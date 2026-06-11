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એર ઇન્ડિયા દુર્ઘટનામાં એકમાત્ર બચી ગયેલા વિશ્વાસ કુમાર રમેશની 1 વર્ષ બાદ કેવી છે સ્થિતિ, જણાવી પોતાના મનની વાત

Ahmedabad Plane Crash Survivor: 12 જૂન 2025નો દિવસ ક્યારેય ભૂલાશે નહીં. આ દિવસે બપોરે અમદાવાદ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યા બાદ એર ઈન્ડિયાનું વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું હતું. વિમાનમાં સવાર 242 લોકોમાંથી માત્ર એક વ્યક્તિ બચી શક્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં બચી ગયેલો વિશ્વાસ કુમાર રમેશ અત્યારે શું કરે છે અને ક્યાં છે? આવો જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 11, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:55 AM IST
એર ઇન્ડિયા દુર્ઘટનામાં એકમાત્ર બચી ગયેલા વિશ્વાસ કુમાર રમેશની 1 વર્ષ બાદ કેવી છે સ્થિતિ, જણાવી પોતાના મનની વાત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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