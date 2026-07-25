/અનરાધાર વરસાદે વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધારી! 10 કિ.મી ગાડી ટો કરવા રૂ. 6,000, વીમા કંપનીઓ પાસે પણ લાંબું વેઇટિંગ

Ahmedabad HevayRains: મેઘરાજાએ જ્યારે તોફાની બેટિંગ કરીને માત્ર 16 કલાકમાં 18 ઈંચ જેટલો અનરાધાર વરસાદ ખાબક્યો, ત્યારે અમદાવાદ શહેરની વાસ્તવિક સ્થિતિ છતી થઈ ગઈ છે. રસ્તાઓ પર કમર સુધીના પાણી ભરાઈ જતાં હજારો વાહનો વચોવચ બંધ પડી ગયાં હતાં. સ્માર્ટ સિટી ગણાતા અમદાવાદમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં કાર અને ટુ-વીલર્સનો 'ખો' નીકળી ગયો હોવાના દ્રશ્યો સર્જાયા છે.
ટોવિંગ સર્વિસની દાદાગીરી: 10 કિમીના રૂ. 6000 સુધીના ભાવ વસૂલાયા!
આવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં મદદરૂપ થવાને બદલે વાહન ટોવિંગ કરનારાઓએ તકનો લાભ ઉઠાવીને દાદાગીરી શરૂ કરી દીધી છે. સામાન્ય સંજોગોમાં જે 10 થી 15 કિલોમીટર ગાડી ટોવ કરવાના રૂ. 1500 લેવાતા હતા, તેના રાતોરાત રૂ. 5000 થી 6000 માગવામાં આવી રહ્યા છે. કમર સમાણા પાણીમાં અનેક લોકો પોતાના ટુ-વીલર્સ રસ્તાની કોરે મૂકીને નીકળી જવા મજબૂર બન્યા હતા.
વીમા કંપનીઓમાં 4 થી 5 દિવસનું વેટિંગ
સામાન્ય રીતે વીમા કંપનીઓ રોડ-સાઈડ આસિસ્ટન્સ હેઠળ ગાડી ગેરેજ સુધી પહોંચાડવાની સુવિધા આપે છે. પરંતુ, બંધ પડેલી ગાડીઓનો આંકડો એટલો મોટો છે કે વીમા કંપનીઓ પણ પોલિસીધારકોને 4 થી 5 દિવસ રાહ જોવા માટે વિનંતી કરી રહી છે. કંપનીઓ ગાડી સીધી ગેરેજ સુધી પહોંચાડવાનો આગ્રહ રાખી રહી હોવાથી વાહનચાલકો અટવાયા છે.
150 વર્ષ જૂની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ શ્રેષ્ઠ, નવી ડિઝાઇન નિષ્ફળ!
અમદાવાદને 'સ્માર્ટ સિટી' કહેવડાવતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ના દાવાઓ આ વરસાદમાં તણાઈ ગયા છે. એન્જિનિયરિંગની ક્ષતિઓ સામે આવતા લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કોટ વિસ્તાર (પોળો)માં દોઢસો વર્ષ પહેલાં તૈયાર કરાયેલી ગટર વ્યવસ્થા આજે પણ ઉત્તમ રીતે કામ કરી રહી છે, કારણ કે તેને જમીનના કુદરતી ઢોળાવ (Slope) મુજબ બનાવવામાં આવી હતી. પશ્ચિમ અને પૂર્વના નવા વિસ્તારોમાં જમીનના ઢોળાવથી વિપરીત દિશામાં ગટરો બનાવી દેવાતાં, વરસાદી પાણી નિકાલ થવાને બદલે ઉલટાનું 'બેક' મારી રહ્યું છે.
પોશ વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ, સ્થાનિકોમાં ભારે આક્રોશ
વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતાં શહેરના પોશ ગણાતા વિસ્તારોની હાલત પણ બદતર બની છે. છનાલાલ જોશી માર્ગ પર આવેલી સંતોષા પાર્ક જેવી હાઈફાઈ સોસાયટીઓમાં 4-4 ફૂટ સુધી પાણી ભરાઈ જતાં લોકોને પોતાના બંગલા ખાલી કરવાની ફરજ પડી હતી. થલતેજ, ગોતા જેવા વિસ્તારોના અનેક બંગલાઓ અને સોસાયટીઓમાં પાણી ઘૂસી જતાં લોકોનું જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે.
પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવવા નીકળેલા AMCના ઉચ્ચ અધિકારીઓને ઠેર-ઠેર લોકોના ભારે વિરોધ અને નારાજગીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. કરોડોના ખર્ચે બનેલું સ્માર્ટ સિટી માત્ર એક જ દિવસના વરસાદમાં સંપૂર્ણપણે લાચાર સાબિત થયું છે.