જે એ એલગ અલગ રસ્તાઓને ઉજાગર કરે છે, જેમાં શહેરી ગરમીનું જોખમ ક્યારે પેદા થાય છે. ખાસ કરીને મોટા શહેરોમાં વિશેષ રૂપથી એશિયા અને આફ્રિકામાં, વધુ ગરમીની સાથે સાથે ઉચ્ચ સંવેદનશીલ અને ગરમીથી બચવા માટે સીમિત ક્ષમતા જેવી વસ્તુઓ હાજર છે. આ તાલમેલ ગરમીના જોખમોને વધારી શકે છે. કેટલાક કિસ્સામાં તે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે.
અલનીનોની ગ્લોબલ પરિવર્તનની દુનિયામાં ભયાનક એન્ટ્રી
આ રિસર્ચ 10 લાખથી વધુ આબાદીવાળા 205 શહેરનો રેન્ક કરે છે. જે જોખમના સંકેત સેટ કરે છે. હવે તો અલ નીનો અસર પણ જોવા મળવાની છે. જેને કારણે વૈશ્વિક તાપમાન હજી વધી જશે. અલ નીનોને કારે દક્ષિણ-પૂર્વીય એશિયા, દક્ષિણ-પૂર્વીય આફ્રિકા અને મધ્ય તેમજ દક્ષિણ અમેરિકાના કેટલાક ભાગોમાં વધુ ગરમી પડશે. અલનીનો એવી દુનિયામાં એન્ટ્રી થઈ રહી છે, જે જળવાયુ પરિવર્તનના કારણે ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ પહેલાના સમયની સરખામણમીં પહેલાથી જ લગભગ 1.4°C વધુ ગરમ છે, અને તે વર્ષ 2027 ને 1.6°C સુધી વધુ ગરમ બનાવી શકે છે.
એક તરફ અમદાવાદના સીમાડા વધી રહ્યાં છે. અમદાવાદ દિવસને દિવસે મોટું થઈ રહ્યું છે. અહી પ્રોપર્ટીના ભાવ પણ આસમાને આંબી રહ્યાં છે. આવામાં અમદાવાદનું વિશ્વના બીજા નંબરના સૌથી ગરમ શહેરોમાં સામેલ થવું એક મોટી ચેતવણી છે. વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે અમદાવાદને બદલવાનું બીડુ ઉપાડવા જેવુ છે, નહિ તો અમદાવાદને બીજા નંબર પરથી પહેલા નંબર પર સરકી જતા વાર નહિ લાગે.