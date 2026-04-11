Prev
Next
શું સોશિયલ મીડિયાના ફોલોઅર્સ મતમાં બદલાશે? પ્રજા વિકાસના મુદ્દાઓને વધુ મહત્વ આપશે?

Gujarat Local Body Election: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટમીમાં બીજેેપીએ ઘણા યુવા ચહેરાઓેને ટિકિટ આપી છે. રાજલ બારોટ સિવાય વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠક પર ભાજપે સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર અંકિતા રોનક પરમારને ટિકિટ આપી છે. જેને લઈને પણ વિવાદ થયો છે, તેની સામે ભાજપના જ નયના પરમારે અપક્ષ ઉમેદવારી કરવાની જાહેરાત કરતા રાજકારણ ગરમાયું છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 11, 2026, 06:20 PM IST
  • ચૂંટણી બની 'ગ્લેમરસ'!
  • કયા સોશિયલ સ્ટાર ઉતર્યા ચૂંટણી મેદાનમાં?
  • શું સોશિયલ મીડિયાના ફોલોઅર્સ મતમાં બદલાશે? 
  • પ્રજા વિકાસના મુદ્દાઓને વધુ મહત્વ આપશે?

Trending Photos

Gujarat Local Body Election: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો જંગ હવે ફક્ત વિકાસના મુદ્દાઓ પૂરતો સીમિત રહ્યો નથી. પણ આ વખતે ચૂંટણી બની ગઈ છે ગ્લેમર, લોકપ્રિયતા અને સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર્સનું મેદાન. ભાજપ હોય કે આમ આદમી પાર્ટી, કે પછી કોંગ્રેસ. બધી જ પાર્ટીઓએ આ વખતે ફોલોઅર્સને વોટમાં કન્વર્ટ કરવાની સ્ટ્રેટેજી અપનાવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સૌથી પહેલા વાત કરીએ લોકપ્રિય ગાયક રાજલ બારોટની. ગીર સોમનાથના ઉના નગરપાલિકામાં ભાજપે રાજલ બારોટને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ઢોલ-નગારા સાથે રાજલે ફોર્મ ભર્યું અને જીતનો વિશ્વાસ પણ ગજાવી દીધો. તો હવે વાત કરીએ વધુ એક સિંગર નેહા સુથારની. વીજાપુર તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં નેહા સુથાર પણ ભાજપ તરફથી મેદાનમાં ઉતર્યા છે. ટિકિટ મળતા નેહાએ પાર્ટીનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે હવે સેવા કરવાનો સમય છે.

સુરત પણ પાછળ નથી. અહીં આમ આદમી પાર્ટીએ સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર સોના સિંહ પર દાવ લગાવ્યો છે. હજારો ફોલોઅર્સ ધરાવતા સોના સિંહ હવે કોર્પોરેશનના મેદાનમાં ઉતર્યા છે, તો રાજકોટમાં કોંગ્રેસે આપ્યો છે રેડિયોનો અવાજ. RJ આભા હવે રાજકારણમાં એન્ટ્રી મારી છે. વર્ષોથી લોકોના દિલમાં વસેલા આભા દેસાઈ હવે મતદારોના દિલ જીતવા મેદાનમાં છે. પણ હાલ સૌથી વધુ ચર્ચા જો કોઈની છે, તો તે છે અંકિતા પરમાર. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 10 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ. ગ્લેમરસ અંદાજ અને હવે રાજકારણમાં એન્ટ્રી.

વડોદરા જિલ્લા પંચાયતની પોર બેઠકથી અંકિતા પરમારે ફોર્મ ભર્યું છે. પહેલાં તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ રહી ચૂકેલી અંકિતા હવે વધુ મોટી જવાબદારી માટે તૈયાર છે. તો હવે સવાલ એ છે. શું સોશિયલ મીડિયા પરના ફોલોઅર્સ મતમાં બદલાશે? કે પછી પ્રજા વિકાસના મુદ્દાઓને વધુ મહત્વ આપશે? આ વખતે ચૂંટણીમાં લાઇક્સ, શેર અને કોમેન્ટ્સ સામે મતપેટીનો મુકાબલો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
CongressAAPlocal body electionsGujarat local body electionslocal body elections'BJPકોંગ્રેસઆપસ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ

Trending news