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મુખ્યમંત્રીથી વડાપ્રધાન સુધીની સફરમાં અકબંધ રહ્યો સ્નેહ: અમદાવાદની રિપલને આજે પણ છે PM મોદીના આમંત્રણની આસ

Ahmedabad News: રક્ષાબંધનનો પવિત્ર તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે ભાઈ-બહેનના પ્રેમની અનેક અનોખી વાર્તાઓ સામે આવતી હોય છે. આવી જ એક હૃદયસ્પર્શી વાર્તા અમદાવાદના એક સામાન્ય પરિવારની દીકરીની છે, જેણે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે નાનપણથી રેશમની દોરીનો અણમોલ સંબંધ બાંધ્યો છે. 2004થી 2013 સુધી ગુજરાતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને રૂબરૂ રાખડી બાંધનાર આ બહેન આજે પણ પૂરા ઉત્સાહ અને આશા સાથે પોતાના વડાપ્રધાન ભાઈને રાખડી મોકલવાનું અને યાદ કરવાનું ક્યારેય ભૂલતી નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:40 AM IST
મુખ્યમંત્રીથી વડાપ્રધાન સુધીની સફરમાં અકબંધ રહ્યો સ્નેહ: અમદાવાદની રિપલને આજે પણ છે PM મોદીના આમંત્રણની આસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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