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સુભાષબ્રિજ શું સંપૂર્ણ તોડી પડાશે? રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો દાવો! જાણો અમદાવાદ મેયર અને AMC કમિશ્નરનું નિવેદન

Ahmedabad Subhash Bridge: સુભાષ બ્રિજને લઈ મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં ડિમોલિશનને લઈ આજે નિર્ણય આવી શકે છે. તંત્રએ એવો નિર્ણય કર્યો હતો કે બ્રિજ ડેમેજ થયા બાદ તમામ સ્પાનને તોડી નવો બ્રિજ બનાવવાનો હતો પરંતુ ગર્ડર પાસે પણ તિરાડો છે અને પિલ્લરો પણ જૂના થઈ ગયા હોવાથી બ્રિજ તોડી પાડવામાં આવે તો વધુ સારૂ રહેશે તેવું કન્સલ્ટન્ટનું કહેવું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:03 PM IST
સુભાષબ્રિજ શું સંપૂર્ણ તોડી પડાશે? રિપોર્ટમાં થયો ચોંકાવનારો દાવો! જાણો અમદાવાદ મેયર અને AMC કમિશ્નરનું નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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