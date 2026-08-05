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અમદાવાદની શાળાઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય: વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસની ભરપાઈ કરવા રવિવારે પણ સ્વૈચ્છિક રીતે ચાલુ રાખી શકાશે શાળા

Ahmedabad News: ભારે વરસાદને કારણે શાળાઓમાં રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી હતી, જેના લીધે વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસમાં પડેલા વિક્ષેપની ભરપાઈ કરવા માટે શાળાઓને મહત્વપૂર્ણ છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા આ અંગે શાળાઓને એક ખાસ પરિપત્ર જારી કરવામાં આવ્યો છે. નિયમ મુજબ જાહેર રજાના દિવસે શાળાઓ ચાલુ રાખી શકાતી નથી, પરંતુ વરસાદી રજાઓને કારણે બાકી રહી ગયેલો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરી શકાય તે માટે સંચાલકોને ચાલુ મહિનાના રવિવારે સ્વૈચ્છિક રીતે શાળા ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 03:39 PM IST
અમદાવાદની શાળાઓ માટે મહત્વનો નિર્ણય: વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસની ભરપાઈ કરવા રવિવારે પણ સ્વૈચ્છિક રીતે ચાલુ રાખી શકાશે શાળા

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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