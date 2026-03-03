Prev
ઘરમાં પાળ્યા હતા 50 વિદેશી સાપ, રેવ પાર્ટીમાં એક ડંખના લેતા 50,000, હચમચાવી નાંખશે અમદાવાદની ઘટના

ઘરમાં પાળ્યા હતા 50 વિદેશી સાપ, રેવ પાર્ટીમાં એક ડંખના લેતા 50,000, હચમચાવી નાંખશે અમદાવાદની ઘટના

Snakes in Rave parties: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે નવરંગપુરાના એક રહેણાંક ફ્લેટમાં ચાલતા વિદેશી પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના ગેરકાયદેસર પ્રજનન અને વેચાણના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ દરોડા દરમિયાન જે વિગતો સામે આવી છે તેણે સૌ કોઈને ચોંકાવી દીધા છે. દરોડામાં ઘરની અંદર સાંકડા પાંજરામાં રાખવામાં આવેલા અસંખ્ય દુર્લભ અને મૂલ્યવાન પ્રાણીઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. મોટી સંખ્યામાં ઝેરી વિદેશી સાપ પણ મળી આવ્યા છે.

Mar 03, 2026
  • અમદાવાદથી ચોંકાવનારા સમાચાર
  • રેવ પાર્ટીઓમાં થઈ રહ્યો હતો સાપના ઝેરનો ઉપયોગ
  • 50,000 રૂપિયા સુધીનો છે એક ડોઝ
  • હાઇ-પ્રોફાઇલ રેવ પાર્ટીઓમાં જતું હતું ઝેર

ઘરમાં પાળ્યા હતા 50 વિદેશી સાપ, રેવ પાર્ટીમાં એક ડંખના લેતા 50,000, હચમચાવી નાંખશે અમદાવાદની ઘટના

Snakes in Rave parties: અમદાવાદથી ચોંકાવનારા સમાચાર આવ્યા છે. નવરંગપુરા વિસ્તારમાં એક રહેણાંક ફ્લેટમાં એક ધંધો ચાલી રહ્યો હતો, જેની આસપાસ રહેતા રહેવાસીઓને પણ ખબર નહોતી. જ્યારે આ ધંધોનો પર્દાફાશ થયો ત્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો. ફ્લેટમાં વિદેશી પ્રાણીઓના સંવર્ધન અને વેપાર માટે એક રેકેટ ચલાવવામાં આવતું હતું. આઘાતજનક વાત એ છે કે, સ્થળ પરથી 50 અલગ અલગ પ્રજાતિના સાપ પણ મળી આવ્યા હતા. આમાંના ઘણા સાપ અત્યંત ઝેરી છે, અને તેમના ઝેરનો ઉપયોગ રેવ પાર્ટીઓ માટે થતો હતો. એવું કહેવાય છે કે આ રેકેટ ફ્લેટમાં સાપ ઉછેરતું હતું અને તેમના ઝેરનો વેપાર કરતું હતું. આ સાપ ઉછેર અને ઝેર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યાના 24 કલાકની અંદર તપાસકર્તાઓએ પુરાવા એકઠા કર્યા છે જેનાથી આ કેસનો સંપૂર્ણ પર્દાફાશ થયો છે.

રેવ પાર્ટીઓમાં થઈ રહ્યો હતો સાપના ઝેરનો ઉપયોગ
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે 10x12 ફૂટના રૂમમાંથી 50 વિદેશી સાપની પ્રજાતિઓ બચાવી લેવામાં આવી છે. એવું બહાર આવ્યું છે કે વિદેશી સાપનો વેપાર કરવા, તેમનું ઝેર કાઢવા અને રેવ પાર્ટીઓમાં સપ્લાય કરવા માટે એક ગેરકાયદેસર નેટવર્ક કાર્યરત હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ઝેર અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રેવ પાર્ટીઓમાં મોકલવામાં આવી રહ્યું હતું.

50,000 રૂપિયા સુધીનો છે એક ડોઝ
સૂત્રો અનુસાર, સાપ જેવા ખતરનાક પ્રાણીઓના ઝેરનો ઉપયોગ એક માત્ર મનોરંજન માટે 50,000 રૂપિયા સુધી વેચાય છે. એક અધિકારીએ સમજાવ્યું કે ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરનારાઓ સાપના ઝેરને ઇન્જેક્ટ કરવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ પોતાને નાના સાપ દ્વારા ડંખ મરાવવામાં આવે છે, થોડા ટીપાં ગળી જાય છે અથવા તેને પોતાના લોહીના પ્રવાહમાં ઇન્જેક્ટ કરે છે. નોંધનીય છે કે, વિવિધ સાપ પ્રજાતિઓના એક ડંખ માટે અલગ અલગ દર નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા. લોકો એક સાપના ડંખ માટે લાખો રૂપિયા ચૂકવવા તૈયાર હતા.

ઘણા વિદેશી પ્રાણીઓ મળી આવ્યા
દરોડા બાદ રવિવારે મુખ્ય આરોપી મણિકંદન કે. નાદર (41) ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અંદર ભરાયેલા પ્રાણીઓમાં એક નાનો લાલ હાથવાળો ટેમરિન વાંદરો, આફ્રિકન ગ્રે પોપટ, વાદળી-સોનેરી મકાઉ પોપટ, પર્શિયન બિલાડીઓ અને નેધરલેન્ડના વામન સસલાનો સમાવેશ થાય છે.

હાઇ-પ્રોફાઇલ રેવ પાર્ટીઓમાં જતું હતું સાપનું ઝેર
એવી શંકા છે કે મણિકંદન વિદેશી સાપની પ્રજાતિઓમાંથી ઝેર મેળવવા અને સપ્લાય કરવાના અને તેને કાઢવાના વ્યવસાયમાં સામેલ હતો. એવો આરોપ છે કે આ ઝેર અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં યોજાતી વિશિષ્ટ પાર્ટીઓમાં વહેંચવામાં આવતું હતું. આ પાર્ટીઓ ફક્ત ઈનવિટેશનવાળી હાઈ પ્રોફાઈલ રેવ પાર્ટીઓમાં થતી હતી.

મોટા પાયે શરૂ થઈ તપાસ
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને વિશ્વસનીય પુરાવા મળ્યા છે. આ પુરાવા સૂચવે છે કે આરોપીઓ વિદેશી સાપની પ્રજાતિઓમાંથી ઝેર મેળવવા અને કાઢવામાં સામેલ હતા. અમે ચકાસી રહ્યા છીએ કે શું આ માલ કસ્ટમ ચેનલો દ્વારા મોકલવામાં આવ્યો હતો અને શું તેમાં કોઈ મિલીભગત હતી." અધિકારીઓ કહે છે કે તેમની પાસે એવી માહિતી છે જે એક સંગઠિત ગેંગ તરફ ઈશારો કરે છે, જે સંભવતઃ અનેક રાજ્યોમાં અનેક પ્રવેશ અને વિતરણ બિંદુઓ દ્વારા કાર્યરત છે.

કેટલીક દવા કંપનીઓને વેચવામાં આવ્યા સાપ
ચેન્નાઈ થઈને અનેક કન્સાઇનમેન્ટ મોકલવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે. તપાસકર્તાઓ રેકેટનું પ્રમાણ નક્કી કરવા માટે બેંક રેકોર્ડ, કોલ ડેટા અને ડિજિટલ ઉપકરણોની તપાસ કરી રહ્યા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આયાતી સાપ કથિત રીતે કેટલીક દવા કંપનીઓને વેચવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે પસંદગીની પ્રજાતિઓમાંથી કાઢવામાં આવેલું ઝેર રેવ પાર્ટીઓમાં સપ્લાય કરવામાં આવ્યું હતું.

અગાઉ, સુરત SOG એ સુરત અને અમદાવાદમાં પાર્ટીઓમાં સાપનું ઝેર સપ્લાય કરતા સમાન રેકેટમાં અમદાવાદના એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી હતી. અમે તપાસ કરી રહ્યા છીએ કે નવરંગપુરાનો આરોપી તે કેસ સાથે જોડાયેલો છે કે સ્વતંત્ર રીતે કાર્યરત છે.

તપાસ કરી રહી છે અનેક એજન્સીઓ
ભારતમાં સાપના ઝેરનો મનોરંજક ઉપયોગ દુર્લભ અને અત્યંત જોખમી છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે તેના કેટલાક ઘટકો ખતરનાક હોઈ શકે છે અને તેની માનસિક અસરો પ્રતિકૂળ હોઈ શકે છે.

આ કેસમાં હવે અનેક એજન્સીઓ સામેલ છે. કસ્ટમ્સ વિભાગ વિદેશી પ્રજાતિઓની આયાત અને નિકાસની તપાસ કરી રહ્યું છે, જ્યારે વન વિભાગ - જેણે પ્રારંભિક વન્યજીવન ફરિયાદ નોંધાવી હતી - પરિવેશ પોર્ટલ પર અપલોડ કરાયેલા દસ્તાવેજોની સમીક્ષા કરી રહ્યું છે, કારણ કે ઘણી એન્ટ્રીઓ અધૂરી અથવા શંકાસ્પદ મળી આવી હતી. દરમિયાન, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ ડઝનબંધ વિદેશી પ્રાણીઓના સાંકડા, અસ્વચ્છ રહેઠાણ દ્વારા ઉભા થતા સંભવિત જાહેર આરોગ્ય જોખમોનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છે - એવી પરિસ્થિતિઓ જે પ્રાણીથી માનવમાં રોગના સંક્રમણનું ઉચ્ચ જોખમ ઊભું કરે છે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

