/રાજુ શુક્લા, જિતેન્દ્ર કણઝરિયા, માનસિંહ પરમાર, મુકેશ રાઠવા... ભાજપના રાજ્યસભાના ચારેય ઉમેદવાર કોણ છે, શુ કરે છે, જુઓ રાજકીય સફરથી લઈને તમામ માહિતી

Gujarat Rajya Sabha Election 2026 : ગુજરાતમાં રાજ્યસભાના ભાજપના ચારેય ઉમેદવારોનાં નામ જાહેર થયા છે. રાજુ શુક્લા, જિતેન્દ્ર કણઝરિયા, માનસિંહ પરમાર અને મુકેશ રાઠવાને ભાજપે રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. ભાજપે ચારેય ઉમેદવારોની પસંદગીમાં માસ્ટરસ્ટ્રોક માર્યો છે. આ પાછળ ભાજપનું રાજકીય ગણિત છે. મહત્વનું છે કે, 1 આદિવાસી, 1 બ્રાહ્મણ અને 2 OBC ઉમેદવારને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. જોકે, રામ મોકરિયા, નરહરિ અમીન અને રમીલા બારામાંથી કોઈને રીપિટ ના કરાયા. આ વચ્ચે ભાજપે તમામ ધારાસભ્યોને રવિવારે ગાંધીનગર બોલાવ્ય છે. સોમવારે રાજ્યસભાનાં ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ છે. સોમવાર સુધીમાં તમામ ધારાસભ્યોને ગાંધીનગર રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. તો રવિવારે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને તમામ ધારાસભ્યોની બેઠક છે. ત્યારે જાણી લો, કોણ કોણ છે આ ચારેય ઉમેદવાર, અને કેવી છે તેમની રાજકીય કારકિર્દી
ભાજપની જીત નિશ્ચિત, ચારેય નવોદિત ઉમેદવારો પર દાવ લગાવ્યો
ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની ચાર બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. વિધાનસભામાં ભાજપના પ્રચંડ સંખ્યાબળને જોતા ચારેય બેઠકો પર ભાજપની જીત લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહી છે. આ ચૂંટણી સાથે રાજ્યસભામાં ગુજરાતના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વનું ચિત્ર પણ બદલાવા જઈ રહ્યું છે. કારણ કે કોંગ્રેસના એકમાત્ર રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે અને ભાજપ ચારેય બેઠકો જીતી જાય તો ગુજરાતમાંથી કોંગ્રેસનો એક પણ રાજ્યસભા સાંસદ નહીં રહે.
રાજ્યસભામાં ગુજરાતના રાજકીય પ્રતિનિધિત્વનું ચિત્ર બદલાશે
ભાજપે આ વખતે રાજ્યસભામાં પણ 'નો રિપીટ થિયરી' અપનાવી છે. નિવૃત્ત થઈ રહેલા ત્રણેય ભાજપના સાંસદોને ફરી તક આપવામાં આવી નથી. તેના બદલે નવા ચહેરાઓને રાજ્યસભામાં મોકલવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ભાજપે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં જ્ઞાતિગત સમીકરણો સાથે પ્રદેશવાદનું સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ગુજરાતની રાજ્યસભા ચૂંટણીનું પરિણામ ભલે ઔપચારિકતા સમાન લાગે... પરંતુ ભાજપે નવા ચહેરાઓને તક આપીને 2027ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે પાર્ટી હવે નવા સામાજિક સમીકરણો અને નવા નેતૃત્વને આગળ ધપાવવાની રણનીતિ પર કામ કરી રહી છે.
ચાર ઝોનનું સંતુલન સાધ્યું
ઉત્તર ગુજરાતમાંથી ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલના રાજુ શુક્લાને રાજ્યસભાની ટિકિટ અપાઈ છે. GPSCના પૂર્વ સભ્ય રહી ચૂકેલા રાજુ શુક્લા બ્રાહ્મણ સમાજનો જાણીતો ચહેરો છે. મધ્ય ગુજરાતના છોટાઉદેપુરમાંથી આદિવાસી સમાજના યુવા નેતા ડૉક્ટર મુકેશ રાઠવાને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર 39 વર્ષના મુકેશ રાઠવા ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવે છે અને સંઘની પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાંથી કારડિયા રાજપૂત સમાજના માનસિંહ પરમારને ઉમેદવાર બનાવવામાં આવ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાત ભાજપ OBC મોરચાના પ્રમુખ તરીકે જવાબદારી સંભાળી રહ્યા છે. જ્યારે દેવભૂમિ દ્વારકાના જીતેન્દ્ર કણઝારિયાને સતવારા સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે રાજ્યસભામાં મોકલવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જીતેન્દ્ર કણઝારિયા ભાજપના જૂના કાર્યકર અને પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વર્ગસ્થ મેઘજીભાઈ કણઝારિયાના પુત્ર છે.
રાજ્યસભામાં ગુજરાત કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ ભૂંસાયું
હાલ રાજ્યસભામાંથી નિવૃત્ત થઈ રહેલા સભ્યોમાં ભાજપના રામ મોકરિયા, નરહરી અમીન અને રમીલા બારાનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે કોંગ્રેસમાંથી શક્તિસિંહ ગોહિલનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે...ભાજપની જીત સાથે ગુજરાતના રાજ્યસભા પ્રતિનિધિત્વમાં કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ શકે છે અને રાજ્યસભામાં પણ ભાજપનું વર્ચસ્વ વધુ મજબૂત બનશે.
ભાજપે પસંદ કરેલા ચારેય ઉમેદવારો કોણ છે, તેમની રાજકાય કારકિર્દી કેવી છે, તેના પર એક નજર કરીએ...
કોણ છે માનસિંહ પરમાર?
માનસિંહ પરમાર ગીર સોમનાથ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે. વર્ષ 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેમને સોમનાથ બેઠક પરથી ટિકિટ આપી હતી, પંરતું તેમનો પરાજય થયો હતો. જગદીશ વિશ્વકર્માની ટીમમાં માનસિંગ પરમાર સ્થાન મળ્યું છે. હાલ ગુજરાત બક્ષીપંચ મોરચાના પ્રમુખ તરીકે માનસિંગ પરમારે જવાબદારી સંભાળી છે.
આ પણ વાંચો :
કોણ છે રાજેશ શુક્લા?
મહેસાણાના કડીના રાજેશભાઈ શુક્લાને ભાજપે રાજ્યસભાની ટિકિટ આપી છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS)ના સનિષ્ઠ કાર્યકરને પક્ષે મોટી તક આપી છે. કડી નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ રહી ચૂકેલા રાજેશ પરમાનંદ શુક્લા રાજ્યસભા જશે. લાંબા સમયની સંગઠન પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને જનસેવાના કાર્યોની પક્ષે કદર કરી છે. ગુજરાત ભાજપના મુખ્ય મથક કમલમ સહિત વિવિધ જિલ્લાઓમાં પ્રભારી તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા છે. ઉમેદવારી જાહેર થતાં જ કડી સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતના કાર્યકરોમાં ભારે ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.
રાજુ શુક્લાની કડી નગરપાલિકાથી રાજ્યસભા સુધીની સફર
રાજુ શુક્લાની રાજકીય અને સામાજિક સફરનો પાયો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) માં નંખાયો હતો. તેઓ સંઘના પાયાના અને અત્યંત સનિષ્ઠ કાર્યકર તરીકે જાણીતા છે. શિસ્ત, સમર્પણ અને પ્રચાર-પ્રસાર વિના સંગઠનનું કામ કરવાની તેમની શૈલીને કારણે જ પક્ષના મોવડીમંડળે આ વખતે તેમના નામ પર મહોર મારી છે. સ્થાનિક સ્તરેથી રાજનીતિની શરૂઆત કરનારા રાજુભાઈ શુક્લા જમીની હકીકતો અને જનતાની નાડ પારખવામાં પાવરધા છે. તેઓ કડી નગરપાલિકાના પૂર્વ પ્રમુખ તરીકે સફળતાપૂર્વક સેવાઓ આપી ચૂક્યા છે અને કડી પંથકના વિકાસ કાર્યોમાં સક્રિય રહ્યા છે. ગુજરાત ભાજપના મુખ્ય મથક 'શ્રી કમલમ' (ગાંધીનગર) ખાતે વિવિધ મહત્વની સંગઠનાત્મક જવાબદારીઓ સંભાળી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત, ભાજપ સંગઠન દ્વારા તેમને વિવિધ જિલ્લાઓમાં 'પ્રભારી' તરીકેની મોટી જવાબદારીઓ પણ સોંપવામાં આવી હતી, જ્યાં તેમણે જૂથબંધી દૂર કરી સંગઠનને મજબૂત બનાવવામાં મોટો રોલ ભજવ્યો હતો. ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતના બ્રાહ્મણ ચહેરા તરીકે અને સંગઠનના અથાક કાર્યકર તરીકે તેમને ટિકિટ આપીને પક્ષે પાયાના કાર્યકરોમાં એક નવો આત્મવિશ્વાસ જગાવ્યો છે.
કોણ ડૉ. મુકેશ રાઠવા? જાણો RSS થી લઈ Ph.D. સુધીની સફર
રાજ્યસભા ચૂંટણી માટે ભાજપ હાઈકમાન્ડે ગુજરાતમાંથી ચાર ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરીને રાજકીય વિશ્લેષકોને ચોંકાવી દીધા છે. આ યાદીમાં સૌથી આકર્ષક અને ચર્ચાસ્પદ નામ એટલે છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી ડૉ. મુકેશભાઈ જામસીંગભાઈ રાઠવા. મોટા ગજાના નેતાઓને બાજુ પર મૂકીને પક્ષે પાયાના, ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા અને સંઘના સંસ્કારોથી ઘડાયેલા એક યુવા આદિવાસી ચહેરાને દેશના સર્વોચ્ચ ગૃહમાં મોકલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.
રાજકારણમાં 'સૌથી ભણેલો' આદિવાસી ચહેરો
ડૉ. મુકેશ રાઠવા માત્ર ૩૯ વર્ષની નાની ઉંમરે રાજકીય ક્ષેત્રે મોટું કદ ધરાવે છે. તેમની શૈક્ષણિક પ્રોફાઈલ કોઈપણને પ્રભાવિત કરે તેવી છે. શિક્ષણશાસ્ત્રમાં *Ph.D. (Education)* ની પદવી મેળવેલી છે. આ ઉપરાંત તેઓ *M.A., M.Ed.* અને *LL.B. (Sem-4)* સુધીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે. આજના ડિજિટલ યુગમાં તેઓ આઈટીઆઈ (COPA) નું ટેકનિકલ જ્ઞાન પણ ધરાવે છે. કવાંટના બળદ ગામના વતની એવા મુકેશભાઈ રાઠવાને ઉમેદવાર બનાવીને ભાજપે મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતની આદિવાસી પૂર્વ પટ્ટીમાં મોટો રાજકીય સંદેશ આપ્યો છે. એક સામાન્ય સરકારી કર્મચારી (GMDC) ના પુત્ર અને પાયાના કાર્યકરને ટિકિટ આપીને પક્ષે સાબિત કર્યું છે કે ભાજપમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કામ કરનાર નાનામાં નાના કાર્યકરની મહેનત એળે જતી નથી.
મુકેશભાઈના રાજકીય જીવનનો પાયો રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) માં નંખાયો હતો. તેઓ સંઘ પ્રશિક્ષણમાં સર્વોચ્ચ ગણાતા *"તૃતીય વર્ષ શિક્ષિત"* કાર્યકર્તા છે.
અન્ય રાજ્યોની ચૂંટણીઓનો બહોળો અનુભવ
ભાજપ હાઈકમાન્ડે મુકેશ રાઠવાની સંગઠન શક્તિને પારખીને તેમને ગુજરાત બહાર પણ મોટી જવાબદારીઓ સોંપી હતી. તેઓ મધ્યપ્રદેશ (૨૦૧૮, ૨૦store૨૪), પશ્ચિમ બંગાળ (૨૦૨૧), પંજાબ (૨૦૨૨), કર્ણાટક (૨૦૨૩) અને છેલ્લે આસામ (૨૦૨૬) વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પ્રવાસી પ્રભારી અને વિસ્તારક તરીકે પાયાનું કામ કરી ચૂક્યા છે.
કોણ છે જીતેન્દ્ર કણઝારીયા
રાજ્યસભાના ઉમેદવાર બનવું જીતેન્દ્ર કણઝારીયા માટે આ જાહેરાત મોટી તક છે. તેઓ દેવભૂમિ દ્વારકાના જિલ્લા પંચાયતના પૂ્ર્વ કારોબારી સભ્ય રહી ચૂક્યા છે. તેઓ ખંભાળિયાના પૂર્વ ધારાસભ્ય મેઘજીભાઈ કણઝારીયાના પુત્ર છે, જેમનું વર્ષ 2021 માં કોરોનાને કારણે નિધન થયું હતું.
આ પણ વાંચો :