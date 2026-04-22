સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં AIMIM ની એન્ટ્રીથી કોંગ્રેસના ગઢમાં કેવી રીતે પડશે ગાબડું? જાણો શું બની રહ્યા છે સમીકરણ
Gujarat Local Body Election 2026: રાજકારણમાં મતમાં ભાલગા પાડો અને વિજય મેળવોની નિતિ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જોવા મળી રહી છે. દેશમાં મુસ્લીમ મતદારોમાં ભાગલા પડવાની સ્થિતિએ ભાજપ સામે લડી રહેલ પક્ષને નુકસાન થતું હોવાની પેટર્ન બની છે. ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજયની ચૂંટણીમાં AIMIM એ મુસ્લિમ મતદારોના પ્રભુત્વ વાળી બેઠકો પર 239 ઉમેદવારો ચુંટણી લડી રહ્યા છે. મુસ્લિમ મતોના વિભાજનથી ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસને નુકસાન થઈ ચૂક્યું છે ત્યારે આ વખતની ચૂંટણીમાં AIMIM કેટલું નુકસાન કરી શકે છે.
- ઓવૈસીની રણનીતિ અને કોંગ્રેસના અસ્તિત્વની લડાઈ
- પાંચ વર્ષનો અનુભવ અને 239 ઉમેદવાર, કોંગ્રેસ સામે મોટો પડકાર
- અમદાવાદથી જામનગર સુધી 'પતંગ'ની ઉડાન
- કોંગ્રેસના પરંપરાગત મતોમાં વિભાજનની ભીતિ
Gujarat Local Body Election 2026: થોડા દિવસો અગાઉ AIMIM ના પ્રમુખ અસદ્દદ્દીન ઓવૈસી અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે જાહેરાત કરી કે આ વખતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં AIMIM મુસ્લિમ મતદારો વાળી બેઠકો પર સમગ્ર રાજ્યમાં 500 થી વધારે ઉમેદવાર ઉભા રાખવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે તેઓ માત્ર 239 ઉમેદવાર સુધી પહોચી શક્યા. ઉમેદવાર ભલે ઓછા રહ્યા પણ તે કોંગ્રેસના પરંપરાગત મતમાં ભાગલા પાડશે એ નક્કી છે.
2021 સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં અમદાવાદમાં 7, ગોધરામાં મેયર, મોડાસામાં AIMIM ના વિપક્ષમાં તેમજ ભરૂચમાં બે બેઠકો જીત્યા હતા. 2021 માં ટૂંકા ગાળામાં પ્રથમવાર ચૂંટણી લડતા આ પરિણામ મેળવ્યું હતું. આ વખતે AIMIM નો દાવો છે કે પાંચ વર્ષનો અનુભવ અને પાર્ટીનું વિસ્તરણ થતા ભાજપ સામે સીધી ટક્કર MIM ની રહેશે. મુસ્લિમ સમાજનો ઉપયોગ કોંગ્રેસે માત્ર મત માટે કર્યો છે. એમના પ્રશ્નો અંગે અવાજ ના ઉઠાવ્યો હોવાથી મુસ્લિમ મતદાતાઓ AIMIM ને પસંદ કરશે. વધુમાં કહેવુ છે કે AIMIM જે સ્થળે નથી લડ્યુ ત્યાં પણ કોંગ્રેસની હાર થઇ છે.
AIMIM ના પ્રવેશથી કોંગ્રેસને મુખ્યત્વે મુસ્લિમ વોટ બેંકમાં વિભાજન અને પરંપરાગત બેઠકો ગુમાવવાનું મોટું નુકસાન થઈ ચુક્યુ છે .પ્રભુત્વ ધરાવતા વિસ્તારોમાં મતો વહેંચાઈ જવાથી કોંગ્રેસના ઉમેદવારોની હારની શક્યતા વધી જાય છે. 2021ની ચૂંટણીમાં અમદાવાદના જમાલપુર અને મકતમપુરા જેવા કોંગ્રેસના વર્ષો જૂના ગઢમાં AIMIM એ પેનલ જીતીને કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો. આ સિવાય ખાડિયા સહિતના અનેક વોર્ડમાં MIM ને કારણે જીત શક્ય બની ના હતી.
આ વખતે MIM કેટલાક ઉમેદવારો સાથે ચૂંટણી જંગમાં છે ત્યારે વધારે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, જામનગર મનપા ના મુસ્લિમ પ્રભુત્વ વાળા વોર્ડમાં કોંગ્રેસને નુકસાન થઈ શકે છે. જો અમદાવાદની જ વાત કરવામાં આવે તો MIM ના કારણે જમાલપુર, બહેરામપુરા, ગોમતીપુર, શાહપુર, લાંભા, દરિયાપુર, બાપુનગર, વટવા, મક્કમપુરા, દાણીલીમડા, સરખેજ સહિતના વોર્ડમાં MIM મહત્વનું ફેક્ટર સાબિત થઈ શકે છે. કોંગ્રેસના મુસ્લિમ અગ્રણીઓ દાવો કરી રહ્યા છે કે ધીરે ધીરે મુસ્લિમ સમાજ ઓવૈસી અને એમની પાર્ટી AIMIM ને સમજી રહ્યો છે. મુસ્લિમો સારી રીતે સમજી રહ્યા છે કે MIM ભાજપને ફાયદો કરાવવા માટે આવી રહ્યું છે.
મુસ્લિમ મતોના ભાગલા કોંગ્રેસને નુકસાન કરે એ સ્પષ્ટ છે ત્યારે AIMIM યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ સહિતના મુદ્દે આક્રમક છે જ્યારે ગુજરાત કોંગ્રેસના માત્ર મુસ્લિમ નેતાઓ જ UCC અંગે રસ્તા પર ઉતરતા જોવા મળે છે. મુસ્લિમ હકો માટેની AIMIM ની હાર્ડ લાઇન સામે કોંગ્રેસે પરંપરાગત મતદારોને જાળવી રાખવાનો ટાસ્ક પૂર્ણ કરવાની ચેલેન્જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં રહેશે..
