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અનરાધાર વરસાદે વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધારી! 10 કિ.મી ગાડી ટો કરવા રૂ. 6,000, વીમા કંપનીઓ પાસે પણ લાંબું વેઇટિંગ

Ahmedabad HevayRains: અમદાવાદમાં માત્ર 16 કલાકમાં પડેલા અંદાજે 18 ઇંચ વરસાદે સમગ્ર શહેરને પાણીમાં ગરકાવ કરી દીધું છે. અનેક વિસ્તારોમાં કમર સુધી પાણી ભરાઈ જતાં હજારો કાર અને દ્વિચક્રી વાહનો રસ્તા વચ્ચે જ બંધ પડી ગયા હતા. આ સ્થિતિનો સીધો ફાયદો ગાડી ટો કરવાની સેવા આપતા સંચાલકોએ ઉઠાવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સામાન્ય દિવસોમાં રૂ. 1,500માં મળતી સેવા માટે હવે માત્ર 10 કિલોમીટર સુધી ગાડી ખેંચી લઈ જવાના રૂ. 6,000 સુધી વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:36 AM IST
અનરાધાર વરસાદે વાહનચાલકોની મુશ્કેલી વધારી! 10 કિ.મી ગાડી ટો કરવા રૂ. 6,000, વીમા કંપનીઓ પાસે પણ લાંબું વેઇટિંગ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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