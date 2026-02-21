Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

આજે માતૃભાષા દિવસઃ જાણો શા માટે આજના દિવસને પસંદ કરાયો? બાંગ્લાદેશ સાથે તેને શું સંબંધ છે?

International Mother Language Day : માતૃભાષાનું ગૌરવ એ અંગ્રેજી કે અન્ય ભાષાને ઉતારી પાડવાનો અવસર નથી. પરંતું પોતાની ભાષાનું મહત્વ સમજવાનો દિવસ છે, આ ગૌરવવંતા દિવસની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ તે જાણવું અચૂક ગણશે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:43 AM IST

Trending Photos

આજે માતૃભાષા દિવસઃ જાણો શા માટે આજના દિવસને પસંદ કરાયો? બાંગ્લાદેશ સાથે તેને શું સંબંધ છે?

Gujarati Language : દર વર્ષે 21મી ફેબ્રુઆરી ‘વિશ્વ માતૃભાષા દિવસ’ તરીકે ઉજવાય છે. સામાન્ય રીતે 21મી ફેબ્રુઆરીએ એક દિવસે જ માતૃભાષાનું મહિમાગાન કરાતું હતું. 21 ફેબ્રુઆરીના દિવસે વૈશ્વિક સ્તરે માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ દિવસની પસંદગી પાછળની કથા બહુ રસપ્રદ છે.  

ભારતનું વિભાજન થયું અને પૂર્વ અને પશ્ચિમ એવા બે ભૌગોલિક અંતરાલો પર પાકિસ્તાન રચાયું. પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં બંગાળી ભાષી મુસ્લિમો હતા, જ્યારે પશ્ચિમ પાકિસ્તાનમાં પંજાબી, સિંધી બોલનારા મુસ્લિમોનું પ્રભુત્વ હતું. રસપ્રદ વાત એ હતી કે માત્ર ઉત્તરભારતમાંથી પાકિસ્તાન ગયેલા મુસ્લિમો જ, જેને મોહાજિર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એ જ ઉર્દુભાષી હતા. ઉર્દુ બોલનારા મુસ્લિમોનું પ્રમાણ પાકિસ્તાનમાં માંડ 8 ટકા હતું. તેમ છતાં પાકિસ્તાનના રાષ્ટ્રપતિ મહંમદઅલી ઝીણાએ પૂર્વ પાકિસ્તાનના ઢાકાના તેમના પ્રવાસ દરમિયાન બહુ કડકાઈભરી જબાનમાં જાહેરાત કરી કે પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ભાષા ઉર્દુ જ હશે અને આ વિશે તેઓ કોઈ જ વિચારભેદ ચલાવી લેશે નહિ.  

Add Zee News as a Preferred Source

એ દિવસ હતો 21 ફેબ્રુઆરી, 1948
ઝીણાની એ જાહેરાતનો પૂર્વ પાકિસ્તાનના બંગાળીભાષી મુસ્લિમોએ ભારે વિરોધ કર્યો. વાસ્તવમાં બંગાળી અને ઉર્દુને કોઈ જ સંબંધ ન હતો અને બંગાળી મુસ્લિમો પ્રકૃતિથી, પરંપરા અને મિજાજથી પશ્ચિમ પાકિસ્તાનના મુસ્લિમોથી તદ્દન સામા છેડાના હતા. આથી પરાણે માથે લાદી દેવાયેલી ઉર્દુ તેઓ સાંખી શકે તેમ ન હતા.  

ઢાકામાં ખૂબ વિરોધ થયો, આંદોલનો થયા પરંતુ ઝીણાએ મચક ન આપી. એ પછી 21 ફેબ્રુઆરી, 1952ના દિવસે ઢાકાના યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉર્દુના વિરોધમાં રેલી કાઢી ત્યારે પાકિસ્તાની પોલીસે જનરલ ડાયરમાંથી પ્રેરણા લઈને સીધો જ ગોળીબાર કરી દીધો. તેમાં 12 વિદ્યાર્થીઓ સ્થળ પર જ મૃત્યુ પામ્યા. ભારે આક્રોશ વચ્ચે લોકોએ ત્યાં સ્મારક બનાવ્યું તો પાકિસ્તાની સરકારે એ સ્મારક પણ તોડી પાડ્યું અને તેના વિરોધમાં બીજા 5 લોકો માર્યા ગયા.  

આ પણ વાંચો :

સિંગતેલના ભડકે બળતા ભાવ વચ્ચે જાણો એ ગુજરાતી પદ્માબાપા વિશે જેણે સૌરાષ્ટ્રને મગફળી ખેતી કરતા કર્યા

આ રેલીમાં સામેલ એક વિદ્યાર્થી નેતા મરણતોલ ઘવાયા, પણ તેમનો જીવ બચી ગયો. પછી ભાષા આંદોલનને તેમણે બંગાળી અસ્મિતાના આંદોલનમાં ફેરવ્યું, જે છેવટે અલગ બાંગ્લાદેશને જન્મ આપવામાં નિમિત્ત બન્યું. એ નેતા એટલે શેખ મુજીબ-ઉર-રહમાન. શેખ મુજીબના સુચન પછી સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘે 21 ફેબ્રુઆરીને માતૃભાષા દિન તરીકે વિશ્વભરમાં ઉજવવાની જાહેરાત કરી.  

માતૃભાષાનું ગૌરવ એ અંગ્રેજી કે અન્ય ભાષાને ઉતારી પાડવાનો અવસર નથી. પરંતુ આપણે ગુજરાતીઓ  આપસના વ્યવહારમાં શક્ય તેટલું ગુજરાતી પ્રયોજીએ અને આપણી માતૃભાષાને ઉત્તેજન આપીએ. ઉજવણી એક જ દિવસની હોય તો પણ આ પ્રયાસ આજીવન જારી રહેવો જોઈએ.

અંગ્રેજીના વળગણ સામે ગુજરાતી ભાષાને જાળવી રાખવાનો પડકાર?
તમે તમારી માતૃભાષા પર ત્યારે જ ગર્વ કરી શકશો, જ્યારે તેમારી બોલચાલમાં તેનો ઉપયોગ થાય. અંગ્રેજી ભાષાના વળગણ સામે ગુજરાતી ભાષાને જાળવી રાખવાનો આજના સમયમાં સૌથી મોટો પડકાર છે. આજના જમાનામાં દરેક માતાપિતા ઈચ્છે કે, તેમનું સંતાન અંગ્રેજી માધ્યમમાં ભણે, પરંતું સાથે જ ગુજરાતી ભાષા પર પ્રભુત્વ પણ એટલું જ જરૂરી છે. આ મામલે દરેક ભારતીયએ દક્ષિણ ભારતીય લોકો પાસેથી શીખવું જોઈએ. ત્યાં અંગ્રેજીની સાથે સાથે પોતાની માતૃભાષા પર વધુ ભાર આપવામાં આવે છે. 

રાજ્યમાં 551 સ્થળોએ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી
ગુજરાતમાં છેલ્લા ત્રણ-ચાર વર્ષથી તેની ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી થઈ રહી છે. ‘ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી’ની પ્રેરણાથી આ ઉજવણી આખા ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર શૈક્ષણિક, સાહિત્યિક વગેરે સંસ્થાઓમાં થાય છે. આ વખતે સમગ્ર ગુજરાતમાં 551 સ્થળોએ તેની ઉજવણી થઈ રહી છે.

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarati LanguageInternational Mother Language DayLanguage Dayમાતૃભાષા દિવસગુજરાતી ભાષા

Trending news