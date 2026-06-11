/એર ઇન્ડિયા દુર્ઘટનામાં એકમાત્ર બચી ગયેલા વિશ્વાસ કુમાર રમેશની 1 વર્ષ બાદ કેવી છે સ્થિતિ, જણાવી પોતાના મનની વાત

Ahmedabad Plane Crash Survivor: અમદાવાદઃ 242 યાત્રિકોને લઈને અમદાવાદથી ઉડાન ભરવાની સાથે એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું હતું. 12 જૂને આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ થઈ જશે, પરંતુ તેની યાદો હજુ પણ લોકોના મગજમાં તાજી છે. જરા વિચારો તે વ્યક્તિના મગજ પર શું અસર પડી હશે, જે ખુદ આ વિમાનમાં સવાર હતો અને આગના ગોળા વચ્ચે ચમત્કારિક રીતે બહાર આવી ગયો. દુર્ઘટનાના એક વર્ષ બાદ આવો જાણીએ વિશ્વાસ કુમાર રમેશ આખરે ક્યાં છે, કઈ સ્થિતિમાં છે અને તેના પર શું વીતી રહી છે.
AI 171 વિમાને જ્યારે 12 જૂન 2025ના બપોરે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભરી તો થોડી સેકેન્ડોમાં અનેક જિંદગીઓ તબાહ થઈ ગઈ હતી. વિમાન અમદાવાદના મેઘાણીનગરમાં ક્રેશ થઈ ગયું હતું. વિમાનમાં સવાર પાયલટ, ક્રૂ સભ્ય અને એક યાત્રિને છોડી બધાના મોત થયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એકમાત્ર ભાગ્યશાળી પ્રવાસી વિશ્વાસ કુમાર રમેશ હતો. બ્રિટિશ નાગરિક વિશ્વાસ પોતાના ભાઈની સાથે લંડન પરત જઈ રહ્યો હતો.
ત્રણ પ્રકારની મુશ્કેલી સાથે જીવી રહ્યો છે વિશ્વાસ કુમાર
દુર્ઘટનાના એક વર્ષ બાદ પણ વિશ્વાસ કુમાર ખુદને ભાગ્યશાળી તો માને છે પરંતુ હજુ તે ઘણા દુખમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. લંડનમાં રહેતો વિશ્વાસ કુમાર રમેશ શારીરિક સમસ્યા, માનસિક કષ્ટ અને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યો છે. આ દુર્ઘટનાના આઘાતમાંથી તે એક વર્ષ બાદ પણ બહાર આવી શક્યો નથી.
ભાઈને યાદ કરી દુખી રહે છે વિશ્વાસ કુમાર રમેશ
39 વર્ષીય વિશ્વાસ કુમાર રમેશ 15 સપ્ટેમ્બરે બ્રિટન પરત ફર્યો હતો. દુર્ઘટનામાં તેના નાના ભાઈ રમેશનું મોત થયું હતું. 11A સીટ પર બેસેલો રમેશ દુર્ઘટનામાં બચી હયો હતો, કારણ કે આ સીટ ઈમરજન્સી ગેટની નજીક હતી અને દુર્ઘટના બાદ અને આગ લાગતા પહેલા વિશ્વાસ ઝડપથી બહાર નીકળી ગયો હતો. વિશ્વાસ હજુ પણ પોતાના ભાઈ અને તેની સાથે સફરની શરૂઆત કરનાર અન્ય યાત્રિકોના દુખદ મોતને વિચારી આઘાતમાં સરી પડે છે. તેણે ટાઇમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા સાથે વાતચીતમાં કહ્યું- આ મારા માટે પીડાદયક છે કે મારા ભાઈનો જીવ ગયો. તેની વરસી તે વાતની યાદ છે કે આપણે શું ગુમાવ્યું. હું કૃતજ્ઞ છું કે જીવતો બચી શક્યો પરંતુ મારો એક હિસ્સો તે દિવસે જતો રહ્યો.
હજુ આઘાતમાંથી નથી આવી શક્યો બહાર
વિશ્વાસ કુમાર રમેશ જણાવે છે કે તેના પુત્રએ હવે સ્કૂલ જવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ તે ન તો બાળકને શાળાએ છોડવા જઈ શકે છે અને ન શોપિંગ માટે નીકળી શકે છે. પરંતુ હવે તે વધુ સમય પરિવાર સાથે પસાર કરે છે. એક કારોબારી સલાહકાર અને સંજીવ પટેલ વિશ્વાસ કુમારના મેન્ટોર છે. જે તેને ખરાબ યાદો ભૂલવાની સાથે કાયદાકીય અને મેડિકલ જરૂરિયાતમાં મદદ કરી રહ્યાં છે.