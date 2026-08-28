/મુખ્યમંત્રીથી વડાપ્રધાન સુધીની સફરમાં અકબંધ રહ્યો સ્નેહ: અમદાવાદની રિપલને આજે પણ છે PM મોદીના આમંત્રણની આસ

દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં રહેતી રિપલ પ્રજાપતિ માટે રક્ષાબંધનનો તહેવાર હંમેશાં ખાસ રહ્યો છે. વર્ષ 2004થી 2013 સુધી જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યારે રિપલે સતત 10 વર્ષ સુધી તેમના કાંડા પર રક્ષાનો ધાગો બાંધ્યો હતો. આજે તેઓ દેશના વડાપ્રધાન બન્યા હોવા છતાં, રિપલના મનમાં તેમના પ્રત્યેનો સ્નેહ અને આદર એવો ને એવો જ છે. આ વર્ષે પણ રિપલે પોતાના પિતાની મદદથી વડાપ્રધાન કાર્યાલયને ઈ-મેઈલ રજૂ કરીને રક્ષાબંધન પર નરેન્દ્ર મોદીને રૂબરૂ મળીને રાખડી બાંધવાની દિલથી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. વડાપ્રધાનની અતિ વ્યસ્તતા હોવા છતાં, આ કુંવરી બહેન ખૂબ જ આશાવાદી છે કે તેના ભાઈ તરફથી ચોક્કસથી સ્નેહભર્યો પ્રતિસાદ મળશે.
ભાઈ અને બહેનના આ પવિત્ર સંબંધની શરૂઆત ખૂબ જ રોચક રહી છે. ૨૦૦૪માં જ્યારે રિપલ ચોથા ધોરણમાં ભણતી હતી, ત્યારે ટીવી પર અન્ય બહેનોને મુખ્યમંત્રીને રાખડી બાંધતી જોઈને તેણે પણ પોતાના પિતા ભૂપેન્દ્રભાઈ સમક્ષ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. સામાન્ય અનાજ દળવાની ઘંટી ચલાવતા પિતાએ દીકરીના સપનાને પૂરું કરવા પ્રયાસ કર્યો અને સામેથી સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. ત્યારથી શરૂ થયેલી આ સિરીઝ આજે પણ અવિરત ચાલે છે. જોકે, PM બન્યા પછી રાષ્ટ્રસેવાની મોટી જવાબદારીઓ અને વ્યસ્તતાને કારણે રૂબરૂ મુલાકાત થોડી મુશ્કેલ બની છે, છતાં પ્રજાપતિ પરિવાર મોદીજી પ્રત્યેના પોતાના પ્રેમને અકબંધ રાખીને ભૂતકાળની મીઠી યાદો અને જૂના ફોટોગ્રાફ્સ જોઈને ખુશી અનુભવે છે. રિપલને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે દિલ્હીથી ગમે ત્યારે તેના માટે સ્નેહભર્યું આમંત્રણ આવી શકે છે.
રિપલ અને તેના પરિવારે આ ૧૦ વર્ષ દરમિયાન નરેન્દ્ર મોદીજી સાથે વિતાવેલી સોનેરી ક્ષણોના ફોટોગ્રાફ્સ અને પત્રોનો સંગ્રહ આજે પણ એક કિંમતી મૂડીની જેમ સાચવી રાખ્યો છે. ગાંધીનગરથી દિલ્હી સુધીનું અંતર ભલે વધી ગયું હોય, અને વડાપ્રધાન દેશસેવાના ભગીરથ કાર્યમાં વ્યસ્ત હોય, પણ ધર્મની આ બહેનનો પ્રેમ અને આશા જરાય ઓછા થયા નથી. આ રક્ષાબંધને પણ આ સુંદર સંબંધની જ્યોત એવી જ રીતે પ્રજ્વલિત છે, અને રિપલ અત્યંત આશા અને સ્નેહ સાથે પોતાના પીએમ ભાઈના આશીર્વાદની રાહ જોઈ રહી છે.