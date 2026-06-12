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એ વીડિયો જેણે 50% કેસ ઉકેલ્યો: મેઘાણીનગરની એ સીડીઓ, જ્યાંથી આર્યનના કેમેરામાં કેદ થઈ 241 લોકોની 'આખરી ચીખ'!

Ahmedabad Plane Crash : 12 જૂન, 2025ના રોજ અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટ AI-171 ડોક્ટર્સ હોસ્ટેલ પર તૂટી પડતાં 250થી વધુ લોકોનાં મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટનાનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ પુરાવો 17 વર્ષના આર્યન દ્વારા બનાવાયેલો વીડિયો બન્યો, જેણે તપાસમાં મોટી મદદ કરી. એક વર્ષ બાદ પણ અકસ્માતનું સાચું કારણ ચર્ચાનો વિષય છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 12, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:45 AM IST
એ વીડિયો જેણે 50% કેસ ઉકેલ્યો: મેઘાણીનગરની એ સીડીઓ, જ્યાંથી આર્યનના કેમેરામાં કેદ થઈ 241 લોકોની 'આખરી ચીખ'!

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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