/કોણ છે રાઘવ સર, જે RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર 10 લાખમાં વેચી રહ્યો છે? યુવરાજસિંહ જાડેજાનો દાવો

RENEET Paper Leak : RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર 10 લાખમાં વેચાઈ રહ્યું હોવાનો વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાનો દાવો કર્યો. રાઘવ સર નામના વ્યક્તિ પર પેપરલીક કરાવવાનો આરોપ લગાવ્યો. જાણો આ યુવા નેતાએ કેવી રીતે RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર વેચાઈ રહ્યું હોવાનો દાવો કર્યો જુઓ
Ahmedabad News : આગામી 21 જૂને લેવાનારી RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર વેચાઈ રહ્યું હોવાનો દાવો કરાયો છે. RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર ઓનલાઇન વેચાઈ રહ્યું હોવાનો વિધાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ દાવો કર્યો છે. RE-NEETની પરીક્ષાનું પેપર 10 લાખ રૂપિયા વેચાઈ રહ્યું હોવાનો દાવો યુવા નેતાએ કર્યો છે. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પેપર ઉપલબ્ધ કરાવાશે અને રાઘવ સર નામનો વ્યક્તિ પેપર વેચી રહ્યાં હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. આ માટે 30 હજાર એડવાન્સ આપવાની શરત છે. RE-NEET ના નામે દેશભરમાંથી 5 કરોડથી વધુ પૈસા ઉઘરાવ્યા હોવાની આશંકા છે. રાઘવ સર નામના વ્યક્તિ સાથે વાતચીતનો AUDIO વાયરલ થયો છે. સાયબર ક્રાઇમમાં આ ઘટના અંગેની ફરિયાદ નોંધવામાં આવી.
ટેલિગ્રામની આ ચેનલ બની શંકાસ્પદ
@RENEETLEAKER
@RENEET_LEAKER
@RENEET_LEAKERS
@RENEET_PAPERLEAK
@NEET_HANDLER
@WASSPHERE
@RAREOB
લોકો પાસેથી રૂપિયા પડાવવાનો કારસો
સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં પેપરલીક બહુ જ સરળ બન્યા છે. આવામાં NEET ની પરીક્ષાનું પેપર સરળતાથી ફૂટી ગયુ હતું. ત્યારે હવે આમ આદમી પાર્ટીના યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ RE-NEET 2026 નું પેપર લીક કર્યાનો દાવો કર્યો છે. આ અંગે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં યુવરાજસિંહે જણાવ્યું કે, ટેલિગ્રામ ચેનલના માધ્યમથી RE-NEET 2026 નું પેપર લીક થઈ ગયું છે, તેવી લાલચ આપીને લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવવામાં આવી રહ્યાં છે.
રાઘવ સર નામના શખ્સનું નામ આવ્યું
યુવા નેતાએ કહ્યું કે, RE-NEET 2026 પરીક્ષા માટે અનેક સ્કેમર એક્ટિવ થઈ ગયા છે. ટેલિગ્રામ ચેનલ પર રી-નીટ LEAKER નામથી પેપર વેચી રહ્યા હોવાનો દાવો કરી રહ્યા છે. આ ચેનલોએ અત્યાર સુધી લોકો 7901 લોકો પાસેથી 5.74 કરોડ રૂપિયા પણ ઉઘરાવી લીધા છે. રાઘવ સર નામનો એક શખ્સ આ નેટવર્ક ચલાવી રહ્યો છે. જેના ઓડિયો રેકોર્ડિંગ પણ વાયરલ થયા છે. જેમાં તે અગાઉ પણ પેપર લીક કરાવી ચૂક્યો છે તેવી કબૂલાત કરી રહ્યો છે.
એક ધારાસભ્ય પણ હોવાનો દાવો
આ સાથે જ યુવરાજસિંહ જાડેજાએ એક ધારાસભ્યની પણ સંડોવણી હોવાના આક્ષેપ લગાવ્યા છે. આ ઉપરાંત ટેલિગ્રામ ચેનલોમાં અનામત મુદ્દે ઉશ્કેરણીજનક ભાષાનો ઉપયોગ કરાયો છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓમાં જાતિવાદ ફેલાવાનો પ્રયાસ કરાયો છે.
યુવરાજસિંહ જાડેજાએ આ તમામ ટેલિગ્રામ ચેનલો પર તપાસ કરવાની રજૂઆત કરી છે. સાથે જ તેઓ ટૂંક સમયમાં સ્ક્રીનશોટ, વીડિયો, ઓડિયો રેકોર્ડિંગ, આર્થિક વ્યવહારો વગેરે ડિજીટલ પુરાવાના માધ્યમથી તપાસ કરાવવા રજૂઆત કરશે. સાથે જ આ તમામ ટેલિગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક્શન લેવાની પણ માંગ કરી છે. તેઓએ જણાવ્યું કે, AAP નેતાએ 'રાઘવ સર' સહિત તમામ સંડોવાયેલા લોકોની ઓળખ જાહેર કરી તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની અમારી માંગ છે.
આ પણ વાંચો :