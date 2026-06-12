એ વીડિયો જેણે 50% કેસ ઉકેલ્યો: મેઘાણીનગરની એ સીડીઓ, જ્યાંથી આર્યનના કેમેરામાં કેદ થઈ 241 લોકોની 'આખરી ચીખ'!

દર્શલ રાવલ, અમદાવાદ : 12 જૂન 2025ની એ કાળો દિવસ, જે અમદાવાદ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. એરપોર્ટ નજીક આવેલા મેઘાણીનગર વિસ્તારના આઈજીપી કમ્પાઉન્ડમાં આવેલી ડોક્ટર્સ હોસ્ટેલ પર એર ઇન્ડિયાનું AI-171 વિમાન ધડાકાભેર તૂટી પડ્યું હતું. પ્લેનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી માત્ર વિશ્વાસ કુમાર નામના એકમાત્ર મુસાફરનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો, જ્યારે 241 મુસાફરો અને ત્યાં હાજર ડોક્ટર્સ તેમજ મેસના કર્મચારીઓ સહિત 250થી વધુ લોકો આ ગોજારી ઘટનામાં હોમાઈ ગયા હતા.
આજે આ ભયાનક વિમાન દુર્ઘટનાને આખું એક વર્ષ પૂર્ણ થયું છે, ત્યારે આ કેસનો સૌથી મોટો વળાંક અને અકસ્માત પાછળનું રહસ્ય ફરી એકવાર ચર્ચાના કેન્દ્રમાં છે.
ગામડેથી વેકેશન કરવા આવેલો આર્યન અને એ વાયરલ વીડિયોની કહાની
આ સમગ્ર અકસ્માતના સૌથી મોટા પુરાવા સમાન વિડીયો પાછળ 17 વર્ષના એક કિશોરની આંખો જોયેલો મંજર છે. મેઘાણીનગરના લક્ષ્મીનગરમાં આવેલા એક મકાનની સીડીઓ પાસે ઊભો રહીને, મૂળ ગામડે ભણતો અને અમદાવાદ વેકેશન માણવા આવેલો 17 વર્ષનો આર્યન આકાશમાં વિમાન જોઈ રહ્યો હતો. તેને પ્લેન જોવાનો ભારે શોખ હતો, એટલે તેણે ઉત્સાહમાં આવીને મોબાઈલથી વિડીયો ઉતારવાનું શરૂ કર્યું.
આર્યનને સપનેય ખ્યાલ નહોતો કે તેનો આ શોખ દેશની સૌથી મોટી એવિએશન દુર્ઘટનાનો એકમાત્ર જીવંત પુરાવો બની જશે. વીડિયોમાં દેખાય છે કે વિમાન સામાન્ય કરતાં ઘણું નીચું ઉડી રહ્યું હતું અને થોડે જ દૂર હોસ્ટેલના કમ્પાઉન્ડમાં તૂટી પડ્યું. જોતજોતામાં આકાશને આંબતા કાળા ધુમાડાના ગોટેગોટા અને આગની જ્વાળાઓ ઉઠી. આ દ્રશ્ય જોઈને આર્યન આઘાતમાં સરી પડ્યો, તેના હોશ ઉડી ગયા. તેણે હિંમત કરીને આ વાત પહેલાં તેની બહેનને અને મકાનમાલિકને જણાવી.
જ્યારે આસપાસના લોકોને ખબર પડી કે પ્લેન ક્રેશની લાઈવ ક્ષણો આર્યનના મોબાઈલમાં કેદ થઈ છે, ત્યારે આ વિડીયો દેશભરમાં વાયરલ થયો. તપાસ એજન્સીઓ માટે આ વિડીયો વરદાન સાબિત થયો, કારણ કે અકસ્માત કઈ રીતે થયો તેની 50% ગુત્થી આ એક જ વીડિયોના કારણે ઉકેલાઈ ગઈ હતી.
એક વર્ષ પછી પણ સવાલ : શું ખરેખર 'ફ્યુઅલ સ્વીચ' બંધ થવાથી જ ક્રેશ થયું પ્લેન ?
દુર્ઘટનાના એક વર્ષ બાદ આજે પણ જ્યારે મેઘાણીનગરના આકાશમાં વિમાનો ઉડે છે, ત્યારે સ્થાનિક લોકોના હૃદય ધબકારો ચૂકી જાય છે. સત્તાવાર તપાસમાં એવું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે પ્લેનની 'ફ્યુઅલ સ્વીચ' બંધ થઈ જવાના કારણે આ અકસ્માત સર્જાયો હતો.
પરંતુ આજે એક વર્ષ પછી પણ મૃતકોના પરિવારો અને સ્થાનિક લોકોના મનમાં એક જ મોટો સવાલ ભમી રહ્યો છે- શું આ કારણ ખરેખર સાચું અને પૂરતું છે? શું આ માત્ર એક ટેકનિકલ ખામી હતી કે પછી મેન્ટેનન્સની કોઈ મોટી ગુનાહિત બેદરકારી? લોકો હજુ પણ બ્લેક બોક્સ અને અંતિમ તપાસ અહેવાલની રાહ જોઈ રહ્યા છે જેથી પ્લેન ક્રેશનું અસલી કારણ સત્તાવાર રીતે સામે આવી શકે.
મેઘાણીનગરના એ જ જર્જરિત બિલ્ડિંગો, એ જ સીડીઓ આજે પણ એ કાળા દિવસની સાક્ષી પૂરી રહી છે, જ્યાં પીડિત પરિવારો ન્યાય અને સાચા જવાબની આશામાં આંસુ સારી રહ્યા છે.