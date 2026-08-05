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અમદાવાદની હોસ્પિટલો ઉભરાઈ; વરસાદી માહોલ બાદ જીવલેણ રોગનો ફૂંફાળો, ખાલી સોલા સિવિલમાં જ 13690 કેસ

Mosquito Borne Epidemic: ચોમાસાની વિધિવત શરૂઆત થતાંની સાથે જ રાજ્યમાં મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગચાળાએ માથું ઊંચક્યું છે. મેઘરાજાની મહેર વચ્ચે ઠેર-ઠેર ભરાતા પાણી અને ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે અમદાવાદ સહિતના શહેરોમાં બીમારીના કિસ્સાઓમાં કૂદકે ને ભૂસકે વધારો થઈ રહ્યો છે. અમદાવાદની હોસ્પિટલો દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહી છે, તો બીજી તરફ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે જામનગર સહિતના વિસ્તારોમાં આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સર્વે અને કામગીરી તેજ કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:00 PM IST
અમદાવાદની હોસ્પિટલો ઉભરાઈ; વરસાદી માહોલ બાદ જીવલેણ રોગનો ફૂંફાળો, ખાલી સોલા સિવિલમાં જ 13690 કેસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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