/સુભાષબ્રિજ શું સંપૂર્ણ તોડી પડાશે? રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો દાવો! જાણો અમદાવાદ મેયર અને AMC કમિશ્નરનું નિવેદન

Ahmedabad Subhash Bridge: અમદાવાદના વાહનવ્યવહાર માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતા સુભાષબ્રિજના પુનઃ નિર્માણ મામલે આજે એક મોટો નિર્ણય લેવાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. અત્યાર સુધીના આયોજન પ્રમાણે બ્રિજના માત્ર ઉપરના ભાગને જ બદલવાનો વિચાર હતો, પરંતુ હવે નિષ્ણાતોના અભિપ્રાય બાદ સુભાષબ્રિજને સંપૂર્ણપણે તોડી પાડીને નવેસરથી બનાવવાનો નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. આ અંગે આજે સાંજે મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે એક મહત્વની બેઠક યોજીને ડિમોલીશનની પ્રક્રિયા અંગે આખરી મંજૂરી આપી શકે છે.
શા માટે લેવો પડ્યો સંપૂર્ણ ડિમોલીશનનો નિર્ણય?
ઉલ્લેખનીય છે કે, 4 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ સુભાષબ્રિજ પર તિરાડો હોવાની બાબત સામે આવી હતી, જેના કારણે તેના રિપેરિંગ અને પુનઃ નિર્માણની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. હાલમાં બ્રિજના બે સ્પાન તોડી નાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે બાદ બ્રિજના પિલર (થાંભલા) અને ગર્ડર સાથેના સ્પાનમાં વધુ તિરાડો જોવા મળી છે.
બ્રિજ આશરે 53 થી 60 વર્ષ જેટલો જૂનો હોવાથી તેના પિલર પણ જર્જરિત થઈ ગયા છે. આથી, બ્રિજ કન્સલ્ટન્ટ, ગાંધીનગર IIT, IIT રૂડકી અને એમ. ટંડન જેવી નામાંકિત સંસ્થાઓ અને નિષ્ણાતો દ્વારા એવો અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યો છે કે જૂના પિલર પર નવો બ્રિજ બનાવવો સુરક્ષિત નથી. જો ભવિષ્યની સુરક્ષા જોવી હોય તો આ પિલરને પણ તોડી પાડવા જરૂરી છે.
પ્રોજેક્ટનું બજેટ અને સમયમર્યાદા વધશે
શરૂઆતના આયોજન મુજબ પિલર તોડ્યા વગર તેના પર નવા સ્પાન અને નજીકમાં એક નવી લેન બનાવવાનું નક્કી થયું હતું, જેના માટે સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા અગાઉ 235 કરોડના ખર્ચને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. પરંતુ હવે જો પિલર પણ તોડવામાં આવે તો બ્રિજ તોડવા અને નવા પિલર બનાવવા પાછળ અંદાજિ 4થી 5 કરોડનો વધારો થઈ શકે છે. અગાઉ આ બ્રિજ જાન્યુઆરી 2027માં શરૂ થવાનો અંદાજ હતો, પરંતુ પિલર નવેસરથી બનાવવાના કારણે હવે તે એપ્રિલ 2027 સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે.
100 વર્ષનું આયુષ્ય મળશે
મ્યુનિસિપલ કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ જણાવ્યું હતું કે, જો નિષ્ણાતોના નવા અભિપ્રાય મુજબ સંપૂર્ણ નવો બ્રિજ બનાવવામાં આવે, તો તેનું આયુષ્ય 100 વર્ષથી પણ વધુનું થઈ જશે. હાલ પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ અને સમય વધવા અંગે ગણતરી ચાલી રહી છે અને આ અંગે રાજ્ય સરકારના માર્ગ અને મકાન વિભાગ સાથે પણ પરામર્શ ચાલુ છે. ટૂંક સમયમાં જ આખરી નિર્ણય લેવાશે.
મેયર હિતેશ બારોટની પ્રતિક્રિયા
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટે જણાવ્યું હતું કે, IIT રૂડકીનો રિપોર્ટ કમિશનર પાસે આવી ગયો છે અને તે ટૂંક સમયમાં જ અમારી સમક્ષ રજૂ કરાશે. અગાઉ પણ ટેન્ડર 2 થી 3 ટકાના વધારા સાથે જ મંજૂર કરાયું હતું. રિપોર્ટ હાથમાં આવ્યા બાદ પ્રજાના હિત અને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને જે પણ યોગ્ય હશે તે નિર્ણય અમે કરીશું.