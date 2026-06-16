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અમદાવાદના કયા વોર્ડમાં ધોધમાર અને ક્યાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે? હવે AMCની આ સિસ્ટમ આપશે આગોતરી ચેતવણી!

હવામાન વિભાગ દ્વારા વરસાદ ક્યારે અને ક્યા શહેરમાં પડશે તેની આગાહી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ હવે અમદાવાદ કોર્પોરેશન દ્વારા C-DACના અદ્યતન મોડલથી શહેરના દરેક વોર્ડ માટે વરસાદનું ફોરકાસ્ટ ઉપલબ્ધ થશે. એટલે કે અમદાવાદ શહેરના ક્યા વિસ્તારમાં ક્યારે વરસાદ પડશે તેની આગાહી સંભવ બનશે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 16, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 05:31 PM IST
અમદાવાદના કયા વોર્ડમાં ધોધમાર અને ક્યાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે? હવે AMCની આ સિસ્ટમ આપશે આગોતરી ચેતવણી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદના કયા વોર્ડમાં ધોધમાર અને ક્યાં ધીમી ધારે વરસાદ પડશે? હવે AMC આપશે ચેતવણી
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