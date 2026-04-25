15મીની એ કાળી રાત...પતિના ત્રાસથી કંટાળી અમદાવાદમાં પત્નીએ વહાલું કર્યું મોત, બે માસૂમો નોંધારા બન્યા

Ahmedabad New: કહેવાય છે કે જ્યારે સમાજમાં કોઈ અન્યાય થાય ત્યારે લોકો પોલીસ પાસે ન્યાયની આશાએ જાય છે, પરંતુ જ્યારે ખુદ પોલીસકર્મી જ અત્યાચારી બની જાય ત્યારે ન્યાયની આશા કોની પાસે રાખવી? અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારમાં બનેલી એક ઘટનાએ સમગ્ર પોલીસ બેડા અને સમાજને હચમચાવી દીધો છે. એક પોલીસકર્મી પતિના સતત શારીરિક અને માનસિક ત્રાસથી કંટાળીને તેની પત્નીએ મોતને વહાલ કર્યું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 25, 2026, 04:27 PM IST
  • અમદાવાદના વાસણામાં કાયદાના રક્ષક જ બન્યા ભક્ષક! 
  • પોલીસકર્મી પતિના ત્રાસથી કંટાળી પત્નીએ મોતને વહાલ કર્યું. 
  • ૧૧ વર્ષના લગ્નજીવનનો કરુણ અંત, 
  • બે માસૂમ સંતાનોએ માતાની છત્રછાયા ગુમાવી. 
  • પોલીસે કબજે કરી સુસાઈડ નોટ

Ahmedabad New: અમદાવાદનો વાસણા વિસ્તાર આજે એક કરુણ ઘટનાથી સ્તબ્ધ છે. જ્યાં સામાન્ય જનતા રક્ષણ માટે પોલીસ પાસે જાય છે, ત્યાં જ એક પોલીસકર્મીના ઘરમાં તેની પત્ની અસહ્ય ત્રાસનો ભોગ બની રહી હતી. મૂળ જોધપુરના ગીતાબા રાજપુરોહિતે ગત 15મી એપ્રિલના રોજ ગળેફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. 11 વર્ષ પહેલા મોટા અરમાનો સાથે ગીતાબાના લગ્ન પોલીસકર્મી અર્જુનસિંહ પુરોહિત સાથે થયા હતા. પરંતુ કોને ખબર હતી કે કાયદાનો ડ્રેસ પહેરનાર પતિ જ કસાઈ નીકળશે. લગ્નના થોડા સમય બાદ જ અર્જુનસિંહે નાની-નાની વાતોમાં ઝઘડા કરી ગીતાબાને માનસિક અને શારીરિક રીતે ટોર્ચર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.

આ મામલે ગીતાબાના ભાઈએ હિંમત દાખવી વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાના જ બનેવી અર્જુનસિંહ વિરુદ્ધ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી એક સુસાઈડ નોટ પણ મળી આવી છે, જે આ કેસમાં સૌથી મોટો પુરાવો સાબિત થઈ શકે છે. હાલમાં પોલીસે સુસાઈડ નોટને FSLમાં મોકલી આપી છે અને આરોપી અર્જુનસિંહની ધરપકડની તજવીજ હાથ ધરી છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે, જે પોલીસકર્મી પર સમાજની સુરક્ષાની જવાબદારી છે, જો તે જ પોતાના ઘરની સ્ત્રીને સુરક્ષિત ન રાખી શકે તો સામાન્ય જનતા કોના પર ભરોસો કરે?

11 વર્ષના લગ્નજીવનનો કરુણ અંત
મૂળ જોધપુરના વતની ગીતાબા રાજપુરોહિતના લગ્ન 11 વર્ષ પહેલાં મોટા અરમાનો સાથે પોલીસકર્મી અર્જુનસિંહ પુરોહિત સાથે થયા હતા. ગીતાબાને આશા હતી કે ખાખી વર્દી પહેરનાર પતિ તેમનું આજીવન રક્ષણ કરશે. પરંતુ, લગ્નના થોડા જ સમયમાં અર્જુનસિંહનો અસલી ચહેરો સામે આવ્યો હતો. નાની-નાની વાતોમાં ઝઘડા કરવા અને પત્નીને ઢોર માર મારવો એ અર્જુનસિંહની આદત બની ગઈ હતી. 11 વર્ષ સુધી ગીતાબાએ સંતાનોના ભવિષ્ય અને ઘરની આબરૂ ખાતર આ બધું જ સહન કર્યું.

15મી એપ્રિલની કાળી રાત
ગત 15મી એપ્રિલના રોજ આ માનસિક ત્રાસની પરાકાષ્ઠા આવી ગઈ હતી. પતિના સતત ટોર્ચરથી કંટાળી ગયેલા ગીતાબાએ અંતે ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવી દીધું. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગીતાબાના નિધનથી તેમના બે માસૂમ સંતાનોએ માતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે. જે ઉંમરે બાળકોને માતાના વહાલની જરૂર હતી, તે ઉંમરે પિતાના અત્યાચારે તેમને અનાથ જેવી સ્થિતિમાં મૂકી દીધા છે.

સુસાઈડ નોટ ખોલશે રહસ્યના પડદા
ઘટનાની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને એક સુસાઈડ નોટ મળી આવી છે. આ ચિઠ્ઠીમાં ગીતાબાએ પોતાની વ્યથા અને પતિ દ્વારા ગુજારવામાં આવતા સિતમનું વર્ણન કર્યું હોવાનું મનાય છે. હાલમાં પોલીસે આ સુસાઈડ નોટને FSLમાં મોકલી આપી છે જેથી લખાણની સત્યતાની તપાસ થઈ શકે.

ભાઈએ નોંધાવી ફરિયાદ
ગીતાબાના ભાઈએ હિંમત બતાવીને પોતાના જ બનેવી અર્જુનસિંહ વિરુદ્ધ વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી પોલીસકર્મીની ધરપકડ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. 

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

