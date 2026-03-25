બાળકો ટીવી જોતા ને પત્ની બેડરૂમમાં... પત્નીના અનૈતિક સંબંધોએ લીધો પતિનો ભોગ, સુસાઇડ નોટમાં ખોલ્યા કાળા કરતૂતો
Ahmedabad News: અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં પતિ પત્નીના પવિત્ર સંબંધોને લજવતી એક ભયાનક ઘટના સામે આવી છે. એક તરફ પત્નીના અનેક પુરુષો સાથેના આડા સંબંધો અને બીજી તરફ પિયરિયાઓનો ત્રાસ. આ બેવડા દબાણમાં આવીને 42 વર્ષીય શખ્સે ગળેફાંસો ખાઈ જીવન ટૂંકાવ્યું છે. મૃતકે મરતા પહેલા 5 પાનાની સુસાઇડ નોટ લખી છે, જેમાં પત્નીના કાળા કરતૂતોનો એવો પર્દાફાશ કર્યો છે કે, સાંભળનારના રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. પત્નીના બેવડા ચરિત્ર અને લફડાના પુરાવા રૂપે કોલ ડિટેલ્સે આત્મહત્યા પાછળનું રહસ્ય ખોલી નાખ્યું છે.
- પત્નીના અનેક પુરુષો સાથે આડા સંબંધોથી કંટાળી 42 વર્ષીય શખ્સે ટૂંકાવ્યું જીવન
- મરતા પહેલા પતિએ સુસાઇડ નોટમાં વ્યક્ત કરી હૈયા વરાળ
- 15 વર્ષનું લગ્નજીવન અને બે બાળકો છતાં પત્નીના આડા સંબંધોએ ઘર સ્મશાન બનાવ્યું
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરના રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતા પતિનું હસતું-રમતું ઘર પત્નીના આડા સંબંધોને કારણે સ્મશાનમાં ફેરવાઈ ગયું છે. આ બન્નેના લગ્નને 15 વર્ષ થયા હતા અને તેમને બે માસૂમ બાળકો પણ છે. જો કે, પત્નીના અનેક પુરુષો સાથે આડા સંબંધો હોવાની પતિને શંકા ગઈ હતી. જ્યારે પતિએ પત્નીના ફોનની કોલ ડિટેલ્સ કઢાવી, ત્યારે તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. પત્ની એક નહીં, પણ અનેક પુરુષો સાથે વાત કરતી હતી અને સુરેખા દેસાઈના નામે છુપાવીને બીજો ફોન પણ રાખતી હતી.
મૃતકે મરતા પહેલા લખી 5 પાનાની સુસાઇડ નોટ
મૃતકના બેડરૂમમાંથી એક સ્યુસાઇડ નોટ મળી હતી. જેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, હું આત્મહત્યા કરું છું, કારણ કે મારી પત્નીના અનેક લોકો સાથે આડા સંબંધો હતા. જેના મેં તેના મોબાઈલ નંબર પરથી સ્ટેટમેન્ટ કાઢ્યા છે. મેં 25 લાખ વાપરી નાખ્યા તેમ છતાં હું સમાધાન કરીને તેને લઈ આવ્યો હતો, તેમ છતાં તેના ભાઈઓ આવીને લઈ ગયા છે.
મૃતકે સુસાઇડ નોટમાં કર્યા ચોંકાવનારા આક્ષેપ
આત્મહત્યા પહેલા અંતિમ શબ્દોમાં મૃતકે લખેલી સુસાઇડ નોટમાં જે આક્ષેપો છે તે હચમચાવી દે તેવા છે. મૃતકના કહેવા અનુસાર, જ્યારે તેના બાળકો હોલમાં ટીવી જોતા હતા, ત્યારે તેની પત્ની બેડરૂમમાં અન્ય પુરુષો સાથે સહવાસ કરતી હતી. પતિએ બાળકોના ભવિષ્ય માટે પત્નીના તમામ ગુના માફ કરી તેને સાથે રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પત્ની પાછળ 25 લાખ રૂપિયા પણ ખર્ચ્યા, પણ પત્ની સુધરવા તૈયાર નહોતી. ઉલટાનું પત્નીના ભાઈઓએ પતિને જ ત્રાસ આપવાના ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી પત્નીને પિયર લઈ ગયા હતા.
પત્ની સામે આત્મહત્યા માટે દુષ્પપ્રેરણાનો ગુનો દાખલ
માનસિક તણાવ અને પત્નીના ત્રાસથી કંટાળીને પતિએ 22મી માર્ચની વહેલી સવારે બેડરૂમમાં ગળેફાંસો ખાઈ લીધો. સુસાઇડ નોટમાં તેણે મહેશ દેસાઈ, વિષ્ણુ દેસાઈ અને મહેશ ઠાકોર સહિતના લોકોના નામ જોગ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, જેમના તેની પત્ની સાથે સંબંધો હતા. રાણીપ પોલીસે આ મામલે પત્ની ભગવતી સામે આત્મહત્યા દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. આક્ષેપ એવો પણ છે કે પત્નીએ સગા-સંબંધીઓના દાગીના પણ ગીરે મૂકી દીધા હતા.
એક પિતાએ પોતાના બાળકો પાસે માફી માંગીને વિદાય લીધી છે અને પત્નીને સજા મળે એવી માંગ પોલીસે પાસે કરી છે. રાણીપ પોલીસ હવે કોલ ડિટેલ્સ અને સુસાઇડ નોટના આધારે આરોપી પત્ની અને તેના મળતિયાઓ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી રહી છે.
