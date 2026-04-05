અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાના પીડિતોએ પીએમ મોદીને લખ્યો પત્ર, બ્લેક બોક્સનો ડેટા જારી કરવાની માંગ

Air India Plane Crash: એએઆઈબીએ પાછલા વર્ષે જુલાઈમાં વિમાન દુર્ઘટના પર પોતાનો પ્રાથમિક તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો હતો. એએઆઈબી સંભવતઃ ત્રાસદીની પ્રથમ વરસીની આસપાસ જૂનમાં અંતિમ રિપોર્ટ પ્રસ્તુત કરશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 05, 2026, 05:26 PM IST
  • અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશના પીડિતોએ પીએમ મોદીને લખ્યો પત્ર
  • કોકપિટ વોયસ રેકોર્ડર (CVR) અને બ્લેક બોક્સનો ડેટા જારી કરવાની વિનંતી કરી
  • અમદાવાદમાં એકત્ર થયા હતા 30 પીડિત પરિવારો

Air India Plane Crash: ગુજરાતના અમદાવાદમાં થયેલી વિમાન દુર્ઘટનાને 10 મહિના થઈ ગયા છે અને હવે પીડિત પરિવારોએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને એક પત્ર લખી કોકપિટ વોયસ રેકોર્ડર (CVR) અને બ્લેક બોક્સનો ડેટા જારી કરવાની વિનંતી કરી છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના
એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI 171, જે એક બોઇંગ 787-8 વિમાન હતું, 12 જૂન 2025ના અમદાવાદથી લંડન માટે ઉડાન ભરી હતી. પરંતુ ટેકઓફની થોડી ક્ષણો બાદ આ વિમાન બીજે મેડિકલ કોલેજ પાસે ક્રેશ થઈ ગયું હતું. ત્યારબાદ વિમાનમાં આગ લાગી ગઈ અને તેમાં સવાર 242 માંથી 241 લોકોના મોત થયા હતા. જ્યારે જમીન પર હાજર 19 લોકોએ પણ આ દુર્ઘટનામાં પોતાના જીવ ગુમાવ્યા હતા.

શું છે પ્લેન દુર્ઘટનાનું સત્ય?
ગુજરાતભરમાંથી લગભગ 30 શોકગ્રસ્ત પરિવારો શનિવારે અમદાવાદમાં એકત્ર થયા અને તેમણે પીએમ મોદીને એક પત્ર લખી આ દુર્ઘટના પાછળનું સત્ય જાણવા માટે સીવીઆર અને બ્લેક બોક્સનો ડેટા જારી કરવાની અપીલ કરી છે. શોકગ્રસ્ત પરિવારે કહ્યું- અમે સત્ય જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે આ દુર્ઘટના કઈ રીતે થઈ અને શું તેમાં કોઈ ટેક્નિકલ ખામી હતી.

DGCA ને પણ મોકલાયો પત્ર
આ પત્રની નકલ વિમાન દુર્ઘટના તપાસ બ્યૂરો (AAIB),  નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પટેલને મોકલવામાં આવ્યો છે. પત્રમાં કહેવામાં આવ્યું કે જો બ્લેક બોક્સનો ડેટા જાહેર ન કરી શકાય તો પીડિત પરિવારોની સાથે ખાનગી રીતે શેર કરવો જોઈએ.

વિમાન દુર્ઘટનામાં 24 વર્ષનો પુત્ર ગુમાવનાર નિલેશ પુરોહિતે કહ્યુ- મારૂ ઘર હવે સૂનું લાગે છે. કોઈપણ વળતર આ ખાલીજગ્યા ન ભરી શકે. અમારે પૈસા નથી જોઈએ, અમે બસ તે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે આખરે શું થયું હતું.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

