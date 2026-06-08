/Breaking News : વિસનગર નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં બિનહરીફ વિજેતા બનનાર ભાજપના નેતાનો આપઘાત

Mehsana News : મહેસાણા વિસનગર નગરપાલિકામાં ભાજપા નગરસેવકે ટ્રેન નીચે પડતું મૂકી આપઘાત કર્યો છે. ભાજપના વોર્ડ નંબર 1 ના નગર સેવક દિપક મોદીએ આપઘાત કરી લેતા ભાજપમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. તાજેતરની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વોર્ડ નંબર 1 માંથી દિપક મોદી બિનહરીફ ચૂંટાયા હતા. વિસનગર ભાજપ નગરસેવક દીપક મોદીએ કોઈ અગમ્ય કારણોસર આપઘાત કર્યો હોવાનું અનુમાન છે. ટ્રેન નીચે કચડાયેલી હાલતમાં તેમનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, વહેલી સવારે વરેઠા-ગાંધીનગર પેસેન્જર ટ્રેન નીચે કોઈએ પડતુ મૂકીને આપઘાત કર્યાના સમાચાર બન્યા હતા. આ ઘટના બાદ પોલીસ દોડતી થઈ હતી. તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, મૃતક વિસનગરના વોર્ડ નંબર-1ના ભાજપ નગરસેવક દીપક મોદી છે. જેઓએ ટ્રેન નીચે પડતુ મૂકીને આપઘાત કર્યો હતો.
શરીરના બે ટુકડા થયા હતા
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે, દીપક મોદી ગણેશ નગર સોસાયટીમાં રહેતા હતા. વહેલી સવારે તેઓએ ટ્રેન નીચે પડતુ મૂકીને મોત વ્હાલુ કર્યુ હતું. ઘટના બાદ સ્થળ પર અરેરાટીભર્યો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. ટ્રેન નીચે કપાઈ જવાથી તેમના શરીરના બે ટુકડા થઈ ગયા હતા.
ભાજપના નેતાઓ દોડતા થયા
આ ઘટનાની જાણ થતા જ ભાજપમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ ગઈ હતી. ભાજપના નેતાઓ દોડતા થયા હતા. વિસનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ભાજપના પ્રમુખ, શહેર ભાજપ પ્રમુખ, અન્ય નગરસેવકો તથા મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ ઉમટી પડ્યા હતા. જોકે, દીપક મોદીના આપઘાતનું કારણ હજી સામે આવ્યું નથી. દીપક મોદી હાલ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં વિસનગર નગરપાલિકામાં વોર્ડ નંબર-1માંથી બિનહરીફ વિજેતા બન્યા હતા. જેના બાદ તેમની પાલિકામાં પક્ષના નેતા તરીકે વરણી કરાઈ હતી.
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