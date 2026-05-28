/5500 રૂપિયામાં નોન-AC અને 7000 માં AC રૂમ, અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર વિદ્યાર્થીઓ માટે બની હાઈ-ફાઈ હોસ્ટેલ

Umiyadham Sola Hostel Ahmedabad : અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં ઉમિયાધામ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે આધુનિક હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવી છે. સમાજના દીકરા-દીકરીઓને અમદાવાદમાં ભણવા સાથે રહેવાની પણ ઉત્તમ ફેસેલિટી મળી રહે તેવો આ અનોખો પ્રયાસ છે
Ahmedabad News ; આજે વિદ્યાર્થીઓને ભણતર માટે માતાપિતાને લાખો રૂપિયા ખર્ચવા પડે છે. તેમાં પણ જો સંતાનો હોસ્ટેલમાં રહેતા હોવ તો તેનો ખર્ચો પણ લાખોએ પહોંચી જતો હોય છે. પરંતું અમદાવાદના એસજી હાઈવે પર એક એવી હોસ્ટેલ આકાર પામી છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને એસી રૂમમાં રહેવા માટે મહિને માત્ર 7000 રૂપિયા અને નોન-એસી રૂમ માટે 5500 રૂપિયા થાય છે. તેમાં પણ કોઈ ફાઈવસ્ટાર હોટલમાં હોય તેવી સુવિધાઓ આ વિદ્યાર્થીઓને રહેવા ઉપરાંત મળશે. ત્યારે આ હોસ્ટેલ ક્યાં આવેલી છે અને કોને અહી રહેવાનો મોકો મળશે જાણીએ.
પાટીદાર સમાજનો અનોખો પ્રયાસ
આજે સોલા ખાતે ઉમિયાધામ કેમ્પસના નવ નિર્મિત હોસ્ટેલ બિલ્ડીંગનું ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તે લોકાર્પણ કરાયું. જ્યાં બોયઝ અને ગર્લ્સ હોસ્ટેલ બનાવવામાં આવી છે. આ હોસ્ટેલ કોઈ ફાઈવ સ્ટાર હોટલથી ઓછી નથી. કારણ કે, અહીં તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ જે એક હોટલમા હોય તેવી આપવામાં આવી છે. કડવા પાટીદાર સમાજના વિદ્યાર્થીઓ, જેઓ અમદાવાદમાં રહીને ભણવા માંગતા હોય તેમને માટે આ હોસ્ટેલ ઉભી કરવામાં આવી છે.
કેટલો ચાર્જ વસૂલવામાં આવશે
અહીં ગર્લ્સ માટે 208 અને બોયઝ માટે ૧૯૨ મળી કુલ ૪૦૦ રૂમ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ૯૩૨ ગર્લ્સ અને ૭૬૮ બોઇઝ મળી ૧૬૦૦ વિદ્યાર્થીઓ રહી શકે તેવી હોસ્ટેલમાં વ્યવસ્થા છે. ંઅહીં નોન-AC રૂમ માટે વાર્ષિક રૂા. ૬૫,૦૦૦/- (અને AC રૂમ માટે વાર્ષિક રૂા. ૮૫,૦૦૦/- ફી નિયત કરવામાં આવી છે.
આ હોસ્ટેલમાં શું શું સુવિધા છે
પોતે કમાઈ અને બીજા માટે વાપરવું એ સમાજ પાસે શીખવું જોઈએ - ભુપેન્દ્ર પટેલ
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે નિવેદન આપતા કહ્યું કે, પાટીદારનો પ્રસંગ હોય એટલે ખ્યાલ આવી જાય, લાંબુ લિસ્ટ હોય. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 12 વર્ષથી રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરીના સંકલ્પ સાથે કામ કરે છે. જે સમાજે શિક્ષણે પ્રાથમિકતા આપી છે એ સમાજ આગળ વધ્યો છે. આજે ઉમિયાધામ સોલામાં શિક્ષણ ધામનું લોકાર્પણ થયું છે. શિક્ષણ અને આધુનિકતા સાથે સંકલન એ વિશેષતા છે. પોતે કમાઈ અને બીજા માટે વાપરવું એ સમાજ પાસે શીખવું જોઈએ. ઉમિયા ધામ કેમ્પમાં મંદિર, હોસ્ટેલ અને પાર્ટી પ્લોટ ત્રિવેણી સંગમ છે. ગામડાના દીકરા દીકરીના અભ્યાસની ચિંતા કરી છે.