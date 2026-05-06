  కాళఝాళ ગरमी वच्चे ગुजरातमां कमोसमी वरसादनी धमाकेदार एन्ट्री: आ 15 तालुकाओमां कडाका साथे मेघमहेर

કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: આ 15 તાલુકાઓમાં કડાકા સાથે મેઘમહેર

Gujarat Weather Forecast: અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. આ અચાનક આવેલા વાવાઝોડા જેવા માહોલને કારણે શહેરના અનેક માર્ગો પર હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા હતા અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની હતી. મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા પવન અને વરસાદે શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોને ધમરોળ્યા હતા. ખાસ કરીને પૂર્વ અમદાવાદના બાપુનગર, નિકોલ, નરોડા. જ્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદના થલતેજ, શીલજ, એસ.જી. હાઈ-વે, બોપલ-ઘુમા, સેટેલાઈટ અને સરખેજમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. 

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 06, 2026, 10:10 AM IST|Updated: May 06, 2026, 10:10 AM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

