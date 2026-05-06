/કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની ધમાકેદાર એન્ટ્રી: આ 15 તાલુકાઓમાં કડાકા સાથે મેઘમહેર

Gujarat Weather Forecast: અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં તેજ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. આ અચાનક આવેલા વાવાઝોડા જેવા માહોલને કારણે શહેરના અનેક માર્ગો પર હોર્ડિંગ્સ ઉડ્યા હતા અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની હતી. મોડી રાત્રે શરૂ થયેલા પવન અને વરસાદે શહેરના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોને ધમરોળ્યા હતા. ખાસ કરીને પૂર્વ અમદાવાદના બાપુનગર, નિકોલ, નરોડા. જ્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદના થલતેજ, શીલજ, એસ.જી. હાઈ-વે, બોપલ-ઘુમા, સેટેલાઈટ અને સરખેજમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો.
Gujarat Weather Forecast: સમગ્ર ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી લોકોને અકળાવી રહી છે. હજું પણ આગામી સમયમાં આના કરતાં પણ વધારે ગરમી પડવાની આગાહી કરાઈ છે, ત્યારે ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં અચાનક વાતાવરણમાં આવેલા પલટાએ લોકોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે. રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં મંગળવારે મોડી રાતે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ હતી, જેના કારણે ઉકળાટથી પરેશાન નાગરિકોને આંશિક રાહત મળી છે.
દાહોદમાં સૌથી વધુ વરસાદ
રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓની વાત કરીએ તો, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં નોંધપાત્ર વરસાદ થયો છે. દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકામાં સૌથી વધુ 1 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો. જ્યારે ઝાલોદ અને સુખસરમાં પણ અડધા ઈંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે. રાજકોટના જામકંડોરણા, અમરેલીના ધારી અને મહીસાગરના સંતરામપુરમાં પણ હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
આગામી દિવસોમાં ગરમી વધવાની આગાહી
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ વરસાદી માહોલ ટૂંકા ગાળાનો હોઈ શકે છે. આગામી 9 થી 11 મે દરમિયાન ગુજરાતમાં ગરમીનું પ્રમાણ ફરી વધવાની શક્યતા છે. હીટવેવની આગાહીને પગલે લોકોને બપોરના સમયે સાવચેત રહેવા અને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રવાહી લેવા માટે તબીબો દ્વારા સલાહ આપવામાં આવી છે. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરમાં ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે, જેને લઈને ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
અમદાવાદમાં પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં
અમદાવાદ શહેરમાં મંગળવારે આખો દિવસ અસહ્ય ઉકળાટ અને ભેજવાળું વાતાવરણ રહ્યું હતું. જોકે, રાત્રિના સમયે વાતાવરણમાં એકાએક પલટો આવ્યો અને ભારે પવન ફૂંકાયો હતો. શહેરના સેટેલાઈટ, બોપલ, પાલડી, અને એસ.જી. હાઈવે સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. આ કમોસમી વરસાદને કારણે વાતાવરણમાં ગુલાબી ઠંડક પ્રસરી ગઈ હતી.
એક તરફ વરસાદ, બીજી તરફ ગરમીનો પારો
રાજ્યમાં એક તરફ કમોસમી વરસાદી માહોલ છે, તો બીજી તરફ ગરમી પણ પોતાનો અસલી મિજાજ બતાવી રહી છે. મંગળવારે રાજ્યના વિવિધ શહેરોના તાપમાન પર નજર કરીએ તો અમદાવાદમાં ૩૯ ડિગ્રી સાથે સરેરાશ મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્ય કરતાં ૨.૭ ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. અન્યત્ર રાજકોટમાં ૪૨.૩, અમરેલીમાં ૪૦.૯, ગાંધીનગરમાં ૩૮.૫, વડોદરામાં ૩૮.૪, ભાવનગર-ભુજમાં ૩૭.૪, સુરતમાં ૩૫.૪, નલિયામાં ૩૫ ડિગ્રી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.