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અમદાવાદીઓ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે સમજો આ સંકેત, નહિ તો ભવિષ્યમાં અમદાવાદ શહેર રહેવાલાયક નહિ બચે!

Ahmedabad Among World's 10 Most Heat-Vulnerable Cities : સસ્ટેનેબલ સિટીઝ એન્ડ સોસાટીઝ પત્રિકામાં ઓક્સફોર્ડ યુનિવર્સિટીએ મોટો ધડાકો કર્યો કે, અમદાવાદ વિશ્વના ટોપ-10 સૌથી ગરમ શહેરોની યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. આજે 5 જુને વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે અમદાવાદની આ સ્થિતિ પર એક નજર કરીએ. 
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:16 PM IST
અમદાવાદીઓ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસે સમજો આ સંકેત, નહિ તો ભવિષ્યમાં અમદાવાદ શહેર રહેવાલાયક નહિ બચે!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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