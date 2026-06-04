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  • /રાજુ શુક્લા, જિતેન્દ્ર કણઝરિયા, માનસિંહ પરમાર, મુકેશ રાઠવા... ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર કોણ છે, શુ કરે છે, જુઓ રાજકીય સફરથી લઈને તમામ માહિતી

રાજુ શુક્લા, જિતેન્દ્ર કણઝરિયા, માનસિંહ પરમાર, મુકેશ રાઠવા... ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર કોણ છે, શુ કરે છે, જુઓ રાજકીય સફરથી લઈને તમામ માહિતી

BJP Rajya Sabha Candidates Gujarat : ગુજરાતની ચાર રાજ્યસભા બેઠકો માટે ચૂંટણી જાહેર થઈ છે. પરંતુ આ ચૂંટણીમાં સૌથી વધુ ચર્ચા ભાજપના નવા ચહેરાઓ અને કોંગ્રેસના સંભવિત શૂન્ય પ્રતિનિધિત્વની થઈ રહી છે. ભાજપે ચાર ઉમેદવારો જાહેર કરીને જ્ઞાતિગત અને પ્રાદેશિક સમીકરણો સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસના એકમાત્ર રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થતા ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનું રાજ્યસભામાં પ્રતિનિધિત્વ સમાપ્ત થવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે. ભાજપના ચારેય ઉમેદવાર કોણ છે અને કેવી છે તેમની રાજકીય સફર, જુઓ આ સંપૂર્ણ અહેવાલ

Written ByDipti Savant
Published: Jun 04, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:31 PM IST
રાજુ શુક્લા, જિતેન્દ્ર કણઝરિયા, માનસિંહ પરમાર, મુકેશ રાઠવા... ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર કોણ છે, શુ કરે છે, જુઓ રાજકીય સફરથી લઈને તમામ માહિતી

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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