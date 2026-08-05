/અમદાવાદની હોસ્પિટલો ઉભરાઈ; વરસાદી માહોલ બાદ જીવલેણ રોગનો ફૂંફાળો, ખાલી સોલા સિવિલમાં જ 13690 કેસ

Mosquito Borne Epidemic: અમદાવાદમાં તાવ, ઝાડા-ઉલ્ટી અને મચ્છરજન્ય બીમારીઓના દર્દીઓની સંખ્યામાં ચિંતાજનક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. શહેરની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આરોગ્ય વિષયક સ્થિતિ વણસી રહી હોવાના સ્પષ્ટ સંકેતો મળી રહ્યા છે. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 13,690 કેસ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. ગયા અઠવાડિયે જ્યાં દૈનિક/સાપ્તાહિક સ્તરે 1100 જેટલી OPD નોંધાતી હતી, તેમાં એક જ અઠવાડિયામાં 2000 જેટલા કેસોનો સીધો વધારો નોંધાયો છે.
ગયા અઠવાડિયાની સરખામણીએ ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા બંનેના કેસોમાં 10-10 કેસનો વધારો થયો છે. હોસ્પિટલમાં હાલ ડેન્ગ્યુના 33 કેસ, ચિકનગુનિયાના 15 કેસ, મલેરિયાના 12 કેસ અને દૂષિત પાણીના કારણે થતા ઝાડા-ઉલ્ટીના 14 કેસ નોંધાયા છે. સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં તાવ અને ઝાડા-ઉલ્ટીના દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે, જેના કારણે હોસ્પિટલ તંત્ર પર પણ ભારણ વધી ગયું છે.
જામનગરમાં તંત્ર દ્વારા સઘન સર્વે કામગીરી
બીમારીના વધતા આંકડાને પગલે જામનગરમાં સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. મચ્છરોના ઉપદ્રવને રોકવા અને રોગચાળો આગળ વધતો અટકાવવા માટે તંત્ર દ્વારા ઘર-ઘર જઈને સર્વેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોરાનાશક (અળસિયા/મચ્છરના લાર્વા નાશક) દવાનો છંટકાવ, ક્લોરિનેશન અને જે વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયેલા છે ત્યાં ખાસ ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી છે.
રોગચાળાથી બચવા માટે આરોગ્ય વિભાગની સલાહ
ચોમાસાની આ સિઝનમાં રોગચાળાનો ભોગ બનવાથી બચવા માટે નાગરિકોએ ખાસ સાવચેતી રાખવી જરૂરી....
તાવ, ઉલટી કે શરીરના દુખાવા જેવાં કોઈ પણ લક્ષણો જણાય તો તુરંત જ નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર કે હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરી યોગ્ય સારવાર લેવી હિતાવહ છે.
જામનગરમાં ચોમાસા દરમ્યાન રોગચાળાનો ખતરો વધતા મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યું છે. ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા સહિતના રોગોને રોકવા સઘન આરોગ્ય સર્વે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જામનગર મહાનગરપાલિકાની 13 આરોગ્ય કેન્દ્રોની 164 ટીમો દ્વારા ઘરે-ઘરે સર્વે કરાયો. છેલ્લાં એક સપ્તાહ દરમિયાન 91,126 ઘરોમાં આરોગ્ય તપાસ કરાઈ. 1,543 ઘરોમાં મચ્છરના લાર્વા મળી આવ્યા. 2,023 પાણી ભરાયેલા પાત્રોમાંથી લાર્વાનો નાશ કરાયો. 47,084 પાણીના પાત્રોમાં ટેમિફોસ દવાનો ઉપયોગ કરાયો.
જામનગર મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના સર્વે દરમિયાન 520 તાવ અને 74 ઝાડાના દર્દીઓ મળી આવ્યા. 41,100 ક્લોરીન ટેબ્લેટ્સ અને 2,639 ORS પેકેટનું વિતરણ કરાયું. નાગરિકોને ઘરની આસપાસ પાણી ભરાઈ ન રહે તે માટે અપીલ કરવામાં આવી. તાવ કે અન્ય લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક સારવાર લેવા આરોગ્ય વિભાગની સલાહ આપવામાં આવી છે. જ્યારે જામનગર જિલ્લામાં હજુ સુધી ચાંદીપુરા વાયરસનો એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી.