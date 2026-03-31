Prev
Next
PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ કેમ છે ખાસ? જાણો શું છે મિનિટ ટુ મિનિટનો કાર્યક્રમ, આ પ્રોજેક્ટથી હજારો રોજગારીની ઉભી તશે તક

PM Modi Gujarat Visit: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગામી 31 માર્ચ, 2026 ના રોજ ફરી એકવાર ગુજરાતના મહેમાન બન્યા છે. તેમની આ મુલાકાત ગુજરાત માટે વિકાસની એક નવી વણઝાર લઈને આવશે. આજે સવારે કોબા ખાતે સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરશે. બપોરે સાણંદ ખાતે સેમિકન્ડકટર પ્લાન્ટનું પણ કરશે ઉદ્ધાટન, બપોર બાદ વાવ થરાદ ખાતેથી 19 હજાર 800 કરોડથી વધુના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 31, 2026, 10:13 AM IST

Trending Photos

PM Modi in Gujarat: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ફરી એકવાર ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચી ચૂક્યા છે. એક દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદી મ્યુઝિયમથી લઈને સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ સુધીના અનેક મહત્વકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓ સામે આવી રહી છે, તે સંદર્ભે વાવ થરાદ ખાતેથી 19 હજાર 800 કરોડથી વધુના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વિકાસકાર્યોનું શિડ્યુલ અને મહત્વના પ્રોજેક્ટ્સ
આજના પ્રવાસની શરૂઆત અમદાવાદ એરપોર્ટથી થશે અને ત્યારબાદ તેઓ વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપશે. સવારે 9:40 કલાકે પ્રધાનમંત્રી અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ઉતરાણ કરશે. ત્યારબાદ સવારે 10:00 કલાકે ગાંધીનગરના કોબા ખાતે પીએમ મોદી સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ મ્યુઝિયમ સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વારસાને ઉજાગર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. બપોરે 12:45 કલાકે સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટથી હજારો રોજગારીની તકો ઊભી થશે અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે ભારત આત્મનિર્ભર બનશે.

તારીખ: 31 માર્ચ, 2026 - મંગળવાર

— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) March 30, 2026

બનાસકાંઠાને મળશે કરોડોની ભેટ
બપોર બાદ પ્રધાનમંત્રી ઉત્તર ગુજરાત તરફ પ્રયાણ કરશે. વાવ અને થરાદ પંથક માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક બની રહેવાનો છે. પીએમ મોદી બપોરે 3:45 કલાકે થરાદના નારી ગામે પહોંચશે. પીએમ મોદી વાવ-થરાદ ખાતેથી કુલ ₹19,800 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. આ અવસરે તેઓ એક વિશાળ જનસભાને પણ સંબોધિત કરશે, જેમાં રાજ્ય સરકારના મંત્રીઓ અને પ્રદેશના નેતાઓ હાજર રહેશે.

નોંધનીય છે કે , પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે, જેના કારણે આ પ્રવાસને પગલે તંત્ર દ્વારા લોખંડી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સાણંદ અને થરાદમાં મોટી સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી પડવાની શક્યતા છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને ટ્રાફિક અને અન્ય સુવિધાઓ માટે ખાસ આયોજન કરાયું છે. ગુજરાત માટે આજનો દિવસ 'વિકાસનો સૂર્યોદય' સાબિત થશે, કારણ કે શિક્ષણ, સંસ્કૃતિ અને આધુનિક ઉદ્યોગ એમ ત્રણેય ક્ષેત્રે આજે રાજ્યને મોટી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થવા જઈ રહી છે અને

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
narendra modiGujarat visitAhmedabadSanandDeesaSEMICONDUCTOR PLANTdevelopment projects

Trending news